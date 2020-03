‘Op1’ is darwiniaans aangepast aan de nieuwe omstandigheden

Eerst even over de talkshows. Ze doen het fantastisch. Zeker Eva Jinek, die zich vijf dagen per week blootstelt aan mensen in haar studio. RTL dubt nog om net als ‘Op1’ in het weekend uit te zenden, in afwisseling met Beau van Erven Dorens. Ik zou het doen.

Concurrent ‘Op1’ trok zaterdag al 1,4 miljoen kijkers. De camera moest nog verder naar achter, zo wijd zaten presentatoren Welmoed Sijtsma en Sander Schimmelpenninck nu uit elkaar. Achteraf blijkt die reuzentafel dus niet te groot, haha. Wie in predestinatie gelooft, krijgt vanuit het universum een bemoedigend schouderklopje.

Ook de presentatorenwisseling blijkt nu een gouden greep. Is er een ziek, zitten er zo andere combinaties. We zijn toch al gewend aan de carrousel. Het voorlopige toppunt is natuurlijk Jeroen Pauw zondagavond terug aan de talkshowtafel, samen met Fidan Ekiz. In geen enkele andere formule had dat gekund.

Je kunt het een darwiniaanse situatie noemen. De talkshow die zich het best aanpast aan de nieuwe omstandigheden, overleeft. En ‘Op1’ heeft mogelijkheden te over. Komende vrijdag beleeft de nu übersuccesvolle Matthijs van Nieuwkerk zijn grande finale bij ‘De Wereld Draait Door’. Hij blijft bij BNNVara. Gaat hij ook een avondje ‘Op1’ doen? Waarom niet hè. De publieke omroep kan naar hartelust zijn topmensen inzetten.

Nog meer afstand tussen Welmoed en Sander.

Terug naar de inhoud. Want de meerwaarde van talkshows boven nieuwsprogramma’s zit hem in andere perspectieven. Bij Eva Jinek vrijdag had Jort Kelder een ijzersterk punt, al komt het wat vroeg. Hij vond dat we maar eens moeten nadenken over het ontstaan van die virussen in de Chinese dierenhandel. “De Chinese markt in Wuhan is gewoon een vieze stinkzooi waar allemaal wilde dieren op elkaar zitten gepakt”, zei de activist in hem, ook boos over de Nederlandse bio-industrie. Hij leest rapporten terug vol waarschuwingen. “Bill Gates heeft in 2015 iedereen al gezegd dat er een pandemie komt vanuit China”, zei hij.

Jinek sloot terecht af met dat “steeds meer mensen vraagtekens zetten bij hoe de wereld is ingericht, en hoe we omgaan met onze leefwereld”.

In dat kader is het documentairedrieluik ‘Drinkbare Maas’ van zondagmiddag op NPO2 een terugkijktip. Tv-technisch geen topper (te weinig context, te veel vragen blijven open), maar inhoudelijk met een sterk punt over de vraag waarom wij onze rivieren en leefomgeving toch zo vervuilen.

De Nederlandse Li An Phoa (39), plaats 19 op Trouws Duurzame 100 in 2018, studeerde bedrijfskunde en filosofie, en in Engeland holistic science aan Plymouth University. Ze liep de hele route van Franse bron tot Nederlandse monding van de Maas in de Noordzee. “In Rotterdam drinken we dit water”, zei ze tegen politici, zakenlui en burgers in de Franse en Belgische dorpjes die het riool of het kerncentrale-koelwater op de Maas lozen. Nederlanders zijn ook vervuilend met hun fleecetruien en shampoos vol microplastics en chemicaliën die moeilijk uit het water te filteren zijn.

We vinden het zo normaal dat rivieren vies zijn. Eigenbelang en behoeftenbevrediging gaan steeds vóór de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor elkaar en de natuur. De corona-uitbraak laat de grens daaraan zien. Het is aan de talkshows om die perspectieven de komende maanden aan tafel te nodigen en een slinger te geven.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.