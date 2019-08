Op de laatste dag van Lowlands spaart A$AP Rocky moshpits en bh’s

“Ik wil jullie zien feesten,” zegt rapper A$AP Rocky. “Het is het einde van de zomer. Ik heb het grootste deel van de zomer op een plek gezeten waar ik niet wilde zijn. Ik ben echt blij om hier te zijn. So let’s party!” Zijn woorden krijgen zondag onder luid gejoel en applaus bijval van een Alpha-tent die uit zijn voegen barst.

Lang was de grote vraag of Amerikaanse rapper wel naar Biddinghuizen zou komen. De 30-jarige Rakim Mayers zat in Stockholm een maand in voorarrest, maar werd begin augustus vrijgelaten in afwachting van het oordeel van de rechter. Die bevond de rapper woensdag schuldig aan mishandeling, hij zou hebben geschopt en geslagen. Rocky krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf en moet een schadevergoeding betalen. Er waren zes maanden geëist.

Even kijkt Rocky om zich heen. De man die honderden en honderden miljoenen streams binnenhaalt op Spotify geniet duidelijk van zijn vrijheid, hij is vastbesloten een sterke show neer te zetten. De uit Harlem afkomstige rapper houdt het droog, simpel, maar is messcherp. Zonder een band, zoals Anderson .Paak zaterdagavond. Gewoon een mic, met een DJ én snoeiharde, broeierige beats en felle, agressieve raps.

ASAP Rocky Beeld ANP

‘Ladies!’

Ondertussen rijgt hij om zijn polsen de bh’s aaneen die hem vanuit het publiek worden aangereikt en toegegooid: een zwarte, een gifgroene, een paarse, een rode, een witte en nog een zwarte. Rocky aait nog even een beveiliger met een van de kledingstukken over het hoofd: of de man er nóg één wil aangeven. “Ladies! Bedankt voor de bh’s. Ik hou van jullie. En ehm, heb ik er misschien nog een paar over het hoofd gezien?”

Honderden bezoekers zingen hits als ‘Peso’ en ‘Fuckin’ Problems’ woord voor woord mee. Zeker tijdens ‘Wild For The Night’, als Rocky gewoonweg moshpits eist. “I wanna see a giant moshpit! Open up that moshpit!” Voor de zekerheid laat hij op de schermen nog even een instructie zien – want ja, hoe moet dat ook alweer, een moshpit. Het publiek geeft ruim gehoor aan zijn eisen. Hij telt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ‘motherfucking’ moshpits.

“When the beat drops… go crazy! Are you ready bro?” Dan heft hij de tekst aan: “I’m going wild for the night, fuck being polite, I’m going!” En dat is meer dan genoeg. Bier vliegt door de lucht. Confetti. Rook. Vuurwerk. Gestamp. Gebeuk. Vrolijke gezichten. Gegrijns.

Daarna zet de DJ ook nog House Of Pain’s ‘Jump Around’ en ‘Smells Like Teen Spirit’ van Nirvana in. Dat is misschien wat veel van het goede, zo heeft het geheel toch wat weg van kermishiphop. Alhoewel, is dat erg, zo laat op de afsluitende Lowlandsdag? Precies.

Psychedelische rockhoogmis

Terwijl de Britten van New Order - voor het eerst in 35 jaar terug in Nederland - ‘Blue Monday’ inzetten, verschijnt de Australische rockband Tame Impala in de Bravo-tent om de zondag en het festival af te sluiten.

Het blijkt de laatste zomershow voor de rockband en dat wil Tame Impala laten weten ook. De introverte frontman Kevin Parker en zijn mannen geven een psychedelische hoogmis met euforische hits als ‘Let It Happen’ en ‘The Less I Know The Better’ en ‘Eventually’.

Tame Impala trok zichzelf in 2015 met het album ‘Currents’, algemeen beschouwd als een meesterwerk, uit de undergroundscene van de psychedelische rock door een flinke dot elektronica toe te voegen, belegd met synthesizers. Het maakte van de Australische band een zeer dansbare en wat meer mainstream groep.

Nieuwe singles ‘Patience’ en ‘Borderline’ borduren daarop voort, maar we moeten nog even wachten op de vierde plaat, die is tot volgend jaar uitgesteld.

De band is omgeven door videoschermen die alle LSD-kleuren van de regenboog uitstoten, de visuals zouden niet misstaan in de oude Windows-mediaplayer. Meermaals dwarrelt de confetti in alle kleuren door de tent. Tijdens de rauwe rocker ‘Elephant’ maaien en zwaaien de trippende lasers boven het publiek uit: in het wit, rood, groen, paars, blauw, roze, geel.

Tame Impala een paar weken eerder tijdens MoPop Festival in Detroit, Michigan. Beeld Getty Images

Trippy night

Heel even komt Parker ook vol in beeld op de schermen, maar uit zijn ogen stroomt fel wit licht. De mystiek blijft rond Tame Impala hangen, het is blijkbaar niet de bedoeling dat we de afgevaardigden van deze psychrock écht te zien krijgen. Het gezicht van Parker en zijn lange, sluike haar blijven veelal verborgen – en zijn bandleden al helemaal trouwens.

Als ze net ‘Why Won’t You Make Up Your Mind’ hebben ingezet, stoppen ze plots. Dan zegt Parker: “Wacht even, wacht even. Dit nummer doen we alleen goed, en anders niet. We hebben een speciale gast.” En dus komt A$AP Rocky nog eens het podium op. De Amerikaanse rapper sampelde het Impala-lied eens voor zijn eigen ‘Sundress’.

Even later volgt ook nog het toepasselijke ‘L$D’. Rocky rapt: “I introduce her to this hippy life. We make love under pretty lights, LSD (Acid). I get a feelin’ it’s a trippy night.” Nu staat Rocky dan toch met band op het podium en dat staat hem goed.

“Jullie beseffen hopelijk dat dit heel bijzonder is”, zegt Parker. “Wie krijgt A$AP Rocky nou twee keer op een dag te zien?”

Kevin Parker van Tame Impala een paar weken eerder tijdens MoPop Festival in Detroit, Michigan. Beeld Getty Images

