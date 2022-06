Op de allereerste Dag van de Componist kan je meelopen met de langste partituur ooit

Door het centrum van Utrecht loopt zaterdag een lint van 450 meter. Langs de route kunnen mensen vanaf 10 uur ’s ochtends meelopen met een bonte stoet aan musici die – gedirigeerd door Componist des Vaderlands Martin Fondse – uitvoeren wat er op het lint gedrukt staat. Dit is namelijk niet zomaar een lint: het is de grootste grafische partituur aller tijden.

Zo begint de allereerste Dag van de Componist. “Het idee was om het werk van de componisten te tonen”, zegt Esther Gottschalk, directeur van beroepsvereniging Nieuw Geneco en online platform New Music Now. “Musici vieren is belangrijk, maar hoe vaak krijg je daadwerkelijk te zien wat een componist heeft bedacht?”

Gottschalk is de grote roerganger achter de Dag van de Componist, die volgens haar nergens in Europa eerder heeft plaatsgevonden. “De enige landen die ik ken met een ‘Composer’s Day’ zijn Argentinië en Mexico. Voor de eerste editie pakken we gelijk groot uit, met meer dan honderd concerten in tien steden. Het is heel divers, van huisconcerten tot klokkentorens, en tot het Concertgebouworkest.”

Tonen dat het niet ophoudt met Beethoven en Mahler

Het verlangen om componisten in het zonnetje te zetten heeft Gottschalk al jaren. “Toen Nieuw Geneco honderd jaar bestond hadden we een groot gala. Sindsdien heb ik het idee dat we vaker iets zouden moeten organiseren. Een beetje à la het Boekenbal of de Boekenweek het publiek kennis laten maken met componisten van nu – laten zien dat het niet ophoudt met Beethoven en Mahler.”

Haar stichting New Music Now wil zijn voor componisten wat de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) is voor de schrijvers. Dus organiseert ze naar aanleiding van Nieuw Geneco’s 111de jubileum deze landelijke componistendag. Inmiddels is al bekend dat het niet bij één dag zal blijven: de Dag van de Componist gaat in ieder geval ook in 2023 en 2024 plaatsvinden.

“NPO Radio 4 heeft voor de komende twee jaar toegezegd, en dat was een belangrijke reden voor zalen om zich ook weer aan te sluiten”, vertelt Gottschalk. “Deze zaterdag besteedt Radio 4 de hele dag aandacht aan levende componisten. Vanaf 14:00 uur zenden ze live uit in TivoliVredenburg, waar talkshows en een concertmarathon plaatsvinden. En ze maken ook een aantal reportages door het land.”

Veel concerten zijn gratis

Het gros van de concerten is gratis, maar voor enkele grotere voorstellingen moet je wel betalen. Net als straks voor de tassen: “De grote grafische partituur is gedrukt op zeildoek. Daar laten we na zaterdag tassen van maken. Zo kan straks iedereen rondlopen met een stukje muziek.”

Het programma van de Dag van de Componist is te vinden op newmusicnow.nl

