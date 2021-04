Organisatie afgelast Oerol teleurgesteld: ‘Het voelt onterecht dat de cultuur weer helemaal achteraan komt’

Alsof de spelregels van de wedstrijd vlak voor de finish worden veranderd, zo voelt het voor theaterfestival Oerol. Donderdag werd besloten dat ook dit jaar het culturele evenement op Terschelling niet doorgaat. Er was een jaar hard gewerkt aan een coronaproof editie, alles stond in de steigers. “Maar toen kwam het kabinet met het openingsplan. Daarin staat dat evenementen pas vanaf 16 juni weer zijn toegestaan”, zegt algemeen directeur Siart Smit. “En Oerol zou beginnen op 11 juni. Een vergunning zit er niet meer in.”

Het geschuif met data en regels maakt het te onzeker om door te zetten, zegt Smit. Hij wil geen verwijten maken. “Iedereen werkt met de beste intenties, maar het viel ons wel rauw op het dak.” Met de gemeente en de veiligheidsregio waren goede afspraken gemaakt. Het aantal bezoekers van het tiendaagse festival, normaal zo’n 55.000 – was al teruggebracht naar 20.000 mensen.

“Het voelt onterecht dat in het openingsplan de cultuur weer helemaal achteraan komt. We hadden verwacht: terrassen open, winkels open, dan kan Oerol ook doorgaan.” Tijdens het festival zouden er optredens zijn verspreid over het hele eiland. “Veelal in de buitenlucht, groepjes van maximaal vijftig mensen op anderhalve meter afstand, zo hadden we het bedacht.”

Regels zijn regels

“Van buitenaf lijkt Oerol een ideaal festival in coronatijd, met weinig mensen op één plek in de buitenlucht. Maar regels zijn regels.” Er is nog gezocht naar een uitweg. Maar een Fieldlab-experiment kon Oerol niet worden; de evenementen die bedoeld zijn voor wetenschappelijk onderzoek houden na mei op. “En testen voor toegang lukt ook niet; dan zouden bezoekers bij ieder optreden verspreid over het eiland een test moeten ondergaan. We vallen precies tussen alle regels in.”

Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelisse stond in de startblokken om op te treden, toneelgroep Orkater was druk aan het repeteren. “Het was wel even schrikken toen ik zag hoeveel mensen moesten worden afgebeld”, zegt coördinator marketing Hester Berkelmans. Een lijst van 450 contacten. “Veel contacten staan voor een groep mensen: theatergezelschappen, podiumbouwers, horecaondernemingen.”

Online festival

Omdat er een beperkt aantal bezoekers welkom was op Terschelling, was er ook online een festival ontwikkeld, Het Imaginaire Eiland genaamd. Dat gaat wel door en wordt nu waarschijnlijk uitgebreid.

Een financieel debacle wordt het gelukkig niet, dankzij subsidies en coronasteun. Wie al een kaartje had voor Oerol krijgt het geld terug. “Of we in de min of plus terechtkomen kan ik niet overzien”, zegt directeur Smit. “Maar volgend jaar is er gewoon weer Oerol. Hoewel, op dit moment durf ik even niks met zekerheid te zeggen.”

