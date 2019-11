Ook ‘Pauw’ kan de verleiding van een RTL’etje niet weerstaan

Als de commerciëlen het doen kunnen wij het ook, dacht BNNVara donderdag misschien. ‘Ladies Night’ op Net 5 plugt programma’s volgende week op Net 5. ‘Beau’ van RTL blikt met Martijn Krabbé vooruit op het nieuwe ‘The Voice of Holland’ – bij RTL. En ‘Pauw’ had donderdag een opzienbarend item over Noord-Korea, rond een toegespeelde usb-stick. Echt wereldnieuws, leek me. Bleek het uiteindelijk reclame te zijn voor het nieuwe onderzoeksplatform ‘Synaps’ – ook van BNNVara

Zeg dat dan meteen. Zeg dat komende maandag het nieuwe BNNVara-onderzoeksplatform Synaps debuteert met een onthullende documentaire over Noord-Korea. Dat hoogleraar Noord-Korea-studies Remco Breuker zijn bron met dat platform heeft gedeeld. En dan de inhoud van je verhaal.

Reclame van de dag?

Als je dat als redactie van Pauw niet wilt – want dat is zo opzichtig reclame maken voor iets van je eigen omroep – dan weet je meteen waarom ik me als kijker toch een beetje beetgenomen voel wanneer dat verband achteraf, achteloos, genoemd wordt. Als alle talkshows zich lenen voor promotie van producten uit eigen stal, hoe weet ik dan nog dat ik naar het gesprek van de dag zit te kijken? En niet naar de reclame van de dag? Dat moest even gezegd.

Verder niets ten nadele van Synaps. Ik keek er al een tijdje naar uit. Documentairemaker Sinan Can is al vele maanden bezig met de ontwikkeling van dit buitenlandplatform, dat juist niet in hokjes wil uitzenden. Hij zit op radio, televisie (volgende week maandag dus het debuut), YouTube, Instagram, Facebook. En als het verhaal erom vraagt, werkt hij voorbij de grenzen van omroepen of nationale media om maar meer verbanden te kunnen leggen. Het woord ‘synaps’, moest ik opzoeken, staat voor de ruimte tussen twee zenuwcellen of een zenuwcel en een spiervezel bijvoorbeeld, waar prikkels worden doorgegeven. Ik stel me voor: de ruimte tussen vaste vormen waar de communicatie vloeibaar is, beweeglijk, veranderlijk. Waar nieuwe verbindingen kunnen ontstaan. Mooie term hoor.

De oneindige jeugd van de Grote Leider

En dan nu het Synaps-wereldnieuws dat maandag in de documentaire ‘Onthullingen uit de Kim-dynastie’ wordt uitgewerkt. Op tafel bij Pauw donderdag lag de usb-stick die Remco Breuker in handen kreeg, met de gemeentelijke basisadministratie van Pyongyang erop. “Eindelijk hebben we feiten die we kunnen onderzoeken in plaats van getuigenissen van gevluchte Noord-Koreanen”, verzucht hij. Een doorbraak. Er staat van 2,1 miljoen mensen op waar ze wonen, met wie ze getrouwd zijn, wie met welk partijbaantje in welk bedrijf gestationeerd is. Sinan Can: “Niets is toeval. Het hele land is gebouwd om de Grote Leider heen.”

Breuker ontdekte absurde data. Bedrijfjes storten hun inkomsten op de privérekening van Kim Jong-un. Wie uitgezonden wordt naar het buitenland moet één kind achterlaten, om nog terug te willen naar Noord-Korea. En er blijkt een instituut te zijn ‘voor het eeuwige leven en de oneindige jeugd van de Grote Leider’. Daar werken 1600 mensen, die proefjes doen op elkaar om te onderzoeken met welk voedsel de leider langer leeft. Can interviewt in Zuid-Korea een gevluchte ex-werknemer. Wat was het gekste dat hij ooit moest proeven? De penis van een leeuw. The horror, the horror.

