Ook wij verkenden het pad der matrassenstart-ups

We moesten een nieuw bed, het huidige was te smal voor ons tweeën. Vanaf het begin al eigenlijk, we hadden hem samen aangeschaft. Inmiddels lobbyde ik reeds jaren voor een nieuwer, verser, breder nest, maar ik wist ook wel waarom het er niet van kwam: het betekende dat we er een moesten gaan kópen.

‘Ik benijd jullie niet’, zei een vriend op ons balkonbankje, waar we enkele opties hadden zitten bespreken. Hij was zelf kortgeleden op de zielverpletterende reis van het beddenzoeken gegaan en er afgemat van teruggekeerd. Met een nieuwe boxspring om op uit te rusten, dat wel. Hij sliep heerlijk en dat was een enorme opluchting, want je weet eigenlijk nooit zeker wat je koopt. Van meubels kan je vaak wel inschatten of ze mooi staan in je huis, maar een bed moet goed voelen en dat kan je niet zien. De vriend was alle lokale beddenshowrooms meermaals binnen geweest en had van uiteenlopende verkooplui min of meer hetzelfde praatje te horen gekregen.

Onredelijk hoge winstmarges

Online had hij zijn oor urenlang te luister gelegd bij de wisdom of the crowd, op fora als Tweakers met titels als Ervaringen, hints en tips over matrassen/boxsprings. Daar ging het ook vaak over online only-matrassenwinkels Emma en Matt. Relatief nieuwe spelers op de matrassenmarkt, waar de winstmarges ‘onredelijk hoog’ zijn – zo citeerde NRC Handelsblad de websites van de start-ups, die vervolgens NRC citeerden alsof de krant het zelf had gezegd. De jonge bedrijven beloven genoemde markt te verstoren met matrassen die nog steeds behoorlijk duur zijn, one size fits all en in een doos aan je deur worden bezorgd. Leuk voor unboxing-filmpjes op YouTube: ‘Ik zal er zo even naast gaan staan, want het is echt een ontzettend kleine doos voor zo’n groot matras’, zegt Girlonthewhitebike, die van Matt ‘een hele goede korting’ kreeg.

Ook wij verkenden het matrassen-start-uppad. Het afgelopen decennium zijn we gewend geraakt aan vlotte bedrijven die allerhande zaken voor ons sneller en goedkoper maakten middels het internet. De on demand-economie heeft onze consumentenvoorkeuren zodanig gekneed dat we als eerste kijken naar hoe frictieloos een product onze behoeften bevredigt. Vooral mijn man was er gevoelig voor. De gunstige voorwaarden rond het bezorgen en (als het matras niet beviel) ophalen raakten hem diep in zijn millennialhart (niet in de laatste plaats omdat wij geen auto bezitten).

Mijn man schold de Zweedse meubelmaker onterecht uit

Er was natuurlijk ook die grote Zweedse meubelmaker, waar ik ondanks de paniek-opwekkende winkelervaring groot ontzag voor heb. Zijn vermogen de praktische leefwensen van de moderne mens te doorgronden is ongeëvenaard – dat zou vast ook voor zijn bedden gelden. Mijn man verzette zich, schold de Zweed ten onrechte uit voor beursgenoteerd bedrijf, en schetste hoe het zou zijn om het bed terug te brengen als het niet beviel.

Dat hij alsnog om ging, is omdat hij inzag dat de matrassenstart-ups de taal van disruptie wel spreken, maar slechts ten dele waarmaken. Dat ze het kiezen eerder moeilijker dan makkelijker maken en alle schijn hebben van het genieten van hoge winstmarges. Het was ook moeilijk te achterhalen waarom de matrassen die zich Het Perfecte Matras (Matt) en Het Matras van Nederland (Emma, een Duits bedrijf) noemen, nu eigenlijk echt beter waren. En we wilden een boxspring. We slapen er heerlijk op – een enorme opluchting.