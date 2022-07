Op de Zwarte Cross zijn de boeren vrolijk en de biertjes betaalbaar

Zwarte Cross is het grootste muziekfestival van Nederland en verkoopt jaar na jaar uit. Toch staat het festival in de Achterhoek niet bekend om zijn spannende muzikale programmering, maar dat is niet erg, want de bezoekers komen vooral voor het evenement zelf.

Terwijl tegenover de ingang de boerenboosheid zich uit in omgekeerde Nederlandse vlaggen, is daar binnen de festivalpoorten van het vierdaagse festival Zwarte Cross niets van te merken. De sfeer is gemoedelijk op deze hete zaterdag, dag drie van het vierdaagse evenement. De bezoekers, veelal familie- en vriendengroepen, zijn tussen de 15 en 65 jaar, wit, net zo vaak man als vrouw, en komen hoofdzakelijk uit Oost-, Zuid- en Noord-Nederland, blijkt uit een rondvraag van zanger/gitarist Freek Rikkerink tijdens het optreden van Suzan & Freek op het hoofdpodium.

Het duo is een van de publiekstrekkers op de hoofddag van het festival dat dit jaar zijn 25ste verjaardag viert. Het begon in 1997 met een motorcross, maar het evenement groeide uit tot het grootste meerdaagse muziekfestival van Nederland. Zwarte Cross is de droom van de gemiddelde boerenpuber: cross, stunts, muziek, kroegen, discotheken en een kermis, aangevuld met bier, vrienden en een gemoedelijke sfeer.

Knap en sympathiek is dat organisator Feestfabriek Alles Komt Goed veel zelf doet en er waar mogelijk de regio bij betrekt. Zo heeft het festival een eigen biermerk (Groene Buizerd), shotjes (Nozem) en schoenen (Zwarte Cross Sneakers), die vaak worden gemaakt met lokale partijen. Verder zijn op het terrein maar liefst 115 lokale verenigingen aan het werk, bijvoorbeeld achter de bar. Komisch zijn de vele ludieke bordjes, zoals ‘wegwerpzaamheden’ bij een afvalbak, en randprogrammering, zoals een optreden van Instagramfenomeen Orgel Joke en natuurlijk Tante Rikie (zie kader).

Een uniek festival, dat gezien de grootte, opzet en diversiteit van de activiteiten doet denken aan het Glastonbury Festival. Net als op dat Engelse evenement is het fijn (ver)dwalen over het immense terrein. In het bos is een ‘blagenparadijs’ voor kinderen, even verderop is in een zandbak de reggaeweide, bij het Playa Gasolina kun je zwemmen, en op een open plek tussen de bomen is de motorcross. En omdat die motorcross een volwaardig programma heeft dat tienduizenden toeschouwers trekt, is het minder druk bij met name het hoofdpodium en de discotent.

Hoe groot is de cross? Het feest in de buurt van de dorpen Lichtenvoorde, Lievelde en Vragender beslaat maar liefst 43,5 hectare – ruim 65 voetbalvelden – en inclusief de camping neemt het evenement 160 hectare in beslag. Zelf rept de organisatie van in totaal 229.500 bezoeken: 30.000 kamperende bezoekers en op de vrijdag, zaterdag en zondag zo’n 36.500 bezoekers per dag.

Zwarte Cross is een sympathiek festival voor een sympathiek prijsje. Een dagkaart kost maar 32,50 euro en een betaalmunt is 2,80 euro. Zo kost een biertje liefst 40 cent minder dan op bijvoorbeeld Pinkpop. Daar wordt gretig gebruik van gemaakt, zo bewijzen de vele plastic bierbekers op de grond.

Maar ondanks die lage entreeprijs staan er grote Nederlandse artiesten: Danny Vera, Kensington, Antoon, Snollebollekes, Suzan & Freek, Krezip, Frans Bauer, Chef’Special zijn slechts een paar van de gegarandeerde succesnummers. Feest moet het worden, feest zal het zijn; al te grote muzikaal-inhoudelijke verrassingen hoeft de bezoeker niet te verwachten. En met een cover zit je bij dit publiek al snel goed. Opener Thijs Boontjes speelt uiteraard zijn versie van Lionel Richies All Night Long, Krezip vergrijpt zich aan Venus van Shocking Blue, Suzan & Freek scoren met Stef Bos’ Papa en Joost krijgt de menigte gek met ringtoneclassic Crazy Frog.

