Opbrengst 1,4 miljoen, maar The Lifeline blijft ver verwijderd van succes Het Glazen Huis

De blaren staan de radio-dj’s van 3FM op de voeten. Zeven dagen lang hebben ze in wisselende samenstelling pakweg vijfhonderd kilometer afgelegd, te voet van Goes naar Groningen. Vanavond stapten de actievoerders van ‘3FM Serious Request: The Lifeline’ de eindstreep over en is bekendgemaakt hoeveel geld zij met hun wandeltocht hebben ingezameld voor de slachtoffers van mensenhandel: 1.418.513 euro.

Na een ietwat slome start is de tweede editie van The Lifeline, de opvolger van het Glazen Huis, daarmee uiteindelijk net iets succesvoller dan de aftrap vorig jaar. Toch steekt het bedrag schril af tegen de records van de topjaren van Serious Request: in 2012 bedroegen de giften bijna 14 miljoen en in 2013 ruim 12 miljoen.

Geen nationale gebeurtenis

De vrijgevigheid van Nederlanders is niet tanende, weet Theo Schuyt, hoogleraar filantropie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. “Mensen zijn heus bereid geld te schenken aan goede doelen. De teruglopende opbrengsten zitten ’m in andere factoren.”

De hongerige dj’s, de nagellak-actie van het doodzieke jongetje Tijn in 2016, premier Rutte die een nachtje bleef slapen: de belevenissen in en rond het Glazen Huis waren iedere kerst het gesprek van de dag. Maar dit jaar werd de estafetteloop van de drie dj-duo's nauwelijks genoemd in en op sociale en traditionele media.

Serious Request leeft niet langer, ziet Schuyt. “Ik heb 3FM nauwelijks voorbij zien komen op tv, de radio of in kranten. En dat is cruciaal voor een succesvolle inzameling. Wanneer van zo’n actie een nationale gebeurtenis wordt gemaakt, dan willen mensen geven. Kijk naar de Elfstedentocht die Maarten van der Weijden zwom. Heel Nederland was met die inzameling bezig, bij iedere brug stond jan en alleman hem aan te moedigen.”

Ook ontbreekt het The Lifeline volgens Schuyt aan het ‘Jezus Christus-effect’. “In het Glazen Huis sliepen de dj's amper en ze aten ook nauwelijks. Offer je jezelf zodanig op, dan is de boodschap ‘geef ook’ krachtig. Bij de huidige variant lopen de dj’s naar Groningen. Dat is niet zo heel moeilijk, er zijn zo veel wandeltochten kriskras door Nederland. Ten derde ontbreekt de groepsvorming. Het Glazen Huis was als een meerdaags openluchtconcert. Iedereen wilde erbij zijn. Zo stapte mijn zoon met zijn hele hockeyteam in de trein om naar de Grote Markt in Haarlem te reizen. Serious Request draaide om samenzijn. Met zo’n wandeltocht is dat anders, waardoor de geefbereidheid geringer is.”

Gun The Lifeline de tijd

De organisatie achter 3FM Serious Request maakt zich geen zorgen over de populariteit van de jaarlijkse kerstactie. “Gun The Lifeline enkele jaren de tijd”, aldus woordvoerder Danny Vormer. “Na de start van het Glazen Huis stonden de pleinen ook niet direct vol.” In 2004 haalden de zichzelf uithongerende dj’s minder dan een miljoen euro op. Langzaam werd de kerstactie populairder, in 2005 schonk het publiek voor het eerst meer dan vijf miljoen euro.

“Het duurt even voordat een nieuw concept aanslaat. En dit jaar was er al veel meer aandacht voor de wandeltocht dan tijdens vorige kerst, het oude Glazen-Huisgevoel keert langzaam maar zeker terug. De monsterbedragen van de hoogtijdagen zullen we misschien niet meer ophalen, maar naast geld inzamelen draait Serious Request ook om het creëren van bewustzijn over misstanden in de wereld als mensenhandel.”

Opbrengst in Vlaanderen: 17,5 miljoen euro De Warmste Week, de Vlaamse variant van Serious Request, heeft een recordbedrag van 17.518.153 euro opgeleverd. Dat is bekendgemaakt tijdens de slotshow van De Warmste Week, de grote solidariteitsactie van de omroep VRT. In 2018 bracht De Warmste Week 17,286 miljoen euro op. Aan de Warmste Week werkten alle netten van de Vlaamse omroep VRT mee. Zo organiseerde de radiozender MNM opnieuw de Warmathon. Voor de vijfde keer liepen 52.907 mensen in Kortrijk, Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven en Beringen rondjes voor hun goede doel. Radio 2 Hotline zette in op vrijwilligerswerk en doorkruiste samen met de Ketnet Brandt Weer-brigade het hele land. Studio Brussel draaide 7 dagen lang 24 uur per dag verzoekplaten voor het goede doel in Kortrijk. Dit jaar heeft 1 op de 5 Vlamingen op een of andere manier een goed doel van De Warmste Week gesteund.

Bestrijden van kinderziektes

Naar aanleiding van de eerste editie heeft 3FM enkele veranderingen doorgevoerd. Zo was er nu maar één route, één goed doel en wisselden de dj’s elkaar als estafettelopers om de zes uur af. Bovendien mochten er iedere dag honderd mensen meelopen. “Vorig jaar was het ons niet gelukt daar op tijd vergunningen voor te krijgen en wandelden de dj’s alleen”, aldus Vormer. “Door het bestrijden van die kinderziektes was The Lifeline dit jaar toegankelijker, merkten we. Misschien leefde de actie voornamelijk in de provincie, maar langs de weg stonden fans de dj’s wel degelijk op te wachten. Met het verstrijken van de tijd zullen we de harten van mensen veroveren.”

Lees ook:

‘In de nacht is radio intiemer en persoonlijker’

Vorige maand was het precies een eeuw geleden dat de eerste Nederlandse radio-uitzending de ether inging. Trouw ging op bezoek bij ‘Focus’, dat elke werkdag tussen twee en vier uur ’s nachts wordt uitgezonden op NPO Radio 1. Wat bezielt nachtbrakende radiomakers?

Radio-dj’s kunnen de zender maken of breken

Gezichtsbepalende dj’s zijn hun salaris waard, stellen radio-experts. Zíj zijn het die luisteraars trekken én houden.