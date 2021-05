Ook in de Songfestival-appgroep kun je een finalefeestje bouwen

Hoeveel berichtjes ze krijgt op één Songfestival-avond? Daniëlle Woestenberg heeft ze niet geteld. Maar haar telefoon blééf piepen tijdens de halve finale van het Songfestival donderdagavond. “Het zijn er zeker een paar honderd. De liedjes, de badpakken, alles wordt van commentaar voorzien.”

Ook deze zaterdagavond zitten Woestenberg én de 25 andere leden van appgroep ‘Het EuroVisie Feestje’ met hun telefoon voor de tv. Ieder voor zijn eigen toestel, want het jaarlijkse feest bij Woestenberg in Eersel gaat vanwege corona niet door. Alleen vriend Machiel Peeters schuift in levende lijve aan, samen met zijn dochter.

Jammer is het wel, zegt Woestenberg, die in 2017 met de appgroep én de bijbehorende finale-avonden begon. “Iedereen nam in voorgaande jaren iets te eten mee uit een Europees land. Een Spaanse vriendin maakt altijd iets bijzonders, Machiel is het type van: je moet niet te moeilijk doen, Italiaanse pizza is ook lekker. Het is alleen al leuk om te kijken: wat heb jij nou weer gevonden.”

Een substituut voor gezelligheid

Toch is de appgroep nu een aardig substituut voor de live gezelligheid. “Het appen geeft een gevoel van verbondenheid”, zegt Woestenberg. “Je hebt een community met elkaar, je bent toch samen aan het kijken.” Tijdens deze finale-avond worden ook nog de laptops opengeklapt, zodat de groepsleden via videoverbinding kunnen overleggen over bizarre outfits en hoge noten.

Wat vindt Woestenberg (in het dagelijks leven voorzitter van CNV Onderwijs) eigenlijk leuk aan het Songfestival? “Ik heb altijd gehouden van de liedjes, de cultuur. Dat je al die verschillen ziet, dat alles er mag zijn: dat vind ik gaaf. En wanneer horen die kinderen nou eens een liedje in het Deens? De diversiteit van Europa, die wij met eten proberen te laten zien, die vind ik gaaf.”

Intussen is het app-commentaar op sommige acts zeer vilein. “Haha, we maken ze áf", geeft Woestenberg toe. “Maar vaak ontstaat er ook discussie. Neem nou die act van Servië: drie stoeipoezen in glitterbadpakken. Eén iemand noemde het ‘een slettenshow’, daarna kwam de reactie: oké, maar er zijn ook landen waarin dit niet kan, denk aan de Taliban in Afghanistan.”

De ziel van Europa

Ook predikant Tom Mikkers is lid van de appgroep. En ook hij wijst op de diepere laag van het Songfestival. “Het legt de ziel van Europa bloot, dat vind ik er zo mooi aan. Welk thema je er ook op loslaat, homo-emancipatie, #metoo, feminisme, trends in muziek: je ziet alles terug in de liedjes en acts.”

Mikkers zit vanavond thuis op de bank, samen met zijn partner die waarschijnlijk in slaap valt. “Hij haalt de puntentelling niet, maar dat vind ik niet erg. Ik wil geconcentreerd kijken, zonder dat iemand me afleidt.” Daarom sloeg hij de feestjes bij Woestenberg tot nog toe over, maar appen doet hij wel: “De appgroep is een soort café, een echo van fysieke gezelligheid. Voor mij is dat precies genoeg.”

Hét onbetwiste hoogtepunt van het Songfestival is de puntentelling. In voorgaande jaren veranderde de witte tv-kast van Woestenberg in een scorebord: iedereen schreef daarop met uitwisbare stift zijn favoriete top-5. Vervolgens rekende vriend Marcel van de Berg uit wie er moest gaan winnen volgens het gezelschap. “We hebben het bijna altijd goed”, beweert hij. “En als onze nummer één niet wint, dan is er iets fout gegaan bij de officiële telling van het Songfestival, haha.”

Dit jaar worden de lijstjes via Whatsapp gedeeld, waarna Woestenberg ze tóch op de kast gaat kalken en ook Van de Berg, in zijn eigen huis, de top-5 weer zal uitrekenen. IJsland gaat winnen.

‘Ook songfestival-haters zijn nu fan’ De populariteit van het Songfestival groeit volgens predikant Tom Mikkers, liefhebber én groot kenner: hij schreef een boek over het liedjesfestijn en is radiocommentator bij de EO. “Ik hield altijd al van het Songfestival, ook toen het in de jaren tachtig en negentig nog een schlagerfestival was waarop iedereen neerkeek. Nu wordt het Songfestival omarmd door mensen die er jaren heel stellig op hebben afgegeven. Het doet me denken aan het verhaal van de verloren zoon, waarin ik de zoon ben die altijd braaf voor het Songfestival heeft gezorgd.” Maar vooruit, ook late instappers zijn wat Mikkers betreft welkom. “Iedereen maakt een ontwikkeling door.”

