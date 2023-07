Op Down The Rabbit Hole zijn weinig grote namen, maar dat is helemaal niet erg

De weg naar Down The Rabbit Hole (DTRH) verliep niet soepeltjes. Natuurlijk waren er de prijsverhogingen die zowat alle vaderlandse festivals doorvoerden. De schade is voor DTRH niet zo groot als bij Lowlands, al is de line-up lang niet zo goed. En dan zegde headliner Stromae ook nog af; de Belgische zanger cancelde zijn tour vanwege gezondheidsproblemen.

Als klap op de vuurpijl verdween rapper Slowthai van het affiche nadat hij beschuldigd werd van verkrachting. Beiden kregen overigens wel waardige vervangers: de Nigeriaanse Burna Boy sluit nu de zaterdag af, het Franse La Femme neemt de plek van Slowthai in. Toch knap geregeld op zo’n korte termijn.

Voor 225 euro verwacht je meer

Maar dan nog ontbreken de écht grote namen in vergelijking met voorgaande edities. Het festival, dat plaatsvindt in recreatiepark De Groene Heuvels in het Gelderse Ewijk, heeft zijn bezoekers de laatste jaren verwend met acts als Gorillaz, The War On Drugs, Janelle Monáe, en Nick Cave and the Bad Seeds. Dit jaar zijn de Britse dj Fred Again, de reeds genoemde Burna Boy en zanger Paolo Nutini de drie bekendste artiesten. Lang niet slecht. Maar voor 255 euro verwacht je meer.

Het festival was overigens wel binnen drie dagen uitverkocht. Afgelopen december al, toen er pas twintig artiesten waren aangekondigd. Daags voor DTRH stonden er talloze doorverkoop-tickets online tegen bedragen van bijna 100 euro onder de reguliere prijs. De weersvoorspelling, die vooral voor zaterdag niet best was, speelde ongetwijfeld een rol. Maar je kunt je niet aan de indruk onttrekken dat meer must-see artiesten een verschil hadden kunnen maken.

Veelbelovende kleinere acts

Dit jaar moeten festivalgangers het dus vooral hebben van veelbelovende kleinere acts. Dat kan natuurlijk ook een voordeel zijn, omdat er veel te ontdekken valt. Dat blijkt al op dag één. Neem het Franse electropopduo Agar Agar, dat in 2019 ook op DTRH stond. Ze staan in de Fuzzy Lop-tent, die tot achterin uitpuilt. Ze doen een van hun bekendste nummers, I’m That Guy, al aan het begin. Blijkt niets uit te maken, en dat ze hun meest gestreamde lied You’re High niet spelen evenmin. Het publiek hangt tot het einde aan hun lippen.

Ook zo’n volle tent zien we bij de Rotterdamse formatie Tramhaus, dat in coronatijd werd opgericht. Zanger Lukas Jansen vertelt dat ze twee jaar geleden nog stonden te spelen voor ‘misschien vijfentwintig’ man. Nu bestaat alleen de moshpit vooraan al uit minstens het driedubbele. Er wordt gecrowdsurft, dampende lichamen springen tegen elkaar aan, shirts plakken aan ruggen. Het is allemaal de verdienste van de punkband zelf. Een gelikte liveshow met Jansen als charismatisch frontman. En dan moet het debuutalbum nog verschijnen. Samen met Agar Agar een absoluut hoogtepunt van de eerste festivaldag.

Froukje als gangmaker

Die festivaldag komt - uren voordat Tramhaus en Agar Agar het podium betreden - nog wat langzaam op gang, met onder meer de op veilig spelende Britse band Palace. Pas rond drie uur ’s middags trekken mensen massaal van de festivalcamping naar het terrein. Ze lijken haast allemaal voor Froukje te komen, de eerste artiest die hoofdpodium Hotot betreedt én special guest van het festival: de Nederlandse popster zal dit weekend op verschillende plekken verrassingsoptredens verzorgen. Al bij het tweede lied van Froukje wordt er volop gedanst.

Al bij het tweede liedje van Froukje, special guest van het festival, wordt er volop gedanst. Beeld Koen Verheijden

Energiek is ook het optreden van postpunkband The Murder Capital, na Froukje in de nabijgelegen tent Teddy Widder. Bij tijd en wijle dan. Het gaat los bij de stevigere nummers. De Ierse groep bracht dit jaar, na hun debuut uit 2019, een rustiger tweede album uit. Bij de kalmere songs oogt zanger James McGovern soms wat futloos. Verrassend, want The Murder Capital was in 2019 een van de hypes van het festivalseizoen.

