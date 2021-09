Op welke wimperkrultang zit nou de meeste korting, vraagt groep 7 zich af

Edward van de Vendel en Ionica Smeets maakten de langste verhaaltjessom die je ooit hebt gelezen en ook de leukste.

‘Kunnen we die rekenboeken niet door de wc spoelen (…) Wat een ouderwetse toestand zeg, pfff.’ Mano uit groep 7 van de Rover Hoepsikaschool vangt tijdens het nablijven deze uitspraak van zijn leerkrachten op. De volgende dag weigeren hij en zijn klasgenoten nog mee te doen aan de rekenles, want zij vinden het óók saai. ‘Wat hebben die sommen met ons leven te maken?’, vraagt Pijke.

Meester en juf bedenken daarop een bijzonder project: rekenen voor je leven. Elke week mag één van de 22 leerlingen een rekenvraag stellen die met hun leven te maken heeft.

Dat is het vertrekpunt van een origineel, vaak grappig en warmhartig boek, waarin Edward van de Vendel er knap voor zorgt dat je álle zevendegroepers beter leert kennen, terwijl er ondertussen speelse rekenlessen uit de koker van wiskundige Ionica Smeets voorbijkomen, over het berekenen van een gemiddelde of oppervlakte, over breuken, procenten, rekenen met inhoudsmaten, graden of grote getallen.

Is plassen onder de douche goed voor het milieu?

Kletskous Chiara is met haar neef de stad in geweest om een wimperkrultang voor hem te kopen, maar zag door alle aanbiedingen de beste korting niet meer. Haar vraag: aan welke soort korting heb je iets en aan welke niet? Slimmerik Pijke wil weten hoe ver je door kunt blijven tellen, wat het ‘laatste’ getal is. Er volgt een verhandeling over googolplex, een 1 met 100 nullen en de term waaraan de bekendste zoekmachine zijn naam ontleende. Het uiteindelijke antwoord: er bestaat geen laatste getal, want je kunt er altijd 1 bij optellen.

De uitleg is verpakt in fantasievolle strips van Floor de Goede, die uitblinken in ‘acteerwerk’, en verveelt daarom nooit. Berekent de klas wat mensen zouden kunnen tillen als ze mierenkracht zouden hebben, dan zien we meester een olifant opbeuren. Bij Svens vraag over een brug naar de maan, wandelen juf en kinderen in astronautenpak door de ruimte.

Van de Vendel laat treffend zien hoe allerlei eigentijdse thema’s in zo’n klas samenkomen. Het gaat over klimaat (is plassen onder de douche goed voor het milieu?), homoseksualiteit (Tim heeft twee moeders, meester een vriend), echtscheiding, vegetarisme, vluchtelingen en verschillende culturen.

Tel daar boven op zijn enthousiaste, dansende taal (‘Zijn ogen beukten deukjes in haar hart) en je hebt de langste verhaaltjessom die je ooit hebt gelezen, maar ook de leukste.

Edward van de Vendel & Ionica Smeets

Rekenen voor je leven

Ill. Floor de Goede. Nieuwezijds; 275 blz. € 18,95

Vanaf 10 jaar.