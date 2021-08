Op Theaterfestival Boulevard kun je veranderen in ‘je nieuwe zelf’

Op het terrein van Theaterfestival Boulevard, dat deze maand in Den Bosch is neergestreken, staat een enorme kubus: de TussenTijdCapsule. Een vriendelijke publieksbegeleidster geeft instructies aan de ouders en kinderen in de rij voor de ingang. “Je moet straks langs een steile ladder omhoogklimmen. Kijk daar rustig rond. Je kunt niet verdwalen en écht, je vindt altijd de uitgang.”

Een meisje is verrukt over de kleur van het kubusgebouw: “Alles is róze!” zegt ze tegen haar moeder. Binnenin is het een spannend kruip-door-sluip-door gebeuren, waar de bezoeker als een soort Alice in Wonderland van de ene verbazing in de andere valt. Je komt oog in oog te staan met virtuele figuren op een rij beeldschermen, ontmoet een paar benen die uit een luik steken en valt zomaar in een berg zaagsel.Ondertussen verandert de ruimte van vorm doordat deurtjes in het gangenstelsel open en dicht gaan.

Makersduo Schippers&Van Gucht ontwierp een vernuftig doolhof vol geluiden waarin je in tien minuten tijd een hele wereldreis doormaakt.

Het makersduo Schippers&Van Gucht ontwierp een vernuftig doolhof vol geluiden waarin je in tien minuten tijd een hele wereldreis doormaakt. Wie daarna meer over zichzelf te weten wil komen, kan even verderop terecht bij het Zelfloket van Theater Artemis. Vanachter een tafel doet een deskundige die zich voorstelt als Chanel, gekleed in een wijd gewaad en met een hemelse uitdrukking op het gezicht, de intakegesprekken. Ze maakt geen vingerafdruk maar een complete handafdruk op papier, die ze aandachtig bestudeert en besprenkelt met gekleurde inkt.

Een circuspersoonlijkheid met tragikomisch talent

Daarna volgen er vragen zoals: “Hoe voel je jezelf, nu, vroeger en in de toekomst?” Of: “Wie bewonder je?” Alles wordt nauwkeurig opgeschreven en na afloop mag de bezoeker met een dossier onder de arm plaatsnemen in de wachtkamer voor een make-over vol toeters en bellen. Om even later met een uitbundige outfit, nieuwe voornaam en een favoriet huisdier aan de arm weer buiten te komen.

De stylisten van Theater Artemis sporen hun slachtoffers aan om met ‘je nieuwe zelf’ het festivalterrein op te gaan. Het is een geestige parodie op tv-programma’s zoals Extreme Makeover, die de acteurs bloedserieus en met uitgestreken gezicht spelen. “Wie weet ben jij met die snor opeens in heel andere dingen goed”, vertelt de tekst in de folder van het Zelfloket. “Of heb je binnen de kortste keren verkering, een nieuwe baan of veel vrienden.”

Het uitgebreide jeugdprogramma van Festival Boulevard is dit jaar origineel en afwisselend. Behalve de ludieke attracties zijn er in de theatertenten ook grotere voorstellingen, zoals de circusproductie Great Catch: It happens… waarin de artiesten het zichzelf zo ongemakkelijk mogelijk maken.

Trapezeartieste Júlia Campistany is een circuspersoonlijkheid met tragikomisch talent. Ze bouwt haar act waarin alles misloopt bescheiden, haast verstild op. Ze pingelt op een muziekcomputer en de elektriciteit valt uit. Ze klimt op een rekstok en de stok en het touw breken. De man die uit het publiek wordt geplukt om het klusje te klaren blijkt een virtuoos muzikant op gitaar, trompet én percussie.

Júlia Campistany steelt de show met semi-klungelige maar technisch extreme capriolen.

Campistany steelt de show met semi-klungelige maar technisch extreme capriolen op de rekstok, waarbij ze met een afgezakte broek ondersteboven op het puntje van haar schouder balanceert. Of dansend op de muziek met een hulpeloos gezicht aan één touw omhoogklimt.

Intussen valt de lamp vanuit de nok van de circustent naar beneden. Campistany is een geboren clown, die het publiek toespreekt in een mengeling van Engels en Spaans. De kinderen in de zaal klappen enthousiast voor haar en vragen: “Wat zégt ze? Wat dóét ze?”

De voorstelling is een mooi voorbeeld van het cirque nouveaux dat technische skills combineert met dans, theater en live muziek.

Een compleet gebreid en gehaakt decor

Vlak bij de uitgang van het festivalterrein staat een ronde tent met in de vensters een serie gebreide monsters, waar kinderen elkaar druk aan het fotograferen zijn. Het blijkt het labyrint van de Minotaurus te zijn, met een compleet gebreid en gehaakt decor van Studio Brei.

Het labyrint heeft maar liefst 12 meter doorsnede, met de hand gebreid, gehaakt en gepunnikt door een grote groep vrouwen uit het hele land. Binnenin dwaalt de monsterlijke zoon uit de Griekse mythe over Koning Minos, die half stier en half mens is.

Studio Brei werpt een nieuw licht op het verhaal en vraagt zich af of monsters, hoe eng ze er ook uitzien, diep van binnen niet gewoon wezens zijn die warmte en liefde nodig hebben. Volwassenen mogen hier niet naar binnen, want alleen kinderen kunnen de Minotaurus tot bedaren brengen.

Festival Boulevard speelt t/m 22 augustus in het Zuiderpark in Den Bosch. Info en kaarten via festivalboulevard.nl

