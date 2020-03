Op deze kunstbeurs is coronavrees ver weg

Een blonde dame in een sierlijke zwarte jurk schiet Jan Peter Verhagen, pr-coördinator van de Tefaf, aan. Een poedeltje heeft zojuist gekotst. Of iemand van de schoonmaak erbij kan worden geroepen. Schoonmaak en hygiëne zijn dit jaar nogal belangrijk op de internationale kunstbeurs in Maastricht. Niet alleen om de braakselsporen van kleine, wollige hondjes op te ruimen, maar ook als wapen tegen corona.

De getroffen maatregelen zijn niet te missen. De bezoeker loopt bij het betreden van congres- en beurzencentrum Mecc vrijwel direct langs een gezondheidsdesk van de GGD. Voor de entree staan tal van hand-desinfectiepaaltjes met daarnaast een instructie hoe de handen te wassen. Even verderop is een schoonmaker in een donkerblauw pak met lichtblauwe handschoenen driftig in de weer. Balies, leuningen, liftknopjes en deurklinken worden continu geboend en opgepoetst.

De 33ste editie is er een met een speciaal randje, nu de wereld wordt geplaagd door het coronavirus. Een crisisteam, bestaande uit de burgemeester, de gouverneur van Limburg en mensen van de GGD, het Mecc en de Tefaf, houdt dagelijks beraad en heeft een Whatsapp-groep. “Normaal gesproken staan we met een glaasje champagne te proosten op de beurs”, vertelt Tefaf-topman Nanne Dekking. “Nu hebben we elkaar in tijden van crisis op een andere manier leren kennen.”

Een uitgestrekt doolhof

Bezoekers merken intussen weinig van de crisis. De doorgaans industrieel ogende fabriekshal van het Mecc is net als voorgaande jaren weer omgetoverd tot een uitgestrekt doolhof, waarin galerieën uit 22 landen proberen hun prachtigste pronkstukken te slijten aan geïnteresseerde kunstkopers. Het is dan makkelijk verdwalen in de gangen die slechts voorzien zijn van kunstlicht en wel wat weg hebben van een casino.

Hoewel de posters met gedragscodes op de toiletten anders adviseren, geeft Dekking de mensen gewoon een hand. Al heeft hij er geen problemen mee als iemand daar niet voor openstaat. Ook de galerieën staan er onbevangen in. Slechts drie van de 285 galerieën bleven thuis en de winkels die er wel zijn hebben geen kunstwerken thuisgelaten.

Toch vermoedt Dekking dat het bezoekersaantal wat lager zal liggen dan voorgaande jaren. Zo telde de kunstexpo op de eerste dag vierduizend bezoekers, bijna dertig procent minder dan vorig jaar. Gedurende de hele fair trok Tefaf in 2019 zeventigduizend bezoekers. Dit jaar komen er in elk geval geen kunstliefhebbers uit risicogebieden waar een reisverbod geldt, zoals een deel van China.

De genodigden die afgelopen donderdag al welkom waren, maakten zich in elk geval geen zorgen. Ruim de helft van de mensen liep de handdesinfectiepaaltjes straal voorbij en de GGD-gezondheidsdesk kreeg over de hele dag slechts twee serieuze vragen. Al verwachten de GGD-medewerksters vanaf vandaag meer drukte.

De Tefaf is vanaf vandaag tot en met zondag 15 maart in Mecc Maastricht.

Topstukken Tefaf 2020 Een van de pronkstukken van de kunstbeurs in Maastricht is ‘Boerin voor een boerderij’ van Vincent van Gogh. Het olieverfschilderij uit 1885 wordt op zo’n twaalf à vijftien miljoen euro gewaardeerd. Ook ‘Drie danseressen in gele rokken’ van Edgar Degas geldt als een absoluut topstuk. Het schilderij uit circa 1891 komt voor het eerst sinds vijftig jaar weer op de markt. De vraagprijs is niet openbaar gemaakt, maar telt in elk geval acht cijfers. Ook van ‘The Perfect Pink’ wordt veel verwacht. De ring met een 14.23 karaats roze diamant werd tien jaar geleden op een veiling voor ruim twintig miljoen euro verkocht.

Songfestival verkent scenario's Het Eurovisie Songfestival begint over dik twee maanden in Rotterdam. Hoe het er dan voor staat met de verspreiding van het coronavirus door Europa is ongewis, daarom verkent de organisatie alvast verschillende scenario’s. Of er ook rekening mee wordt gehouden dat het evenement zonder publiek zal worden gehouden, of uitgesteld wordt, wilde een woordvoerder van de organisatie niet zeggen. Over de mogelijke alternatieven is overleg met de EBU, de Europese producent van het evenement, maar dat wordt al gehinderd door het virus. Omdat op het hoofdkantoor in Genève een besmetting is vastgesteld, mogen medewerkers tot het einde van volgende week niet reizen. Een vergadering van alle landendelegaties die maandag in Rotterdam plaatsvindt, wordt daarom per videoverbinding bijgewoond door de baas van het Songfestival, Jon Ola Sand. Ook de delegaties van Israël en Zweden hebben zich afgemeld.

