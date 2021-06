Ook van deze lesbische romance raken de mannen behoorlijk in de war

Het Filmfestival van Rotterdam viert haar vijftigste verjaardag in twee rondes. Het eerste deel vond in februari plaats, online, en opende met de heerlijke zwarte komedie Riders of Justice. Daarin zagen we hoe Deense mannen werden meegesleurd in complottheorieën. Het tweede deel gaat vanavond van start met de 19de- eeuwse lesbische romance The World to Come. Het is opnieuw een film waarin mannen, in dit geval Amerikaanse boeren, behoorlijk in de war zijn.

Abigail leeft met haar echtgenoot op een afgelegen boerderij ergens boven New York. Het is de koude winter van 1856. Abigail, gespeeld door Katherine Waterston, schrijft in haar dagboek over haar zielenroerselen die we in voice-over horen. Al snel wordt duidelijk dat ze gevangen zit in een ongelukkig huwelijk. En hetzelfde geldt voor haar nieuwe buurvrouw Tallie, met lange rode haren vertolkt door Vanessa Kirby, de fascinerende Engelse actrice uit The Crown en het bevallingsdrama Pieces of a Woman.

Kippen plukken

Tussen de buurvrouwen is het liefde op het eerste gezicht. Verbazing en vreugde is wat Abigail zegt te ervaren na de eerste hartstochtelijke zoen. De vrouwen flirten tijdens het kippen plukken en zitten mijmerend bij het haardvuur. De mannen slaan het intensieve samenzijn ondertussen met argusogen gade.

Graag wil je met de verliefde pioniersvrouwen meeleven, maar de Noorse regisseur Mona Fastvold maakt het niet gemakkelijk. De poëtische voice-over is al te nadrukkelijk aanwezig en lijkt geleend van de Amerikaanse regisseur Terrence Malick. The World to Come is na Céline Sciamma’s Portrait de la Jeune Fille en Feu en Francis Lee’s Ammonite ook de derde film op rij waarin vrouwen de liefde voor elkaar ontdekken. Het zijn steeds dezelfde, weinig originele omstandigheden: het verhaal speelt in een ver verleden en in een geïsoleerde omgeving waarin de dramatische ontwikkelingen vrij spel krijgen.

The World to Come, gebaseerd op een kort verhaal van de Amerikaanse schrijver Jim Shepard, won vorig jaar de Queer Lion in Venetië voor beste lgbtq-film. Je voelt de goede bedoelingen, maar nee, een Brokeback Mountain met vrouwen laat toch nog even op zich wachten.

The World to Come opent vanavond de tweede ronde van het 50ste International Film Festival Rotterdam. Het IFFR, dat tot en met zondag 6 juni duurt, kan online worden beleefd en als ‘pilot-evenement’ (met verplicht testen voor toegang) worden bezocht. Zie iffr.com.