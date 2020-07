Over de serie ‘Barrie Barista’: Serieus? Het typetje van de lispelende Chinees?

Barrie Barista

Regie: Flip van der Kuil

Met Henry van Loon, Theo Maassen, Gijs Naber, Jelka van Houten

★☆☆☆☆

Iemand beoordeelde een gedicht ooit met deze woorden: “Het ­begon slecht, het zakte weg in het midden en hoe minder we over het eind zeggen, hoe beter”.

Die woorden kun je ook gebruiken voor ‘Barrie Barista’, de zes afleveringen van elk 11 minuten, geregisseerd door Flip van der Kuil met in de hoofdrol Henry van Loon. Ook al is de ­eerste aflevering nog best aardig, samen zullen ze elke 1-sterrecensie – want dat wordt dit – ongetwijfeld als een ereteken dragen. Doet er niet toe. De serie wordt er niet beter van.

De opzet is simpel. De uitwerking nog simpeler. Alles speelt zich af voor en achter de balie van het koffietentje van Barrie Barista, gespeeld door Van Loon met een soort samoerai haarknotje. Omdat barista’s altijd hippe kapsels hebben. Of zoiets. Buiten brandt de aarde, want de Apocalyps heeft zich om onduidelijke redenen voltrokken en Barrie’s koffiezaak is zo te zien het enige wat nog overeind staat. Elke aflevering lopen er wat mensen binnen en dan gebeurt er iets wat op humor moet lijken, maar wat in feite infantiele stuiptrekkingen zijn.

Achterhaald

Het stereotype van de lispelende Chinees met afgeplakte ogen, dat in circa 1870 al een gedateerde grap was? Alstublieft. Dat van de agressieve Marokkaan met bijbehorend accent? Voilà. Moeizame grappen over verkrachting? Zoek niet verder. Wat nog nét leuk is, is acteur Gijs Naber die in de eerste aflevering met z’n eigen ego de draak komt steken en Theo Maassen die als een soort tribale Mad Max-achtige krijger vanaf het slagveld komt binnenlopen met een ketting met losse penissen en vingers om z’n nek. Maar eigenlijk voelt ook dat al meteen achterhaald.

Oké, er is wel een half aardigheidje: de figuurtjes die Barrie in het koffieschuim maakt. En Van Loon is zelf vaak ook wel aardig, in z’n rol van de mompelende underdog.

Missen we hier een of ander metaniveau waar dit wel humor is? Nee. En laat een ding duidelijk zijn: dit flauw vinden heeft niets met politieke correctheid te maken. Dit is gewoon niet goed.

‘Barrie Barista’ is te zien op Videoland.

