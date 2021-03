Opsporing verzocht: Waar is Thierry Baudet?

Gerri Eickhof had er in het Journaal al voor gewaarschuwd: de stembiljetten waren dit jaar onwaarschijnlijk groot. “Je moet een cursus origami hebben gevolgd om ze terug te vouwen, hoorde ik een mevrouw zeggen. Dat is Japanse vouwkunst.”

De omvang van de biljetten zou als een rode draad door de uitslagenavond heen ­lopen. Maar er was meer wat opviel: de bewuste keuze van de NOS voor de regio en de stem des volks. Eickhof peilde de stemming in Enschede en Boekelo, en ook Edwin van den Berg en Tanja Braun hielden zich verre van de Randstad. De eerste was op trein­station Zwolle om ene Jesper te vragen: “Je hebt vandaag gestemd. Belangrijk, niet?” “Nou”, antwoordde de knul, “niet zo héél belangrijk, hoor.”

Braun was naar de meest gemiddelde wijk van Nederland gereisd in Zoetermeer. Ze trof daar een heerschap dat zo een typetje van Van Kooten en De Bie had kunnen zijn: montere uitstraling, brilletje op, hooggesloten beige jas. Hij stemde al zijn hele ­leven VVD. “Voor de zekerheid doe ik altijd even de Kieswijzer, maar het wordt toch steeds weer VVD.”

Daarmee had de man meteen de voorspelde winnaar van de avond beet. Verslaggever Michiel Breedveld zag VVD-voorlichters ‘zelfs achter hun mondkapjes glimlachen’. Premier Rutte meldde rond elf uur in een zelfgemaakt YouTube-filmpje dat hij ­superblij en supertrots was. Het geluid kraakte, het beeld bevroor. “Duizend ­kijkers”, spotte Xander van der Wulp.

Non-descripte borrelhappen

Er was deze avond meer aandoenlijke coronahuisvlijt te zien. Verliezer Liane den Haan (50Plus) liet zich van bovenaf filmen aan een salontafel met walmende kaarsen en non-descripte borrelhappen. Lilianne Ploumen (PvdA) beweende haar magere resultaat voor een lege zaal en feliciteerde winnaar Forum voor Democratie daarbij abu­sievelijk als nieuwkomer.

NOS-verslaggeefster Irene de Kruif voor het partijkantoor van Forum voor Democratie in Amsterdam.

Aan verslaggever Irene de Kruif was de niet geringe taak toebedeeld om Thierry Baudet te traceren. De zoektocht begon in het Westerpark in Amsterdam. “Forum zit op een geheime locatie in het land, mogelijk met een fles wijn erbij”, sprak ze raadselachtig. Hoe wist De Kruif dat, van die fles wijn?

‘ Ik ga even aanbellen. O, er doet niemand open.’

Er was nóg een politicus foetsie. “Hoe is het eigenlijk met Henk Krol?”, riep presentator Rob Trip rond tien uur in wanhoop. “Buiten zicht”, verklaarde Van der Wulp. Rond dezelfde tijd druppelden de eerste uitslagen binnen: Terschelling en Vlieland. Verlies voor VVD (tegen de landelijke trend) en CDA, winst voor D66. De Kruif was inmiddels gearriveerd bij het partijbureau van ­Forum aan de Herengracht. “Het licht brandt, maar de gordijnen zijn dicht. Ik ga even aanbellen. Oh, er doet niemand open.”

Half twaalf. Pas de derde gemeente was binnen: Rozendaal. De vertraging kwam door de coronamaatregelen, zei Trip, maar ook door iets anders. De presentator die ons aan het begin van de avond uitslagen, uit­slagen en nog eens uitslagen had beloofd, sprak schuldbewust: “U zal wel denken, waar blijven al die resultaten? Nou, het is heel ingewikkeld om die enorme lappen van stembiljetten uit te vouwen en te tellen.” Daar had je ze weer, die kolossale joekels, nodig om een recordaantal partijen te registreren.

Middernacht. Baudet was nog steeds niet opgespoord. Trip: “We gaan nu naar José Veelers, melkgeitenhoudster in Henge­velde.”

Willem Pekelder vervangt Renate van der Bas.