Achterin loopt de tent vrijwel leeg

Die houding is trouwens deels een act. McGovern speelt met veel overtuiging het mannetje: peukie erbij op het podium, zonnebril op. Zie hem onverschillig met zijn tamboerijn wapperen. Maar dan ineens rent ‘ie over het podium en duikt hij half het publiek in. De bezoekers reageren net zo tweeledig: vooraan wordt de band met open armen ontvangen, achterin loopt de tent vrijwel leeg. Zonde, want muzikaal is het genieten.

Publiek bij het optreden van Warhaus. Beeld Koen Verheijden

Ook bij Warhaus staat het verre van vol bij het hoofdpodium. Toch is dit project van Balthazar-zanger Maarten Devoldere een van de bekendere acts op het affiche van de vrijdag. De show begint wat braafjes, en juist als je begint te denken dat je het wel gehoord hebt, pakt Devolderde door. Vooral in de tweede helft laat hij horen wat een ontzettend goede muzikant hij is. Er blijven helaas weinig mensen aandachtig naar staan luisteren.

Bij Brits-Nigeriaanse r&b-zanger Jacob Banks, twee uur later op hetzelfde podium, gebeurt feitelijk het tegenovergestelde. Banks heeft werkelijk een dijk van een stem. Maar na verloop van tijd wordt het wat eentonig.

Headlinerwaardig

Drukte zien we wel bij Confidence Man, een Australische elektropopband die er live een enorm feest van maakt. Hun muziek is gigantisch poppy, maar met een moddervette knipoog. De zanger en zangeres zitten vol malle dansmoves; hij spuit een fles champagne leeg over de voorste rijen; zij draagt een lichtgevende punttietenbeha, als een Salou-versie van Madonna uit 2003. Het publiek eet uit hun hand.

De malle dansmoves van de Australische elektropopband Confidence Man. Beeld Koen Verheijden

The Whitest Boy Alive trekt nog veel meer mensen. Pakweg vijftien jaar geleden was de Noors-Duitse groep behoorlijk populair. Veel mensen zijn benieuwd of de indiepopband anno 2023 nog net zo goed klinkt - of hebben gewoonweg zin in een uurtje nostalgie. Het staat hoe dan ook goed vol rond de Hotot. The Whitest Boy Alive is zeker geen kleine naam, toch is het bijzonder om ze live te kunnen aanschouwen. De groep kwam in 2019 weer bij elkaar na een pauze en treedt momenteel slechts drie keer per jaar op.

Wat échte drukte is, wordt duidelijk bij dagafsluiter Fred Again. Een heuse volksverhuizing komt op gang richting het hoofdpodium. Fred Gibson mag dan pas een paar jaar doorgebroken zijn, wie nog twijfelt aan zijn headlinerstatus krijgt hier het antwoord. Fred Again maakt toegankelijke housemuziek, die door een groot deel van de bezoekers omarmd wordt. Letterlijk. ‘Put your loving arms around me’, zo klinkt de tekst van zijn slotnummer. Het publiek geeft er gretig gehoor aan. Een jaar geleden stond hij op Lowlands nog in een van de kleinere tenten. Zo snel kan het gaan.

Voor menig alternatief muziekliefhebber is Fred Agains dancemuziek wellicht te veilig. Wie zijn hoop dan maar inzette op Romy van indieband The xx, die om drie uur ’s nachts een dj-set draait, komt mogelijk bedrogen uit: Romy richt zich als dj op popmuziek, tot Ariana Grande aan toe. Vrolijk is het zeker. Haar eigen solohitje Lifetime slaat ook goed aan. En ach, op dag twee en drie zijn er weer genoeg obscure acts te ontdekken. Als deze editie van Down The Rabbit Hole één ding laat zien, is het dat een aaneenschakeling van grote muzieksterren niet nodig is om nog nastuiterend in je festivaltentje te belanden.

Lees ook:

Down The Rabbit Hole: genieten van het onverwachte en trots zijn op je festivalhoed

Natuurlijk, net als op andere grote popfestivals draait het op Down The Rabbit Hole om de muziek. Bezoekers kijken uit naar Editors, Thom Yorke, Underworld of Rosalía. Minstens zo belangrijk is het gevoel om even drie dagen in een andere wereld te zijn.