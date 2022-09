Opera- en musicalzangers zingen samen in ‘Maduro’, en die mix werkt niet altijd

In navolging van de grote collectieve theaterproducties afgelopen jaren in het Zuiderstrandtheater, speelt deze week de nieuwe opera Maduro in het grootse Haagse theater Amare. Maduro is een sympathieke combinatie van professionele opera- en musicalzangers, dansers en meer en minder gevorderde amateurs. Een prachtig samenwerkingsinitiatief voor Haagse cultuurinstellingen. Het grote ensemble levert ook overweldigende massale toneelbeelden op.

Pieter van de Waterbeemd schreef het libretto. Of het onderwerp – het leven van George Maduro (1916-1945) – de beste keuze was, valt te betwijfelen. De jonge man, van Joodse afkomst, die ook in het verzet zat, heeft belangrijke daden verricht, maar de makers hebben niet goed kunnen overbrengen waarom juist zíjn verhaal doorverteld moet worden.

Een belangrijke overwinning die hij in de eerste oorlogsdagen behaalde is bijvoorbeeld in de voorstelling een onduidelijke actie in de coulissen. Waarmee onderscheidde Maduro zich echt? En ja, er was een in beginsel onmogelijke liefde, maar die is te weinig invoelbaar.

Naamgever Madurodam

Hij werd postuum naamgever van Madurodam, maar dat kwam niet door hem maar door de zak geld van zijn ouders. Dat George van miniatuurhuizen hield, wordt alleen verteld doordat regisseur Jeroen Lopes Cardozo de kleine George wat onbeholpen naast een klein huisje laat zitten. Zijn huisjesbouwpassie voelen we niet.

Het tekent de rest van de regie, die nogal statisch en soms ongemakkelijk is. De solisten, die allemaal erg mooi zingen, hebben te weinig handelingen meegekregen om scènes tot leven te laten komen.

Van de Waterbeemds teksten reflecteren mooi over wat eigenlijk een held is en ze hebben vaak komische kwinkslagen, zoals over hooghartige mannen met ‘een aardappel in hun keel en bovenin alleen puree’. Maar de voorstelling wordt erg langzaam verteld, grotendeels door de composities van Bob Zimmerman. Zij hebben vaak bijzondere melodieën die elkaar ingenieus kruisen, en er zijn rijke arrangementen die prachtig worden gespeeld. Maar de liederen zijn bijna allemaal traag en melancholisch.

Gewaagd idee, maar soms geforceerd

Het geheel wordt daardoor te slepend, ondanks enkele vrolijk nummers die iets te geforceerd zijn geplaatst om lucht te creëren. Het is een gewaagd idee om musical- en operastemmen te combineren, maar de mix werkt niet altijd. Soms lijken het twee verschillende stukken door elkaar.

Maduro zit vol goede bedoelingen, bijzondere elementen en talentvolle medewerkers. Maar niet alles komt optimaal tot zijn recht.

Maduro is t/m 7 september 2022 te zien in Amare te Den Haag.