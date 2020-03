Paul Haenen start ‘onderduik-tv’ voor de opgesloten Nederlander

In coronatijd heeft Nederland wat extra verstrooiing nodig, vindt cabaretier Paul Haenen. Daarom is hij op zijn vaste internetkanaal ‘Betty Asfalt TV’ begonnen met ‘Radio Oranje’: een reeks dagelijkse uitzendingen, vernoemd naar het illegale radiostation dat ons land tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Londen van informatie voorzag.

‘Onderduik-tv’ noemt hij het, voor iedereen die opgesloten zit. Het moet een brede, landelijke troostzender worden. “Het is belangrijk dat er een zender is die mensen moed geeft en die je vertelt dat je niet bij de pakken neer moet zitten”, licht hij toe. “Daarom adviseerde Dominee Gremdaat zondag in de dagafsluiting om eens iets anders te doen dan normaal. Ga een boek schrijven of voer een goed gesprek met je man of vrouw. Dan komt er misschien nog iets moois uit deze crisis voort.”

Dag en nacht uitzenden

Haenen heeft ambitieuze plannen met de online-zender. Hij wil de hele dag gaan uitzenden, ook ’s nachts. Stof genoeg: cabaretiers, artiesten en schrijvers zitten massaal thuis nu hun optredens en voordrachten zijn geschrapt, dus zij hebben tijd zat om langs te komen. Ook onbekende Nederlanders zijn van harte welkom, bijvoorbeeld om te vertellen wat ze doen om het isolement te doorstaan.

Maar de praktijk is weerbarstig, merkt Haenen na vier dagen. “We maken de uitzendingen met z’n drieën, een veel te kleine ploeg. Het editen van de opnamen kost uren, veel langer dan ik had gedacht. Als je rechtstreeks uitzendt, heb je dat probleem niet. Daarom zou ik het liefst live gaan en bijvoorbeeld rechtstreeks schakelen naar iemand in een huiskamer die zijn favoriete cabaretfragment aanvraagt. We hebben daar helemaal niet de faciliteiten voor, we zijn een noodzender. Maar ik ga erachteraan.”

De publieke omroep NPO zou dit allemaal wél kunnen, maar die beperkt zich tot feitelijke informatie en discussie. Ook belangrijk, maar te mager, vindt Haenen. “Als de overheid ineens alles dichtgooit, van cafés tot theaters, zou de NPO daar direct op moeten inspringen met passend vermaak. Maar er gebeurt helemaal niets. Het lijkt alsof de NPO heel ver van de realiteit af staat. Die lamlendigheid irriteert me, daarom ben ik zelf maar begonnen. Idioot, toch?” Hij hoopt dat de NPO alsnog zijn verantwoordelijkheid neemt, bijvoorbeeld door het digitale kanaal NPO-Plus in te ruimen voor quarantainevermaak. “Ik zou dan meteen stoppen met Radio Oranje, want wij worden dan overbodig – geen enkel probleem.”

Bert uit Sesamstraat heeft al een liedje gezongen

Voorlopig gaat Haenen dapper door met zijn cultureel getinte uitzendingen. Gisteren ontving hij de dramatische sopraan Francis van Broekhuizen. Eerder sprak hij met Anne-Rose Bantzinger, de dochter van ‘Jetje van Radio Oranje’ die het volk tijdens de oorlogsjaren moed inzong. Ook Bert uit Sesamstraat trad op; de pop zat toch werkloos thuis omdat de NPO sinds een half jaar geen nieuwe filmpjes meer opneemt voor het kinderprogramma. Bert zong een toepasselijk lied om kinderen op te beuren: ‘Maak er wat van, en als je ontevreden bent, doe er dan wat an. Moet je toch ’s kijken wat je allemaal niet kan’.

De cabaretier hoopt ook satire over corona te kunnen brengen, want hij vindt de ‘bevrijdende lach’ belangrijk, zeker in crisistijd. “Als je niet meer kunt lachen, zak je weg in depressiviteit. Kijk ook naar de positieve kant. De crisis is geweldig voor het milieu. Heb je een kutbaan, wees dan blij dat je er even niet heen hoeft. En het is lekker weer, dus ga de zon in! Dat mág gewoon, als je maar afstand houdt en elkaar niet aflebbert. Genoeg bewegen, ook belangrijk – anders ga je weer aan iets anders dood dan het virus.”

www.bettyasfalt.tv

Lees ook:



Vijf virusfilms die je veilig vanaf de bank kunt kijken



De cultuursector zit op slot, maar kunst is ook buiten de theaters en musea te vinden. Filmcriticus Ronald Rovers tipt vijf virusfilms die de moeite van het kijken waard zijn.