Ooit een vrolijke beestenboel, nu staat Maarten Biesheuvels ‘Sunny Home’ kaal te koop

Er staat nog geen ‘Te koop’-bord in de tuin, maar op Funda is het huis al wel te vinden. In dit knusse onderkomen, het enige houten huisje van Leiden, bracht schrijver Maarten Biesheuvel de laatste veertig jaar van zijn leven door. Hier voelde hij zich geborgen, samen met zijn zorgzame vrouw Eva.

“Dit is heilige grond”, zegt Aart Hoekman als hij de deur heeft geopend naar de lege woonkamer. Donkere schrootjes zover het oog reikt, rode gordijntjes, en verder alles kaalgestript. Hoekman was een goede vriend van Biesheuvel en tevens de uitgever van zijn ‘Verhalen uit het gekkenhuis’ (2018). Toen de schrijver op 30 juli overleed, 81 jaar, hielp Hoekman op verzoek van de erfgenamen met het uitruimen van het huis, en vooral met het uitzoeken van de boeken.

“Het was hier altijd overvol en gezellig”, herinnert hij zich. “Hier stonden de boekenkast, de piano, de bank en het bed waarin hij overleed. En het was letterlijk een beestenboel. Op het hoogtepunt liepen er twintig katten en een hond. Plus een enorme geit, die gewoon op de vloer kakte.”

De schrijver Maarten Biesheuvel voor zijn Sunny Home.

En hier, met vrouw Eva.

Testament

Biesheuvel en het huis hoorden bij elkaar. Voor interviews liet de schrijver zich vaak fotograferen bij het witte tuinhek, met op de achtergrond de groen-rode woning, verscholen tussen de begroeiing. Ook in zijn werk kwam ‘Sunny Home’ geregeld voorbij. In zijn verhaal ‘Reis door mijn kamer’ (1983) beschreef hij gedetailleerd zijn werkkamer, zodat lezers over duizend jaar nog steeds zouden weten hoe mensen destijds leefden.

Twee jaar geleden overleed Biesheuvels vrouw plotseling. Dankzij intensieve hulp van vrienden en de thuiszorg kon de manisch-depressieve schrijver nog bijna twee jaar in Sunny Home blijven, tot zijn eigen dood. “Hij is ’s nachts boven in zijn kamer gevallen”, zegt Hoekman. “Daarna heeft hij nog vijf weken beneden in bed gelegen, hier naast de keuken. Ik was vaak bij hem. We hebben tot het laatst samen sigaren gerookt.”

Biesheuvels vrienden hadden gehoopt dat het huis een museum zou worden, of op z’n minst een residentie voor schrijvers. Maar in het testament was niets geregeld. “Er is nog een poging gedaan om instanties te interesseren”, vertelt Hoekman, “want zoiets kost geld. Maar het is niet gelukt.” Nu gaat het huis in de reguliere verkoop, al kunnen literatuurliefhebbers zich nog steeds melden.

Plaatjes en pin-updames

Het huis moet 450.000 euro opbrengen. Er valt bovendien voor twee ton aan te vertimmeren, schat Hoekman. “Buiten zit alles strak in de lak, maar van binnen is het behoorlijk uitgewoond.” De roestige verwarming lekt. Het wc’tje en de badkamer ogen ronduit vooroorlogs. “Maarten en Eva hielden er niet van om binnen iets te veranderen. Ze kochten nooit iets nieuws. Vrijwel al hun bezittingen waren tweedehands. Als er gaten in de bank kwamen, legden ze er gewoon een kleed overheen.”

Half november volgt er een veiling met snuisterijen en boeken uit Biesheuvels collectie. De schrijver was dol op Karel van het Reve, Elsschot, Nabokov, Kafka en Tsjechov. Van veel van die schrijvers hingen foto’s in zijn kamer, gebroederlijk naast pin-updames. Biesheuvel schreef ook citaten van zijn helden op de muur, bleek toen bij het leeghalen van het huis de plaatjes werden verwijderd. Zo noteerde hij ‘Be kind, be proud, be fearless’ (Nabokov), en dit aandoenlijke zinnetje van eigen hand: ‘23 mei 1985, Vroeger schreef ik, nu leef ik.’

Voor Hoekman voelt het lege huis ‘ontzield’. Dat had hij nooit verwacht. “Maarten ís dit huis”, dacht ik altijd. “Maar toen we de spullen eruit haalden, werd het met het uur minder Biesheuvel, ook omdat we toen pas zagen hoe versleten alles was. Het belangrijkste in mijn ogen is dat Maarten en Eva hier lang en gelukkig hebben gewoond. Laat nu iemand anders er maar weer zijn ziel in gooien.”

