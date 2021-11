Op zijn vierde album probeert Ed Sheeran gelukkig nieuwe dingen uit

Ed Sheeran

= (Warner Music / Atlantic)

★★★★☆

Bij iedere artiest, hoe goed ook, komt na enkele albums het gevoel: ‘Ja, nu kennen we je trucje wel, op naar iets nieuws’. Op dat punt waren we aangekomen met Ed Sheeran. De dertigjarige Brit is een geweldige songschrijver en hij heeft drie ijzersterke albums op zijn naam staan. Maar onder meer zijn handelsmerk, de hoekige ritmes die hij creëert met zijn elektronische loops, begon inmiddels wat te vervelen.

Maar op zijn vierde album = (spreek uit: Equals) probeert Sheeran gelukkig wat nieuwe dingen uit. Hoewel de singles Shivers en Bad Habits weer typische radiovriendelijke oorwurmen zijn, biedt het album genoeg nieuws om de luisteraar bij de les te houden. Zo is de productie van Equals wat zachter en gepolijster dan op zijn eerdere platen, wat de nummers een minder dwingend en ruimtelijker geluid geeft.

= van Ed Sheeran. Beeld AP

Daarnaast bevat Equals veel ballads, die vrijwel allemaal overtuigen. Een van de mooiste nummers is The Joker and the Queen, dat opvalt door Sheerans aandoenlijk kwetsbare vocalen. En Visiting Hours, een ode aan zijn overleden vriend Michael Gudinski, zullen sommigen misschien te sentimenteel vinden. Maar als Sheeran zingt dat hij wenst dat de hemel bezoekuren had zodat hij Gudinski zijn dochtertje had kunnen laten ontmoeten, is het onmogelijk hierdoor niet geraakt te worden.

Ed Sheeran in mei, tijdens een optreden in The Qube van Qmusic. Beeld ANP

Eigenlijk bevat het album maar één echte miskleun en dat is het slaapliedje Sandman dat Sheeran voor zijn dochtertje Lyra schreef. Vrijwel iedere artiest die een kind krijgt voelt zich geroepen om hier een liedje aan te wijden. Dat levert heel soms iets moois op, zoals bij Stevie Wonders Isn’t She Lovely. Maar veel vaker gaat het vreselijk mis en dat is ook bij Sheeran het geval. Niet alleen hangt de tekst van clichés aan elkaar (“Er werd al van je gehouden voor je er was”), ook muzikaal is het allemaal te oenig voor woorden.

Los van dit smetje bewijst Sheeran met Equals dat hij nog steeds de koning van de catchy popsong is en als bonus mogen we bovendien ook kennismaken met zijn zachtaardiger kant.