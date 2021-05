Ook coole kinderen zonder rijke ouders kunnen nu harp spelen, dankzij de ‘Ikea-harp’

De harp is populair onder kinderen, maar blijft door de hoge aanschafprijs vaak buiten bereik. Met de Harp-E, goedkoper én zelf in elkaar te zetten, gaat dat veranderen.

Harp spelen? Dat is iets voor feeërieke, blonde meisjes uit een welgesteld gezin. Want een beginnersharp kost zo’n 1600 euro; veel ouders dirigeren hun kind daarom liever richting blokfluit of gitaar.

Maar nu is er ook een goedkoper model: de Harp-E, speciaal ontwikkeld door ontwerper Joris Beets en harpist Remy van Kesteren. Het instrument kost zo’n 450 euro en arriveert als bouwpakket. “Daarom noemen we het ook wel een Ikea-harp”, zegt Van Kesteren. “Ze krijgen er een moersleutel bij.”

Niet aan te slepen

Het idee voor een Harp-E (de ‘e’ verwijst naar de digitale mogelijkheden) kwam na een verzoek van Marco de Souza. Hij is oprichter en dirigent van het Leerorkest, waar kinderen uit lage-inkomenswijken zelf mogen kiezen welk instrument ze willen bespelen. De harp blijkt enorm populair. Ook bij coole jongens en meisjes met zwart haar.

“Hij zei: ik zit met een probleem, de harpen zijn niet aan te slepen”, vertelt Van Kesteren. “De populariteit van het instrument verbaast me trouwens niet, ik heb me zelf nooit herkend in dat blonde-meisjesimago. Ik ken zóveel mensen die zeggen: Ik wilde vroeger harp spelen, maar het mocht niet van mijn ouders.”

Zelf de snaren opspannen

Het ontwerp van de Ikea-harp is baanbrekend volgens Van Kesteren: “In een normale harp zitten zo’n 200 metalen onderdelen, in onze harp nog maar een paar. Zo bezuinigen we op materiaalkosten én op manuren, want mensen moeten nu zelf de snaren opspannen.”

Zondag 16 mei zijn de Harp-E’s voor het eerst te horen: dan spelen Van Kesteren en het Leerorkest tijdens het online Dutch Harp Festival. Er is ook een crowdfundingsactie om driehonderd harpen te bemachtigen voor jonge harpfans.

Zie voor de crowdfundingsactie: www.leerorkest.nl/300harpen. Alle concerten van het Dutch Harp Festival, ook die van topharpisten, zijn online bij te wonen: www.harpfestival.nl.

