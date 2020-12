P.C. Hooftprijs gaat naar stomverbaasde Alfred Schaffer

Alfred Schaffer (47) krijgt de P.C. Hooftprijs 2020 voor poëzie. ‘Bizar’, vindt de dichter dat zelf.

“Het is echt de schok van mijn leven. Dit had ik helemaal niet zien aankomen, überhaupt nooit, maar nu al helemaal niet", vertelt hij vanuit Zuid-Afrika. Daar doceert hij Nederlands aan de universiteit van Stellenbosch.

Hij hoorde het nieuws maandagmiddag, toen hij in zijn eentje op de zesde verdieping van de Stellenbosch University zat te werken. Ook in Zuid-Afrika is een lockdown, hij zat daar ‘eigenlijk stiekem illegaal’ in een volkomen leeg gebouw omdat hij thuis geen werkruimte heeft. “Ik viel echt van mijn stoel. Er was hier geen kip, dus ik heb maar even naar huis gebeld. Daar vielen ze ook van hun stoel.”

Met zijn 47 jaar is Schaffer een van de jongste laureaten ooit. Alleen Lucebert (43), Gerard Reve (45) en Rudy Kousbroek (46) waren jonger toen ze de belangrijkste literaire prijs van Nederland ontvingen. Gerrit Kouwenaar en Remco Campert waren even oud.

Spitsvondig en van een sprankelende veelstemmigheid

Schaffer debuteerde in 2000 met ‘Zijn opkomst in de voorstad’ en schreef tot nog toe twintig bundels. De jury noemt ze spitsvondig, dubbelzinnig en van een “sprankelende veelstemmigheid". Schaffer is ook volstrekt autonoom, hij durft te experimenteren en “merkwaardige bundels” te maken. “Het zijn vaak rare dingen die hij de wereld instuurt, en daar zitten we dan mee.”, aldus de jury.

Zo mengt hij in zijn bundel ‘Mens dier ding’ (2014) het levensverhaal van de negentiende-eeuwse Zoeloe-koning Shaka met tweets, powerpoints, filmscripts en een uitgeschreven instructievideo over hoe je een speer moet hanteren. De bundel werd alom geprezen als een meesterwerk, een “razende storm op papier", een indringend portret van een wrede despoot die een moordend ding maar óók mens was.

Lange tijd was hij vooral een talige dichter, maar Zuid-Afrika veranderde zijn kijk op de poëzie, zei Schaffer begin dit jaar in Trouw. Medemenselijkheid werd een thema, net als de verhouding tussen zwart en wit, racisme en de vluchtelingencrisis; grote onderwerpen die hij terloops aanraakt.

In het dit jaar verschenen ‘Wie was ik’ zet de dichter ook de persoonlijke geschiedenis van zijn Arubaanse moeder in. Zij kwam in de jaren vijftig naar Nederland voor een opleiding tot verpleegkundige en kreeg met een witte man twee kinderen, Alfred en zijn zusje, dat al jong overleed.

