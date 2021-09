‘Over de top’ is nog een te bescheiden term voor de musical Aladdin

Musical

Aladdin

Stage Entertainment

****

In 1992 bracht Disney Aladdin uit, de romantische animatiefilm naar een van de bekendste Duizend-en-één-nacht-sprookjes. In 2014 volgde de musicalvariant, terwijl in 2019 ook de live-action filmremake succesvol was. De musical speelt nu in Scheveningen. Wat is het geheim van Aladdins succes?

Misschien dat het verhaal ons meeneemt naar een overzichtelijke wereld waarin de scheidslijnen tussen goed en kwaad en tussen arm en rijk vrij overzichtelijk zijn. In het fictieve koninkrijk Agrabah wordt de goedaardige, dakloze sloeber Aladdin verliefd op prinses Jasmine die volgens de wet alleen met een prins mag trouwen.

Gelukkig vindt Aladdin een toverlamp met daarin een geest die zijn wensen kan vervullen. Die geest maakt van hem dus een prins. Aladdin rekent ondertussen af met een gemenerik in een gruwelijk zwart gewaad en wint het hart van Jasmine die toch met hem mag trouwen. De hoofdpersonages zoeken allemaal naar vrijheid: Aladdin vanwege zijn armoede, Jasmine wil zelf haar partner kiezen en de geest wil niet meer opgesloten zitten in de lamp. Een goed inleefbaar thema: je eigen ding willen doen en vrij zijn – zeker na anderhalf jaar corona.

De Aladdin musical in het Prince Edward Theatre in Londen in 2017. Beeld Johan Persson

Het is een oogverblindend spektakel

Subtiliteiten kent de voorstelling nauwelijks en het zoete verhaal is dus nogal eenvoudig. De rest van de twee-en-een-halfuur durende voorstelling is eigenlijk ruis. Maar het is wel briljante ruis. In de regie van de Amerikaanse Casey Nicholaw is de ene overdonderende show met aanstekelijke dansmoves en felgekleurde accessoires nog niet afgelopen of de volgende begint al. We zien honderden glinsterende kostuums, gouden decorstukken, flitsende sabels, rond waaierende voiles, zwaaiende sjerpen, wuivende veren en glimmende tulbanden. Vrouwen rollen tevoorschijn uit tapijten, machthebbers achtervolgen straatdieven, bebaarde mannen springen stoer en hoog terwijl bevallige vrouwen met lange haren charmant heupwiegen. En alsof dat nog niet genoeg is, zoeven Aladdin en Jasmine op een heus vliegend tapijt tussen de sterren door. Oogverblindend spektakel.

Erik van Muiswinkel vertaalde het script lekker vlot en eigentijds, met soms wat te flauwe grapjes. Jonathan Vroege is een enthousiaste Aladdin, maar de grote ster is Stanley Burleson als de geest. Hij zingt en danst als een bezetene, hij goochelt, swingt, tapdanst, verandert plots in een quizmaster en entertaint geweldig met zijn groteske spel, zijn lenige stem en zijn ijzeren conditie.

‘Over de top’ is nog een te bescheiden term voor de musical als geheel. Niet in de laatste plaats door de aanstekelijke muziek van Alan Menken: je móet wel huppelend de zaal uitgaan.

Alleen in het AFAS Circustheater, stage-entertainment.nl