Daarnaast is er een complete tent waar gelegenheidsformaties zich op het oeuvre van artiesten als Adele, U2 of Doe Maar storten en de hele dag op publiek mogen rekenen. Ook de dj’s zijn bewezen succesnummers die al tientallen jaren meedraaien, als Johan Gielen, Mental Theo of Paul Elstak. En de discotent? Daar worden alle overbekende soul-, disco- en dancekrakers met gejuich onthaald. Optredens van covermedley-acts als Daredevils en Dirty Denims staan in de Megatent, waar zo’n tienduizend mensen in passen.

Tante Rikie Rikie Nijman (72) was 25 jaar lang de mascotte van Zwarte Cross en de officieuze festivaldirectrice, maar nam dit jaar afscheid van die functies. Ze is de moeder van André Nijman, manager van rockband en Zwarte Cross-favorieten Jovink en de Voederbietels. In 25 jaar is Tante Rikie uitgegroeid tot een geliefd fenomeen. Haar beeltenis is overal op het terrein terug te zien; op de spandoeken naast de podia, als karikatuur op de merchandise, als een enorme pop bij de motorcross en á la prinses Beatrix op de gulden op de betaalmunten. Wie wil, kan een Tante Rikie-zonnebril kopen, inclusief beeltenis van haar neus. Tante Rikie zelf wordt gedurende het festival in een draagstoel over het festivalterrein geleid, waarbij ze als een festivalpaus de bezoekers toezwaait.

Razendsnelle rock en ADHD-hop

Het is deze zaterdag zoeken met een lantaarntje naar een scherp randje, spannende nieuwe namen of opvallende samenwerkingen. De kleine keet in urbanarea The Noaberhood biedt plaats aan enkele hiphopacts. Lokale helden Eastwave warmen de boel op voor landelijk bekende rappers als Idaly, Adje en Hef. Die laatste trekt een jong publiek, dat de loom dreunende bassen enthousiast onthaalt. Van een heel andere orde is The Roadhouse (ondertitel: Barn to be wild), een podium in een hooischuur. Speedmobile, met voormalige leden van het legendarische Peter Pan Speedrock, weet met razendsnelle rock de gemoederen flink op te stoken.

Vlak daarnaast treedt Tim Knol op met Blue Grass Boogiemen voor een drumloos country-optreden op de porch van The Bayou. De Achterhoek en de zuidelijke staten van de VS lagen gevoelsmatig niet ver van elkaar vandaan. Rapper Joost laat met zijn ADHD-hop de Megatent stuiteren met zijn ontwapenende presentatie en hyperactieve liedjes, die meer tekstuele diepgang hebben dan je op basis van dit optreden zou vermoeden. Het zijn slechts enkele bijzondere samenwerkingen, nieuwe namen, rauwere geluiden of jonge talenten tussen bewezen succesnummers.

Op het hoofdpodium leveren grote acts als Jeugd van Tegenwoordig (routineus en humoristisch, gesteund door een arsenaal aan hits), Kensington (overweldigend, met veel vuurwerk), Krezip (alsof ze nooit zijn weggeweest) en Suzan & Freek (vrolijk makende set van local heroes) wat er van ze verwacht wordt. Niets mis mee; voor zo’n lage entreeprijs zulke grote acts op één dag bieden is een kunst op zich. Daarnaast liggen nog genoeg kansen om het muzikale programma van Zwarte Cross te verdiepen, zoals dat binnen het randprogramma en theaterprogramma (met onder anderen Arnon Grunberg, Stefano Keizers en Kamagurka) al gebeurt. Gezien het unieke karakter van het festival en de kwaliteit van het evenement zou het zonde zijn als Zwarte Cross alleen het publiek blijft trekken dat het festival al kent en hoofdzakelijk wil feesten.

