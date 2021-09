Opmerkelijke bijzinnen die met dan beginnen

De vorige keer had ik het over een zin die vereenvoudigd luidde: ‘Er zijn meer planten uitgestorven dan er zich nieuwe hebben gevestigd’. Het gekke van die zin voerde ik terug op de eigenschappen van het tweede ‘er’, dat het bijvoeglijk naamwoord niet zou verdragen. Maar er zit een ­wereld aan taalkundig onderzoek achter die analyse, die de meeste lezers niet zullen kennen, want in schoolgrammatica’s wordt daar weinig over gezegd. Daarom weid ik daar graag nog even over uit.

De constructie met ‘meer’ gevolgd door een bijzin met ‘dan’ is om verschillende redenen opmerkelijk. Ten eerste is het meestal een bijzin met een soms weggelaten voegwoord ‘dat’, bijvoorbeeld ‘Ik heb meer boeken gekocht dan (dat) ik er gelezen heb’. Maar die bijzin ‘dat ik er gelezen heb’ is op de een of andere manier niet compleet. De betekenis van de hele constructie is dat ik X boeken gekocht heb en dat ik Y boeken gelezen heb en dat X meer is dan Y. Dus ‘meer’ staat voor X, en Y blijft ongenoemd in de bijzin.

Beperking

Het is zelfs onmogelijk om Y nader te specificeren. Je kunt bijvoorbeeld niet zeggen ‘Ik heb meer boeken gekocht dan dat ik er weinig gelezen heb’. Het kwantitatieve ‘er’ is het enige spoor van dat aantal dat je in de bijzin kunt hebben.

En er zijn meer beperkingen. Dat aantal mag bijvoorbeeld ook niet ingebed zijn. Je kunt je voorstellen dat je wilt zeggen dat het aantal boeken dat je gekocht hebt groter is dan het aantal boeken waar je de samenvatting van gelezen hebt. Dan kun je daar niet van maken ‘Ik heb meer boeken gekocht dan ik er de samenvatting van gelezen heb’.

Dit laatste suggereert dat het aantal Y net zoals een betrekkelijk voornaamwoord naar het begin van de bijzin verplaatst wordt, maar dan wegvalt. Immers, ook ‘boeken die ik de samenvatting van gelezen heb’ is onmogelijk. De dan-zin lijkt dus op een betrekkelijke bijzin.

