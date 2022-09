Overtreedt Ongehoord Nederland de Journalistieke Code met item over 'racisme'?

Raisa Blommestijn zei donderdag in Ongehoord Nieuws dat online op grote schaal filmpjes te zien zijn ‘waarin blanken in elkaar worden geslagen door negers’. In de uitzending werd een compilatie getoond van vier korte filmpjes waarin iemand van kleur geweld gebruikt tegen een wit iemand. De presentatrice noemde het ‘de minder belichte zijde van racisme’.

Bewijs voor de ‘grote schaal’ van dit soort beelden bleef uit. Een van de vier voorbeelden was zes jaar oud. En volgens onderzoeksplatform Pointer, dat de oorsprong van de filmpjes achterhaalde, is bij geen van de vier voorbeelden bewijs voor een racistisch motief. Overtreedt Ongehoord Nieuws hiermee regel één van de Journalistieke Code van de NPO, dat informatie moet kloppen en worden gecheckt?

De NPO wond er vrijdag geen doekjes om: Ongehoord Nederland (ON) heeft ‘de grens van de redactionele vrijheid bereikt’. NPO-voorzitter Frederieke Leeflang riep de ombudsman van de NPO en het Commissariaat voor de Media op tot actie. Maar wat voor straffen staan de aspirant-omroep mogelijk te wachten? En wie velt het uiteindelijke oordeel?

Niemand weet hoe handhaving werkt

In juli kreeg ON al een boete van bijna een ton nadat ombudsman Margo Smit van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) had vastgesteld dat de omroep de Journalistieke Code van de NPO schond. Smit merkte tijdens haar onderzoek dat ‘eigenlijk niemand’ weet hoe handhaving en sanctionering binnen de publieke omroep werken. “Daarom heb ik een uitgebreide toelichting op de procedures opgenomen in mijn rapport”, vertelt ze.

Voor elk genre programma bij de publieke omroep gelden regels en richtlijnen. ‘De programma’s van ON werden als journalistieke producties bij de NPO ingetekend en toegekend’, staat in Smits rapport. Daarom moeten de makers van Ongehoord Nieuws zich aan de journalistieke code houden.

Nadat ON een boete had gekregen voor het schenden van die code, noemde de omroep Ongehoord Nieuws een ‘opinie- en duidingsprogramma’. Maar dat Ongehoord Nieuws journalistiek moet zijn, ligt vast in de afspraken tussen ON en NPO. En volgens de journalistieke code moeten journalisten ‘duidelijk onderscheid tussen feiten en meningen’ maken.

Aanzetten tot haat of geweld

Behalve de Journalistieke Code is ook de Mediawet relevant. Daarin staat dat een publieke media-instelling passende maatregelen moet nemen om te voorkomen dat een programma aanzet tot haat of geweld. De NPO wil dat het Commissariaat voor de Media bekijkt of hiervan donderdag bij Ongehoord Nieuws. Wat de sancties hierop zouden zijn, maakt de wet niet concreet.

Ook de minister van onderwijs, cultuur & wetenschap heeft een rol. De minister besluit formeel welke nieuwe publieke omroepen recht op zendtijd krijgen. ‘In het uiterste geval kan de minister onder in de Mediawet genoemde voorwaarden de erkenning van een omroep ook weer intrekken’, schrijft de ombudsman. ‘Die mogelijkheid is nog nooit gebruikt.’

Tot slot is er de rechter. Eenieder kan aangifte doen van oproepen tot strafbare feiten, zoals haatzaaien of groepsbelediging. ‘De rechter is de enige die rectificatie van een publicatie kan afdwingen of kan opdragen een productie te verwijderen’, aldus de ombudsman.

Blogger Wouter Louwerens heeft aangekondigd dat hij aangifte van racisme zal doen tegen presentatrice Raisa Blommestijn, omroep Ongehoord Nederland en de NPO.

