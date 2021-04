Operadiva Christa Ludwig wist dat je hard moest werken om de top te bereiken

Grote zangeressen vallen niet zomaar uit de hemel, was de stellige overtuiging van de fameuze Duitse mezzosopraan Christa Ludwig. Ook vocalisten met capaciteiten moeten keihard werken om de top te bereiken. Zondag werd bekend dat de operadiva op 93-jarige leeftijd is overleden.

Ludwig was een levende legende in de wereld van de klassieke zang en vooral bekend in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Ze zong met dirigenten als Karl Böhm en Leonard Bernstein en grootheden als Maria Callas. Jarenlang was ze als Kammersängerin verbonden aan de Weense Staatsopera, maar ook in operahuizen in Milaan en Londen was ze regelmatig te vinden.

Ook buiten Europa had Ludwig succes. In Chicago en New York zong ze belangrijke rollen in opera’s als Carmen, Aida en Elektra. Op 14 december 1994 nam zij na een bijna vijftigjarige toneelcarrière in Wenen als Klytämnestra afscheid van haar toneelpubliek. Na haar carrière gaf ze nog jarenlang masterclasses voor jonge zangeressen, zoals in oktober 2014 in het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Ze leerde de ambitieuze dames vooral hard te werken, want alleen zo bereik je dus de top. Met haar lessen trad ze in de voetsporen van haar moeder. Het gezin waarin Ludwig opgroeide was helemaal muzikaal te noemen met een zanger en opera-intendant als vader en een alt en zangpedagoog als moeder. Van haar leerde Ludwig de fijne kneepjes van het vak. Haar moeder was gedurende haar leven haar enige zanglerares en zij observeerde en bevorderde de ontwikkeling van Christa’s stem gedurende een groot deel van haar carrière.

