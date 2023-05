Op je 73ste drie uur lang knallen: Bruce Springsteen doet het in de Johan Cruijff Arena

Bruce Springsteen and the E Street Band

2023 Tour (Johan Cruijff Arena, Amsterdam)

★★★★★

Aan het einde van Dancing In The Dark trekt Bruce Springsteen ineens zijn karakteristieke zwarte hemd open en ontbloot hij zijn borstkas. Stoer staart hij zijn publiek aan. Een krachtvertoon dat haast symbolisch is voor de energie die hij van zijn optreden schijnt te krijgen.

En hier, aan het einde van zijn set, lijkt hij er bijna bezeten van. In hoog tempo knalt hij een paar van zijn bekendste songs eruit. Het publiek is nog niet uitgeklapt of hij zet alweer een volgend lied in.

Drie volle uren staat The Boss op het podium. Nu staan fans daar niet van te kijken, want Springsteen staat bekend om zijn lange concerten. Sterker nog: in de VS waren klachten te horen dat hij ‘maar’ 26 nummers speelde. Nog steeds aanzienlijk meer dan menig collega. Vandaag zijn het er zelfs 28.

En dat terwijl Springsteen inmiddels 73 is. Zijn eerste album werd dit jaar vijftig. In recent werk laat de zanger zich van een rustiger kant zien. Een coveralbum in 2022, een door country geïnspireerde plaat in 2019.

Maar live gaat het nog altijd los. Klassiekers uit de jaren zeventig en tachtig klinken vanavond in de Johan Cruijff Arena net zo vers als toen.

Kritiek op de setlist

Ze worden ook net zo hard meegezongen. En dat terwijl er óók al kritiek op de liedkeuze van deze tour was. De setlist wisselt per optreden namelijk niet bijster veel, terwijl Springsteen vroeger nog weleens de helft om wilde gooien.

Als je al iets over de setlist te zeuren mag hebben, is het dat favorieten The River en I’m On Fire er niet op staan. Dat is jammer. Maar eigenlijk mis je ze nauwelijks met zoveel hoogtepunten. Zijn uithaal in Backstreets, het meezingmoment bij Badlands. Ook het kleine Last Man Standing – geschreven nadat hij als laatste overlevende van zijn eerste bandje overbleef – is memorabel.

Leger aan muzikanten

Heel soms raakt hij de aandacht van het publiek even kwijt. Zo is de outro van Kitty’s Back te uitgesponnen. Daar staat tegenover dat menig fan blij zal zijn met de keuze voor dit relatief onbekende nummer van zijn tweede album.

Muzikaal blijft het bovendien overal sterk. The Boss heeft behalve zijn E Street Band tal van gastmuzikanten meegebracht: in totaal staan er zeventien mensen op het podium. Maar natuurlijk geen vuurwerk of spectaculaire visuals voor deze working class hero. Dat heeft Springsteen ook niet nodig om een sensationele liveshow neer te zetten.

Bruce Springsteen staat op zaterdag 27 mei opnieuw in de Johan Cruijff Arena.

