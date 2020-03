Over een goed afscheid en fout zijn in de corona-oorlog

Het hele weekend dus ‘Turn, turn, turn’ in mijn hoofd, het liedje dat werkelijk wonderschoon werd gezongen door Ilse de Lange in de allerlaatste aflevering van ‘De Wereld Draait Door’. De wereld stond even stil. Er echoot wel meer na van die laatste gedenkwaardige aflevering, en niet alleen in positieve zin.

Hij heeft ons George Clooney onthouden, die bangebroek! Er niet gerust op dat zijn Engels goed genoeg zou zijn, heeft Matthijs van Nieuwkerk ooit het aanbod afgeslagen om de woest aantrekkelijke acteur aan zijn tafel te hebben. Althans, de presentator biechtte vrijdag aan tafelheer Marc-Marie Huijbregts op dat dát het motief was. Of zou hij de competitie met deze mooie man aan een en dezelfde tafel gewoon niet hebben aangedurfd?

Ho Bas, hou je in: over de vertrokkene niets dan goeds. En het wás een goede vrijdag. Al benadrukte Van Nieuwkerk meermaals dat deze afscheidsuitzending eigenlijk heel anders had moeten gaan, deze laatste DWDD vol herinneringen wordt zelf ook een mooie herinnering. Om in deze coronatijd zo populaire oorlogsterminologie te spreken: we ondergingen geen massief bombardement van hoogtepunten en successen, maar werden besprenkeld met emotiehagel en soms vol geraakt door een scherpschutter als Ilse de Lange. Dat er geen publiek in de zaal zat gaf niet, als kijker thuis zat je op de eerste rang: de belichting, het camerawerk, het kon niet intiemer.

Ilse de Lange zingt ‘Turn, turn, turn’.

Maar nu is het dan echt klaar. Zakdoeken weg. Vanaf vanavond gaat Margriet van der Linden weer aan de bak en ik wens haar van harte succes om ook de juiste tone of voice te vinden.

Wee van het gewaardeer

Wordt u trouwens soms wel eens wee van al het gewaardeer en het lief zijn voor elkaar? Luister dan de laatste radiocolumn terug van Kees van Amstel, de cabaretier en onderwijzer die zaterdag nog aan tafel schoof bij ‘Dit was het Nieuws’. Voor het Radio1-programma De Nieuws BV lucht Van Amstel zijn hart als ‘druktemaker’ en dat doet hij meer dan prettig.

Afgelopen vrijdag waren de multinationals van deze wereld aan de beurt. Van Amstel lijkt het een goed idee om straks een tribunaal te houden ter beoordeling wie er allemaal fout waren in deze corona-oorlog. Hij richtte zijn blik opde grote bedrijven die bezig zijn ‘de ellende om te buigen naar keiharde pecunia’. Zoals farmaceut Roche, die vorige jaar 13 miljard winst maakte, maar op zijn testvloeistof blijft zitten als een kip op de gouden eieren. Of vliegbedrijf Easyjet, dat 190 miljoen dividend aan aandeelhouders uitkeerde en in een vloeiende beweging aanklopte bij de Britse overheid voor staatssteun. Van Amstel betitelde zelfs Albert Heijn als Albert Scrooge, omdat er nog geen sprake is van een extra beloning voor de dapper doorwerkende vakkenvullers en caissières. ’Je zou er marxist van worden’, bromde hij er met veel cynische humor op los.

Terwijl ik dit schrijf vertelt bij ‘WNL op Zondag’ commandant der strijdkrachten Rob Bauer dat grootmachten als Rusland en China nu cyberaanvallen plegen op universiteiten, op zoek naar informatie over de ontwikkeling van vaccins.

Dus zo’n tribunaal, het gaat er misschien wel komen ook. Geen twijfel: de wereld draait zeker door. Zo niet dol.

Lees ook:

Zij schuiven nooit meer aan de magische tafel van Matthijs (en dat vinden ze heel jammer)

De laatste uitzending van ‘De Wereld Draait Door’ is vrijdagavond. Vijftien jaar was het programma dagelijks te zien, maar presentator Matthijs van Nieuwkerk wilde ‘nog iets anders met zijn leven’. Begrijpelijk, maar deze vaste gasten en tafeldames en -heren zullen het programma missen.