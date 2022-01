Over het weerbaar maken van kinderen in deze toxische maatschappij

Gons, gons, zoem, zoem. Ware medialand een bijenkorf, dan was de imker blij: niks deprimerende passiviteit op blue monday, maar een en al opwinding rond de Hilversumse honingpotten. Vanwege ‘de pleuriszooi’, om zangeres Anouk te citeren.

Tragikomisch rond het mogelijke #MeTooschandaal bij The Voice of Holland is dat kwetterende showbizzprogramma’s als SBS Shownieuws beseffen dat ze door de mand vallen. Jarenlang deden ze zich voor als dé experts op BN’er-gebied, om nu in een klap overtroefd te worden door het onlineplatform Boos van de publieke omroep.

Qua professionele afgang misschien vergelijkbaar met hoe Lance Armstrong-deskundige Mart Smeets het dopinggebruik van de wielrenner niet wist te melden in zijn boek. Iets dat achteraf onvoorstelbaar lijkt gezien het grote aantal getuigen.

Het opkrikken van zijn status als sterrenexpert

Wellicht was Albert Verlinde zondag dan ook vooral bezig zijn eigen status als sterrenexpert op te krikken, toen hij uiterst agressief Humberto Tan toevoegde aan de beerput. Tan zou stelselmatig avances hebben gemaakt richting vrouwelijke gasten in zijn talkshow, citeerde Verlinde anonieme bronnen in Shownieuws. ‘Pure smaad’, liet Tan al weten.

Gaat lekker ja, en aan Boos nu de beurt om de bomaanslag op The Voice of Holland goed te onderbouwen, donderdag. Ik laat de bijtjes verder maar zoemen. Anders word ik op de meest deprimerende dag van het jaar nog echt down ook, omdat ik dreig te veranderen in een naar sappige feitjes speurende sensationista.

En trouwens ook omdat in mijn hoofd al dagenlang de dichtregel Wie wat vindt heeft slecht gezocht van Rutger Kopland nagonst, die op de radio voorbijkwam. Als een oproep tot afwachtendheid.

Gelukkig valt er ook terug te blikken op nuttige en liefdevolle programma’s dit weekend, zoals Jacobine op 2 (KRO-NCRV). Het ging heel toepasselijk over omgaan met depressies, en het was ontroerend leerzaam. Jacobine Geel had collega-presentatrice Sofie van den Enk op bezoek.

Een sprankelende vrouw die volledig kan vastlopen in haar hoofd, wanneer het leven teveel kwesties produceert. Van den Enk omschreef zó goed de beklemmende roerloosheid die dan ontstaat en hoe belangrijk het is dat het leven weer gaat stromen, dat de deskundige van dienst – hoogleraar Jim van Os – was geraakt.

Sofie van den Enk in Jacobine op 2 over omgaan met depressie.

Nederig vertelde Van Os dat de wetenschappelijke laag onder de psychiatrie maar dun is, en dat hij en zijn vakgenoten niet zonder dit soort verrijkende ervaringsverhalen kunnen. En ook dat het vooral de sámenleving is die behandeling nodig heeft, wanneer patiëntenaantallen stijgen. “Mensen gedijen bij verbondenheid, zingeving, de omgang met eindigheid en vrijheid. Maar onze samenleving gaat over maakbaarheid, meetbaarheid, controleerbaarheid en geluk als keuze.”

Commerciële krachten

De psychiater hamerde op het weerbaar maken van jonge mensen tegen deze ‘toxische’ maatschappij. “Leer kinderen dat er vanaf hun geboorte commerciële krachten aan hen trekken, die barbies verkopen van ‘zo moet je er uitzien’. Die zeggen dat je moet gamen.”

Zo kwam een eerste positieve gedachte op over het gedoe rond The Voice. Het gaat vast leiden tot menig goed opvoedkundig gesprek tussen ouders en kinderen, over het koesteren van je eigenheid. En het herkennen van alle andere valkuilen van het volwassen bestaan.

