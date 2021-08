Op internet staat ‘power’ vaak ver af van ‘the people’, vraag maar aan de sekswerkers op OnlyFans

Vanaf volgende week betaal ik pats-boem 50 procent meer huur voor het kantoortje waarin ik deze stukjes schrijf. Tot nog toe was het antikraak, een financieel haalbare optie voor kleine ondernemertjes als ik, in ziekelijk onderbetaalde sectoren als de mijne. Ik heb de ruimte zelf tot werkplek gesloopt en geverfd.

Het is er best gezellig, zo allemaal (coronaproof) bij elkaar. Ik had zelfs even een slak als huisdier. Nu is het pand verkocht om uitgebaat te worden door een partij die werkplekken verhuurt aan creatieven. Er schuilt een goed verdienmodel in weinig kapitaalkrachtige freelancers. We mogen kiezen tussen een exorbitante huurverhoging of vertrekken.

Het kan verkeren, voor wie weinig te zeggen heeft. Net als bij het commerciële internet, waaraan vaak democratiserende krachten worden toegeschreven (zij het vroeger vaker dan nu). Daar zou iedereen zijn stem kunnen laten horen, iedereen een podium krijgen.

Eventuele voordelen duren zolang ze duren

Iedereen een klusje vinden, een betaalbaar taxiritje krijgen, verdienen aan zijn bezit, toegang krijgen tot alle informatie, makkelijk alle huizen zien die in Nederland te koop staan, power to the people. Maar de winnaar is meestal iemand anders: de eigenaar van het platform, of iemand boven hem. Eventuele voordelen voor de gebruiker duren zolang ze duren.

En als die platformeigenaars het anders willen doen, dan doen ze dat. Zoals met veranderingen in het algoritme, waardoor influencers die op Instagram of YouTube een business hebben opgebouwd soms opeens niet meer gezien worden en dus ook niet kunnen verdienen aan advertenties.

Of wanneer een platform als OnlyFans besluit ‘seksueel expliciet gedrag’ te verbieden, zoals het vorige week aankondigde. Daar mag opeens niemand meer zijn genitaliën expliciet laten zien, of bepaalde soorten lichaamsvocht, of masturbatie, of geslachtsgemeenschap – precies de selling points waar het platform groot mee is geworden.

Sekswerkers moeten nu andere wegen zoeken

Makers reageerden ontsteld: de site die zij hadden helpen groeien tot 130 miljoen gebruikers, laat hen in de steek. Sekswerkers die hun escort- en studiopornowerk achter zich konden laten om op OnlyFans een influencer te worden middels gepersonaliseerde porno, moeten nu weer andere wegen zoeken die wellicht minder veilig zijn.

Dat er soms wel tienduizenden euro’s per maand aan inkomsten blijven liggen, speelt ook een rol bij hun frustratie. Bij wijze van verwensing werd de vergelijking met Tumblr getrokken, dat in 2018 pornobeelden verbood, waarna 30nprocent van de gebruikers vertrok en de waarde van het bedrijf kelderde.

Maar OnlyFans lijkt het wat dit betreft ook niet helemaal voor het zeggen te hebben: de regels gaan in per 1 oktober, wanneer creditcardmaatschappij Mastercard nieuwe regels implementeert voor het gebruik van haar betaalsysteem. Strenge regels, die ervoor moeten zorgen dat aanbieders van ‘volwassen’ content strikt in de gaten worden gehouden. Zo strikt, dat het voor OnlyFans praktisch niet na te leven is.

Ze komen waarschijnlijk uit de koker van conservatieve Amerikaanse lobbygroepen die de legale seksindustrie willen afschaffen. Het bewijst maar weer dat ook op internet de power uiteindelijk ver af staat van the people.