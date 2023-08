Op de vlucht voor herhalingen kreeg ik tv-asiel bij de Vlamingen

Noem het een soort Ik vertrek. Ik stapte op de trein naar Brussel, en meldde me bij de VRT voor tv-asiel. Vriendelijk sloeg de portier mijn paspoort open. “Awel, u bent televizeur?” “Ja”, antwoordde ik bedremmeld. “En waarvoor bent u op de vlucht?” “Ik word achtervolgd door herhalingen”, antwoordde ik naar waarheid. De portier, nu overtuigd van de ernst van de zaak, haalde snel een beduimeld kladbok tevoorschijn en krabbelde in hanenpoten: verblijfsvergunning voor één Vlaamse tv-avond.

“U zult moeten inburgeren”, sprak hij ernstig. En daarna op z’n Brussels: “Zal ik d’n television in brand doën?” “Ja, zet de fik er maar in!”, joelde ik enthousiast. Mijn inburgeringsprogramma bestond uit Zomeravonden van Wim Lybaert. Zijn naam deed geen belletje rinkelen, wat veelzeggend is: slechts 200 kilometer over de grens en je bevindt je al tussen wildvreemden.

Wim Lybaert in zijn moestuin.

Wortelpuree met chipolata

Eens te meer bleek hoe nodig ik moest integreren. Het thema van Lybaerts show was daarbij een kolfje naar mijn hand: lekker eten en drinken in de moestuin. Disgenoot deze avond was Erik Van Looy, presentator van de Vlaamse Slimste mens. “Aperitiefke?”, vroeg Lybaert. Vervolgens kwam Van Looys lievelingsgerecht op tafel: wortelpuree met chipolata.

“Wilt u zelf ook iets eten?”, informeerde de portier. En zonder antwoord af te wachten, spoedde hij zich naar het VRT-restaurant. Inmiddels voltrok zich voor mijn ogen een wonder: Van Looy liep compleet leeg. Dat hij zich alleen maar gelukkig voelde als hij De slimste mens presenteerde. Dat hij voor het overige vreselijk melancholiek was, vooral tussen vijf en acht uur ’s avonds. “Dan denk ik: was ik maar onbekend. Ik zou weer kind willen zijn, een opperste staat van geluk die nooit meer terugkeert.”

Ah, daar kwam de portier de loge al binnen met een dampende schotel mosselen, frieten en paling in ’t groen. “Zo heerlijk proeft u het zelfs niet aan de Beenhouwersstraat alhier.” En met een blik op de tv: “Ja, dat is een ander paar mouwen, hè, dan met Philip Freriks in Olland?” Gelijk had hij. Hoor maar wat Van Looy nu weer onthulde: “Ik ben niet gezellig, eerder rusteloos. Daarom praat ik ook zo snel. Ik heb heilige schrik om mensen te vervelen.”

Knuffelmopperaar met zelfspot

Wat een etentje al niet losmaakt, net als een kappersstoel trouwens, zo weten we van Özcan Akyol. Toch geloofde ik Van Looy niet zo. Ja, wel dat hij drie therapeuten heeft. Maar niet dat hij knorrig is. Hooguit een Archie Bunker-type: knuffelmopperaar met zelfspot. Luister maar eens wat hij om tien uur ’s avonds zei: “Zo laat? Ik ben al twee uur over tijd met mijn melancholie.”

Het werd schemerig, daar in de moestuin in Brugge. De heren verplaatsten zich naar de patio met houtkachel. “Zet Night fever eens op”, opperde de tafelgast. Vol overtuiging zong hij mee met de falsetstem van Barry Gibb. Vroeger wilde Van Looy beroemd worden, zei hij, maar nu was hij vooral gefocust op zijn tekortkomingen.

Ik keek de portier aan en vroeg: “Leerzaam hoor. Ben ik geslaagd voor mijn inburgering?” Hij wees naar mijn nog half gevulde bord en zei: “Sloeg ta in a kluute gelaak ne gruute.” Ik vertaalde: “Ik moet mijn bord leeg eten?” Tevreden haalde de portier zijn stylo tevoorschijn en noteerde op mijn verblijfsvergunning: 10 met een griffel.