Ook Teun van de Keuken en Jeroen van Koningsbrugge doen niet alles goed

“Onvolmaaktheid is een kenmerk van onszelf. In wezen is iedereen gek en mislukt”, citeerde mijn St Gerarduskalender de filosoof Alain de Botton op 12 juni. Ik bewaarde die spreuk als geruststelling en waarschuwing tegelijk. Deze week zag ik het onvermogen terug bij goedbedoelende tv-makers. Twee kwesties mogen nog wel wat extra aandacht krijgen.

Kwestie één draait om de kritische opper-consumentenjournalist Teun van de Keuken, die zich zo inzet voor een schonere wereld. Hij heeft zijn podcast Teun en Gijs vertellen alles (met Gijs Groenteman) in mei laten sponsoren door het ‘duurzame bamboe’-onderbroekenmerk Bamigo (met die gestileerde panda-koppen). Vorige week onderzocht zijn eigen KRO-NCRV-programma Keuringsdienst van waarde de duurzame claim van het hippe bamboetextiel, en flikkerde die in de afvalbak. De bamboe-verwerkingsfabrieken, ook die waarmee het welwillende Nederlandse Bamigo samenwerkt, lozen ‘acuut toxische’, dodelijke chemicaliën in het milieu, ontdekte het programma.

Bamboe lijkt een duurzaam alternatief voor katoen, want geen pesticiden nodig, slechts een kwart van de hoeveelheid water, en het groeit drie keer zo snel, horen de presentatoren. Maar voor het viscoseproces om de harde bamboevezels zo zacht te maken, is koolstofdisulfide nodig. Dat doodt vissen en planten, en zelfs mensen als die te veel damp inademen. De Chinese fabriek in Tangshan loosde al 2,2 miljoen kubieke meters ‘bijtende afvalstoffen in een verlaten opslaggebied’, bleek uit rapporten van het Chinese milieuministerie.

Teun van de Keuken deed zelf niet mee aan die uitzending. Pijnlijk, dat juist deze consumentenjournalist zijn commerciële onafhankelijkheid heeft verruild voor (velerlei) inkomsten uit reclame. Nu blijkt weer: journalistiek kán niet gratis.

En wat heeft hij eraan gedaan? “Zodra ik hoorde dat Keuringsdienst van waarde bezig was met de research voor een uitzending over bamboetextiel, ben ik in overleg met Gijs gestopt met Bamigo als sponsor van onze podcast”, schrijft hij in een gevraagde reactie. Hij bleef ook bewust uit de uitzending, ‘ongeacht de uitkomst van het onderzoek’. De formele banden zijn dus op tijd doorgesneden, maar zijn morele positie om andere bedrijven de groene maat te nemen, heeft wel een deuk opgelopen. Nee jongens, waarheidsvinding gaat niet samen met belangenbehartiging.

Kwestie twee draait om een andere vorm van gretigheid. Het bikkelharde commando-programma Kamp van Koningsbrugge (AvroTros) bezweek na twee gewone seizoenen voor de BN’ers-val, en dat begin je na vier afleveringen echt te merken. In de special edition zouden de BN’ers echt geen special treatment krijgen, zeiden de oud-commando’s in de leiding geërgerd. Maar enkelen vielen sneller af dan ooit tevoren – deden ze wel mee met de juiste motieven, of voor de exposure? De leiding lijkt bij deze kandidaten meer aandacht te hebben voor hun persoonlijkheid, voor de angsten van Natasja Gibbs (Op1) en Edino van Dorsten (Ruinerwold) bijvoorbeeld. Het spannende keihard beuken ongeacht de excuusjes, is eraf.

Defensie zelf werkte om die reden al niet meer mee: “Het Korps Commandotroepen produceert geen entertainment”, zei de organisatie in de Defensiekrant. Ziedaar blunder twee. Zo jammer, als dingen steeds een beetje minder worden.

