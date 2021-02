Op zoek naar de meest gemiddelde Nederlander: een grijze auto en drie keer per jaar naar Ikea

Terwijl de doorsnee-tv-kijker ­zaterdag afstemde op Wie is mol? was op NPO 3 een veel originelere speurtocht gaande: Op zoek naar de gemiddelde Nederlander. Een humorvolle queeste, met een onweerleg­bare uitkomst: statistisch gezien is Frank Jansen (35) uit Wijchen de allergewoonste, minst afwijkende Nederlander. Staande voor zijn rijtjeshuis werd Jansen met zijn ­titel gefeliciteerd door een dweilorkest, dat Una paloma blanca speelde.

Programmamaker Albert Klein Haneveld – een bovengemiddeld vrolijke man – liet zich inspireren door de dikke rapporten van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS bestaat sinds 1899 en heeft honderden miljoenen guldens en euro’s besteed aan het vastleggen van de Nederlandse identiteit. Maar nog nooit had iemand de moeite genomen om op basis van al die gegevens de perfecte gemiddelde Nederlander in persoon op te sporen, besefte Klein Haneveld.

Samen met meedenkend cameravrouw Marjolijn Heijnen gaat hij op zoek. Eerst wat ongecoördineerd, maar uiteindelijk stelt hij een afvinklijst met honderd kenmerken samen. En wijst een data-expert hem de weg naar Wijchen.

1,3 fiets per persoon in het schuurtje

Had u de titel ook verdiend? Hier een paar kenmerken van dé gemiddelde Nederlander. Die is tussen 30 en 50 jaar oud, rookt niet, drinkt wel en rijdt een bescheiden tweedehandsauto, kleur grijs (Nederland telt drie miljoen grijze auto’s!). Hiermee wordt 3,1 keer per jaar naar Ikea gereden, om spullen te halen voor de gehypo­thekeerde koopwoning waar hij/zij met kinderen, partner en een huisdier woont. Per persoon 1,3 fiets in het schuurtje. Vaak is de Ikea-aanschaf een Pax-kledingkast, voor het opbergen van 5,4 spijkerbroeken per persoon, die na vier dagen dragen in de was gaan. Tenminste: jongeren gooien hun jeans al na drie dagen in de machine, ouderen ­lopen er zes dagen in.

Ja, echt alles is door het CBS onderzocht. Ook onze eetlust: we verorberen in ons ­leven 490 kippen, 27 varkens, 3 koeien en 2,5 lammetje. In de boodschappentas zitten haast altijd wel een pak melk en een komkommer. Rond Pasen eten we 47 paaseitjes. En o ja, tip voor de veelbesproken kook­rubriek in deze krant: we eten zes dagen per week vlees, koken met maximaal vijf in­grediënten en nemen daarvoor 28 minuten tijd.

Google is inmiddels trouwens een exactere bron dan het CBS om te weten waar de Nederlander in zijn koppie mee bezig is. Klein Haneveld checkte welke drie hoe-­vragen de afgelopen tijd het vaakst werden ingetikt. Zet u schrap, 1: Rico Badr hoe laat, 2: hoe lang duurt corona, 3: hoe laat Rico Badr. Verrassend ja, en ook wel geruststellend, dat dat de grootste zorgen in het land zijn.

Cijferfeest

Op zoek gaan naar de gemiddelde Nederlander is een cijferfeest. Waarbij cameravrouw Heijnen zich op een gegeven moment afvroeg of iemand wel wil horen dat hij een gemiddelde Nederlander is. “Echt sexy klinkt het niet, eerder wat gênant.” Klein Haneveld ervoer ook wel iets van een zesjescultuur: als gemiddelde Nederlander ben je nergens bijzonder in. Maar om je nou te schamen, als je gewoon gewoon bent?

Hoe winnaar Jansen dit ervaart kwam niet aan de orde. Maar zoals hij stond te swingen op de klanken van het dweilorkest, leek hij het allemaal prima te vinden. De ­gemiddelde Nederlander waardeert het ­leven immers met een 7,8.

