Ook dit jaar weer volop kostbare juwelen op de Tefaf, ondanks miljoenenroof. ‘Diefstal wordt gezien als een beroepsrisico’

De verwachte 50.000 bezoekers van de Tefaf in Maastricht moeten eerst door een detectiepoortje voor ze naar binnen mogen bij de prestigieuze kunstbeurs, die zaterdag opent voor het grote publiek. Ze kunnen eventueel met handscanners nader onderzocht worden en alleen kleine tasjes mogen, na een grondige check, mee de beursvloer op. De beveiliging is flink opgeschroefd na de spraakmakende juwelenroof van vorig jaar. “Al kun je zoiets nooit helemaal uitsluiten”, zegt Tefaf-directeur Bart Drenth nuchter.

Op de beurs liggen ook dit jaar uiterst kostbare juwelen, waaronder een broche met diamanten en jade van Fabergé die ooit toebehoorde aan koningin Olga van Griekenland, de overgrootmoeder van de Britse koning Charles III. Drenth is erg opgelucht dat de politie inmiddels de overvallers van vorig jaar in het vizier heeft. Vorige week werd bekend dat gezocht wordt op de Balkan. Eén sieraad is inmiddels teruggevonden, maar de grote gele diamant, die 27 miljoen waard zou zijn, is nog spoorloos.

Strengere aanpak is nu noodzakelijk

Drenth was nog interim-directeur – het was zijn eerste Maastrichtse Tefaf – toen de vier overvallers de beurs op liepen en met een moker begonnen in te slaan op de vitrines in de stand van de Britse juwelier Symbolic & Chase. Omstanders werden met vuurwapens op afstand gehouden. Er was kritiek op de beveiliging: hoe kon het dat een beurs waar voor honderden miljoenen kunst staat geen toegangspoortjes heeft? Maar volgens Drenth was de beveiliging op orde en zeker niet minder goed dan op andere beurzen. De overval maakte een strengere aanpak noodzakelijk.

Nu de politie de daders op de Balkan zoekt, zien misdaadkenners hun vermoeden bevestigd dat de beruchte Pink Panthers achter de overval zaten. Deze internationale bende heeft een reeks spraakmakende kunstroven op haar naam staan, met name in West-Europa. Internationale opsporingsdiensten hebben de criminelen al langer op de korrel, maar ze zijn tot nu toe ongrijpbaar gebleven.

Op stepjes ontsnapt

De manier van werken van de bendeleden doet denken aan spectaculaire misdaadfilms. Niet voor niets is hun bijnaam ontleend aan de film The Pink Panther met Peter Sellers, een komedie over de diefstal van een grote roze diamant. Na een juwelenroof in Saint-Tropez ontkwamen de criminelen in een speedboot, zwaaiend naar de politie op de kade. Op de Tefaf gingen de vier bendeleden gekleed als personages uit de misdaadserie Peaky Blinders. Ze ontsnapten op elektrische stepjes, waardoor ze over een fietsbruggetje konden ontkomen aan de politie-auto’s.

De bestolen juwelier Symbolic & Chase keert dit jaar niet terug naar de beurs, maar alle anderen zijn weer van de partij, stelt Drenth tevreden vast. In de kunsthandel wordt diefstal toch een beetje gezien als een beroepsrisico. “Vooral juweliers houden er altijd rekening mee dat zoiets kan gebeuren. Ze hebben allemaal wel iets meegemaakt, ernstig of minder ernstig”, zegt hij.

Stenen wellicht uit de sieraden gehaald

Juweliers zijn vaak doelwit omdat edelstenen makkelijker te verhandelen zijn dan een schilderij. Drenth houdt er rekening mee dat de grootste stenen uit de sieraden zijn gehaald. “Die zijn misschien opnieuw geslepen zodat ze niet meer herkenbaar zijn. De buit wordt daardoor wel veel minder waard, maar is makkelijker te verhandelen. Als je een Rembrandt onherkenbaar maakt, heb je er niets meer aan.”

Natuurlijk waren de kunsthandelaars vorig jaar geschokt, zegt hij. “De dag na de overval was het moeilijkst, toen moesten we aan de handelaren uitleggen wat er gebeurd was. Er waren heel veel vragen en ook veel geruchten, er werd zelfs gezegd dat er geschoten was. Dat klopte niet.”

Drenth omschrijft de groep kunsthandelaren die jaar in jaar uit op de beurs staat als een familie. “En net als in een familie lopen de gemoederen soms hoog op. Als er op de beurs een afvalbak op de verkeerde plek staat, kunnen mensen al emotioneel worden. Net als in een familie maak je ruzie en ga je verder.”

De Tefaf is vanaf 11 maart voor het publiek te bezoeken.

