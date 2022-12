P.C. Hooftwinnaar Tijs Goldschmidt: Ik ben een langzame schrijver die wikt en weegt, schaaft en schrapt

Schrijver en evolutiebioloog Tijs Goldschmidt (69) beleeft een gouden jaar. In oktober ontving hij de Jan Wolkersprijs, 5000 euro, voor zijn nieuwste essaybundel Wolven op het ruiterpad. Zojuist is bovendien bekendgemaakt dat hij ook de P.C. Hooftprijs 2023 krijgt: 60.000 euro, de bekroning van een oeuvre.

“Over de Jan Wolkers Prijs was ik al blij verrast”, reageert Goldschmidt aan de telefoon. “En dan nu deze oeuvreprijs… De P.C. Hooftprijs is toch wel de hoogste eer die een schrijver ten deel kan vallen. Ik kan het nog altijd niet geloven.”

Goldschmidt, oorspronkelijk biologisch onderzoeker, brak in 1994 door als schrijver. In Darwins hofvijver beschreef hij hoe het rijke ecosysteem van het Oost-Afrikaanse Victoriameer razendsnel verpauperde nadat de mens er de vraatzuchtige nijlbaars had geïntroduceerd. Het schrijven beviel Goldschmidt zo goed dat hij zich er volledig aan wijdde, met de ene na de andere essaybundel als resultaat. De wetenschap bleef hem inspireren, maar de actieve beoefening ervan liet hij voortaan over aan anderen.

‘Soepele talige muzikaliteit’

De vakjury van de P.C. Hooftprijs spreekt vol lof over zijn werk. Goldschmidt ‘schrijft nooit zomaar een populair-wetenschappelijke verhandeling’, aldus de jury, ‘hij bedrijft literatuur.’ Hij heeft een ‘elegante en bedachtzame’ manier van formuleren en zijn werk getuigt van een ‘zorgvuldige compositie’ en een ‘soepele talige muzikaliteit’. De jury noemt hem bovendien een ‘meester van de lichte ironie’.

Die woorden doen Goldschmidt goed. “Klank, ritme, muzikaliteit, dat vind ik inderdaad belangrijk. Al die aspecten miste ik vroeger als ik een wetenschappelijk artikel schreef. Zo’n artikel moest altijd zo kort mogelijk: efficiënt, geen woord te veel. In het Engels bovendien, een taal waarin ik me toch wat gebrekkig uitdruk. En dan ook nog zonder speelsheid of persoonlijke formuleringen. Als essayist kan ik me veel meer vrijheden veroorloven.”

Schrijven is essentieel voor zijn welbevinden, merkt hij. “Als ik niet schrijf, ga ik me vervelen. Bovendien kan ik dan niet goed nadenken. Ik zoek graag al tastend naar antwoorden op vragen die ik verzin, daarom ligt het schrijven me zo. Stel, je wilt nadenken over de vraag: zijn mannen die hun haar verven ijdel, of zijn degenen die dat níet doen juist ijdel? Dan ga ik op papier iets ‘proberen’: dat is ook de basisbetekenis van essay, van het Franse essayer.”

Al zoekend vindt hij steun in zijn eigen tekst. Hij herleest en herkauwt, en soms ontdekt hij tussen de regels ineens waar het écht over gaat. Het is een bevredigende methode, maar ook een tijdrovende. “Ik ben iemand die wikt en weegt, schaaft en schrapt. Dat maakt me tot een langzame schrijver. Een snelle column zou me niet liggen. Daar zou ik te weinig in kwijt kunnen – en ik heb er ook de benodigde flair niet voor.”

Favoriete thema: het reizende dier

Zijn palet aan onderwerpen is veelkleurig: antropologie, darwinisme, gedragsbiologie, ecologie, literatuur, muziek, dans, beeldende kunst, poëzie, het komt allemaal aan bod. Maar zijn favoriete thema blijft het reizende dier. ‘Exoten’ bijvoorbeeld, die door de mens worden versleept en in een nieuw gebied voet aan de grond krijgen. Of de wolf, die op eigen kracht terreinwinst boekt en zich zelfs in het aangeharkte Nederland thuis voelt. Dat laatste heeft Goldschmidt verbaasd. In een essay over de ‘Vinexwolf’ schreef hij met de hem kenmerkende lichte ironie: “Als ik een wilde wolf was die argeloos de Nederlands-Duitse grens was gepasseerd, zou ik het wel weten. Snel boodschappen doen en wegwezen.”

Zijn grote voorbeeld is wijlen schrijver-bioloog Dick Hillenius. Die deed onderzoek naar kameleons en padden, en schreef heel toegankelijk over een brede waaier aan onderwerpen. Goldschmidt: “Dichter K. Michel noemde Hillenius ooit een ‘opperaar’, iemand die ideeën oppert. Daar voel ik me verwant mee. Ik spui graag ideeën zonder dat ik meteen verplicht ben om er bewijs bij te leveren door het doen van dubbelblinde experimenten.”

Tot dusver heeft Goldschmidt zich beperkt tot non-fictie, dicht op de wetenschap, de kunst en zijn eigen leven. Maar daarin komt verandering. “Ik zou ook graag fictie schrijven”, bekent hij. “Ik wil er nu liever verder nog niks over zeggen, maar ik ben ergens mee bezig. Sterker nog, het contract is al getekend.”

75 jaar P.C. Hooftprijs De P.C. Hooftprijs bestaat 75 jaar. Hij wordt uitgereikt sinds 1947, het driehonderdste sterfjaar van dichter en toneelschrijver Pieter Corneliszoon Hooft. De jaarlijkse oeuvreprijs gaat om beurten naar verhalend proza, beschouwend proza en poëzie. Onder de in totaal zeventig winnaars zijn 58 mannen en 12 vrouwen. Twee schrijvers weigerden de prijs. Jan Wolkers vond dat hij hem te laat in zijn carrière kreeg toegekend. En Willem Frederik Hermans weigerde vanwege een tikfout; de toenmalige cultuurminister had in een brief een prijzengeld van 18.000 gulden beloofd, maar dat bleek bij nader inzien slechts 8000 gulden te moeten zijn. “Men kan nauwelijks verwachten”, antwoordde Hermans gepikeerd, “dat een schrijver zich bijzonder vereerd zal voelen wanneer hij bekroond wordt door een minister wiens handtekening van de ene op de andere dag ƒ 10.000,- in waarde daalt.”

Lees ook:

Met de P.C. Hooftprijs lost Arnon Grunberg de hoge verwachtingen van zichzelf en zijn moeder in

Zijn personages zijn vaak hoekig. Ze hebben goede bedoelingen, maar ook iets duisters. Voor zijn volledige proza krijgt Arnon Grunberg de P.C. Hooftprijs 2022. De vijftigjarige schrijver is een van de jongste winnaars ooit.