Over zuurstoftekort en stikstof in de NPO-kweekvijver

Het leek totale satire in ‘De Wereld Draait Door’ maandag met columnist Marcel van Roosmalen in zijn pilot als mogelijke talkshowhost voor ‘Op 1’. “Het hoeft niet altijd even vrolijk”, zei hij droog over de grafstem waarmee hij ‘welkom’ zei. Op de testbeelden zat hij verstijfd als een konijn in de koplampen de autocue voor te lezen naast Willemijn Veenhoven. Volkomen geestig, net als in zijn columns. Maar als je toch, zoals Jeroen Pauw in zijn eigen programma over zijn vak zei, ‘als een moeder met thee aan tafel klaar zit om verhalen te horen hoe de gasten kinderen redden, of boeken schreven’, wees dan een fijne, kritische moeder bij wie iedereen graag aan tafel schuift.

Hotemetoot

Minder geestig is het dus - niets ten nadele van Marcel - dat de publieke omroep zó diep moet graven om vervangers te vinden voor Eva Jinek en de binnenkort scheidende Jeroen Pauw. Wie Van Roosmalen een beetje leest, weet dat hij het liefst schrijft over gênante randzaken, zoals hoe een hotemetoot na zijn speech op het buffet aanvalt. Niet over het gesprek van de dag, over die speech zelf. De NPO maakt zich belachelijk met de selectie van iemand die zo duidelijk zijn kracht elders heeft liggen.

De commerciëlen kunnen talent kopen, de NPO moet een kweekvijver zijn. Nu blijkt daar een flink tekort aan zuurstof te zijn om genoeg te groeien. Grote kanshebber Fidan Ekiz noemde het eerder ‘een belediging voor het vak’ dat zij met haar bescheiden ervaring was gevraagd om die grote schoenen te vullen. Renze Klamer had met ‘Na het Nieuws’ slechts een oefenplekje op de gang - op NPO1 Extra. En ook met Nadia Moussaid pakte de NPO niet door nadat ze Eva Jinek veelbelovend had vervangen. “Een presentator moet kunnen groeien in die rol”, zei oer-duopresentator Frits Barend bij ‘BEAU’. Over Moussaid horen we nu niets. Zij krijgt in januari een zaterdagshow over cultuur, en er klinkt door dat ze met haar ernstig zieke vriend wel iets anders aan haar hoofd heeft.

Warmdraaien

Er was ook stikstof (angst) in de kweekvijver. “Eerlijk gezegd waren er niet veel duo’s die meteen vijf keer in de week in het diepe wilden springen”, bekende NPO-directeur video Frans Klein in de Volkskrant. Nou goed, er zijn tenminste weer frisse kansen op het hoofdpodium door roulatie van duo’s. Van Hugo Logtenberg (‘Buitenhof’, NRC, won De Tegel) en Sophie Hilbrand verwacht ik de meeste chemie, scherpte en humor, maar alle duo’s mogen een kwartaaltje warmdraaien, al is het eens per week.

Er zijn 21 duo’s getest. Wie zijn er nog meer gepolst? Ik dacht zelf meteen: Pieter van der Wielen. Maakte eerder wetenschaps-tv maar presenteert al zes jaar lang vier avonden per week NPO Radio 1-cultuurprogramma ‘Nooit Meer Slapen’ (VPRO). Is gewend om dagelijks de crème de la crème aan gasten te interviewen, van hoge tot lage cultuur, weet ze gerust te stellen en geintjes te maken. Won in 2015 de kwaliteitsprijs de Zilveren Reissmicrofoon. Hij staat dus al ‘op 1’ en zit al ‘op 1’ (radio). En nee, hij is niet gepolst. Marcel van Roosmalen wel. Geef die man meteen zijn eigen ‘Naast het nieuws’-programma, dat even terzijde. Maar als de NPO zo’n Pieter negeert in plaats van erkenning geeft, snap ik niets meer van de beoogde celdeling in die kweekvijver.

