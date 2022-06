Op zoek naar inspiratie voor het weekend? Dit zijn onze tips

Wat is er te doen en te zien? De redactie van Tijdgeest zet de tips van deze week op een rij.

ZIEN

DE PANNENKOEKENCARAVAN

Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen

t/m 25 augustus

“Een poedersuikerzoete theateravond over vriendschap, ambitie en hoop”, schrijven deze heren. De columnisten en tv-makers (Media Inside) hadden het ruim tien jaar geleden helemaal gehad met de journalistiek. Ze begonnen een pannenkoeken-foodtruck, ‘met wisselend en vooral tegenvallend succes’. Over die ‘vreugdeloze business’ en het verwerken van deze uiteengespatte droom, maakten ze deze voorstelling. Pannekoekencaravan.nl.

Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman in hun pannenkoekencaravan.

Festival Classique met een diva in de dop op het Scheveningse strand

Heel veel zomers geleden, toen er nog wereldberoemde orkesten en musici in het Kurhaus optraden, was Scheveningen in juni een maandlang het culturele centrum van Nederland. Het Holland Festival, dit jaar 75 jaar oud, werd er in 1947 ­geboren. Een grootheid als ­Leonard Bernstein maakte in Scheveningen als gastdirigent van het Residentie Orkest zijn debuut in Nederland.

Die tijden zijn voorbij, maar in 2006 kwam er voor Scheveningen en Den Haag een nieuw muziekevenement: het Festival Classique, met de slogan: klassieke muziek voor iedereen. Geen drempels dus.

Grootse opera

Letterlijk geen drempels, want Festival Classique speelt zich geheel buiten de concertzalen af. Het strand van Scheveningen dient als festivalterrein waar je met je voeten in het zand kunt luisteren naar topmusici die het begrip klassiek behoorlijk oprekken. Verwacht crossovers met popmuziek, film en dans, al komen ook klassieke diehards aan hun trekken. Zo speelt Slagwerk Den Haag de wereldpremière van een compositie van Aart Strootman en speelt het Matangi Kwartet met het collectief Jungle by Night.

Beeld Anne Reitsma

En er is, na Carmina Burana (2018) en Aida (2019), opnieuw een grootse opera aan zee. Sybrand van der Werf regisseert in de branding van de Noordzee een ingekorte versie van Verdi’s La traviata. In de rol van courtisane Violetta Valery is Jessey-Joy Spronk te horen, die Eva-Maria Westbroek vijf jaar geleden in Trouw uitriep tot ‘diva in de dop’. Een aanbeveling van jewelste.

Festival Classique vindt plaats van 9 t/m 12 juni. Info: Festivalclassique.nl

DOEN

IVN SLOOTJESDAGEN

10 t/m 12 juni, op ruim honderd ­locaties in het land

Ontdek wat er leeft in en om de sloot. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar kunnen tijdens de IVN slootjesdag op verschillende plekken in het land komen zoeken naar waterdieren en planten langs de oever. Ook ouders, opa’s en oma’s zijn welkom. Vrijwilligers van de organisatie voor natuureducatie IVN nemen u mee op pad. ivn.nl/slootjesdagen

Manja Bedner en dochter Julia spelen ‘De Heks van Almen’ Beeld Vincent Tollenaar

ZIEN

DE HEKS VAN ALMEN

Theatermakers Achterhoek

t/m 4 september

De heksenvervolging was een manier om ontwikkelde vrouwen de mond te snoeren. Schrijver/ actrice Manja Bedner hoorde in het Gelderse dorpje Almen over de eerste heksenverbranding van Nederland daar (in 1472). Ze dook in het verhaal, werkte mee aan rehabilitatie van de vrouw en maakte met haar team deze voorstelling; “Voor iedereen met een vrije geest.” Sinds 3 juni speelt die nu op vier nieuwe plaatsen die een grote rol speelden in de heksenvervolgingen: Bredevoort (Gelderland), Oudewater (Utrecht), Onstwedde (Groningen) en Roermond (Limburg). Theatermakersachterhoek.nl.

Ook Anton Corbijn werkte mee aan de tentoonstelling Flash | Back: topfotografen lieten zich inspireren door de 17de-eeuwse schilderijen uit Het Mauritshuis. Beeld Anton Corbijn

ZIEN

FLASH | BACK

Het Mauritshuis, Den Haag

t/m 16 oktober

Zestien topfotografen onder wie Erwin Olaf, Rineke Dijkstra, Anton Corbijn en Sanja Marusić lieten zich inspireren door de 17de-eeuwse schilderijen uit Het Mauritshuis. Het leidde tot fotografie-tentoonstelling FLASH | BACK; Nieuwe meesters x oude meesters die op 1 juni opende. Zestien nieuwe foto’s – voor elke zaal van het museum één – hangend of staand tussen hun 17de-eeuwse inspiratiebronnen. U bekijkt Rembrandt, Vermeer en Jan Steen voortaan met andere ogen. Mauritshuis.nl.

HOREN

THE KIK

Theater De Veste, Delft

4 juni (en verder)

Ze klonken jarenlang als een Beatles-bandje, tot zanger Dave von Raven een clavioline kocht, een oude synthesizer. De sound van de jaren zeventig en tachtig sloop hun nieuwe muziek in. Op het nieuwe album The Kik herhaalt herschreven ze Songfestivalhits naar het Nederlands. Deze maanden gaan ze in een grootschalige theatertour ermee door het land. Ze spelen zelfs op Zwarte Cross in Lichtenvoorde (15 juli). Ntk.nl/voorstelling/the-kik-hertaalt-eurovisie.

ZIEN

JE ZIEL VOOR EEN IJSJE

Het Nieuw Utrechts Toneel (NUT)

Het Berlijnplein, Utrecht

30 juni t/m/ 24 juli

Deze avondvullende zomervoorstelling mét prikkelend diner van Eylien Lommen (LEF) speelt in een grote circustent. Marcel Osterop, Floor Leene, Frank van Kasteren en Nadine Dekker maken deze intieme, (semi-)autobiografische voorstelling tot een muzikale reis. Osterop beschrijft het herstel van zijn alcoholverslaving; Leene speelt een monoloog over haar jeugd met een vader die bij een sekte zat. Een ‘bijna spirituele avond over geloven, liefhebben en betekenisvol leven.’ Zie Het-nut.nl.

Volgen: Onderhoudsarmoe

Wat begon met verwondering is inmiddels uitgegroeid tot een frustratie, vertelt ‘Piet’ (die graag anoniem blijft) die achter @onderhoudsarmoe zit.

Het Twitteraccount is een bloemlezing op de ontgroening van de Nederlandse tuin. ‘Onderhoudsarm’ staat tegenwoordig synoniem voor ‘100 procent betegeld’ en geldt zelfs als een aanbeveling. Lees hier verder.