Op tv heeft ieder zo zijn eigen coronacrisis

Koortsachtig houden we in de gaten waar het coronavirus de Nederlandse grens over zal gaan. Als ging het om het vallen van de Postcodekanjer: alle buren profiteren mee! Tegelijkertijd is een grote Nederlandse zorg: kunnen wijzelf wel grenzeloos blijven reizen? ‘Hart van Nederland’ van SBS zit er bovenop, want voor veel Nederlanders geldt: buitenland = vakantie. Interview een argeloze mevrouw bij een supermarkt in Spijkenisse en je hoort bezorgdheid ‘of ze dadelijk wel op cruise-vakantie kan’.

Dus schoof ook directeur Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR woensdag aan tijdens de speciale corona-uitzending van Hart van Nederland. “Kan ik nu al een reis voor juni boeken?”, vroeg presentatrice Mirella van Markus. “Ja, natuurlijk”, zei Oostdam. Om een paar seconden later toe te geven: “Maar morgen kan het anders zijn.” Het deed denken aan de man op straat die dinsdag in de uitzending was: “Als ik een reis geboekt had, zou ik wel gaan. Maar met de wetenschap van nu zou ik zeggen: niet gaan.”

“Zo’n virus is toch wel een smetje op je vakantie”, constateerde Hart van Nederland invoelend toen werd gesproken met een toeriste op Tenerife, Joke Bronkhorst. Deze vrouw zit dan wel niet in het quarantaine-hotel zelf, maar er wel angstig dichtbij. “Je weet niet of ze langs zee gelopen hebben, of ze gehoest hebben. Voor hetzelfde geld hebben wij het ook. Ik hoop dat het daar bij het hotel blijft en dat wij de laatste paar dagen nog lekker vakantie kunnen vieren.”

Grote zorgen ook voor de skiënde koninklijke familie, want Lech ligt op anderhalf uur rijden van Innsbruck en daar zijn twee geïnfecteerden. Royaltydeskundige Sandra Schuurhof meldde gelukkig dat ‘alles nauw gemonitord wordt’. En nergens op vooruitlopend: “Voorlopig zeggen ze dat de koninklijke familie gewoon kan blijven skiën. Het is een open gebied, iedereen kan nog in en uit Lech, delen van Tirol zijn nog open, heel anders dan in Italië waar wel hele delen zijn afgesloten.”

‘Als iemand bij je in de buurt heeft geniest, meteen je kleren in de was’

Nee hoor, geen paniek. Maar wat ‘als Nederlandse steden straks worden afgesloten’, wordt er al gehamsterd? Bij een supermarkt keken we ongegeneerd mee in de boodschappentas van een alleenstaande mevrouw. Meerdere bakken ijs kwamen in beeld. “Normaal heeft u niet zo’n volle kar?” “Neu neu”, zei de mevrouw, “dit is nu echt wat meer, voor de zekerheid”.

Ook overlevingsexpert Nander Knobben werd geraadpleegd. Zijn webwinkel raakte in recordtijd de hele voorraad mondkapjes en noodrantsoenen kwijt. Nander, in opperbeste stemming: “Als ik twee weken binnen moest blijven, zou ik er een feestje van maken, gewoon wat lekkers in huis halen.”

Vooralsnog is het ieder z’n eigen coronacrisis. Met nog een opmerkelijk advies van Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik bij Hart van Nederland. Een mondkapje vindt ze meestal overbodig, maar ‘als iemand bij je in de buurt heeft geniest, meteen je kleren in de was’. Wanneer, wat, hoe?

Je weet het niet. We horen steeds dat ‘achter de schermen de instanties alles goed voorbereiden’. Óp de schermen doet iedereen ook van alles.

Donderdagavond scheidt NPO1 alle feiten en fabels van elkaar, zo belooft althans de NOS. Te laat voor mijn deadline voor de krant – lekker woord nu – maar wie weet kom ik er op terug.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.