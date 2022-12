Oogappels goes Love Actually: feestelijk genot voor de onbekommerde kerstjunkie

Wie allergisch is voor kaarswalmen zag in Kerstappels misschien een apotheose van de Nederlandse feesttafelcultus zoals Albert Heijn c.s. hem graag hebben. Maar voor kerstjunkies was het donderdag onbekommerd genieten van een kerstspecial die je gerust Oogappels goes Love Actually kunt noemen. En hoewel de makers zich helaas niet hebben laten verleiden om de geliefde hoofdrolspeler Ramsey Nasr een dansje te laten doen zoals Hugh Grant in die ultieme kerstfilm, kan Kerstappels een instant-klassieker worden in de canon der prettige kersttelevisie.

Het veelbekeken Oogappels (BNNVara) volgt al vier seizoenen lang het wel en wee van diverse generaties op een aantal Nederlandse adressen en het zal voor menige fan een welbehagen zijn geweest dat de ploeterende Merel (Malou Gorter) nog overeind staat. In november, in de laatste aflevering van seizoen 4, maakte deze altijd op ramkoers liggende vrouw het uit met haar vriend, alleen maar omdat ze wist dat ze die relatie sowieso om zeep zou helpen. ‘Wat mooi is moet kapot, dat is veel makkelijker’, zo’n redenatie. Een van de triestste scènes uit het Nederlands televisiedrama ooit. Maar Merel mocht van de seriemakers deze kerst glansrijk doorstaan, met als cadeau dat een van haar dochters haar eindelijk eens nodig had voor wat troost en liefde.

Kritische stokpaardjes tijdens het kerstdiner

Gelachen werd er ook in Kerstappels. Zo roept de doorgedraaide moederkloek Fabie als ze ingesneeuwd raakt in de Ardennen en niet naar huis kan om haar kerstplicht te doen: “Het is kerst, klotesneeuw!” Een inspirerende eerste regel voor een apocrief feestdagengedicht. Maar nog inspirerender was om te zien hoe tijdens het kerstdiner de oude ouders van Erik, met een slokje te veel op, hun kritische stokpaardjes weer eens de vrije loop lieten en de prettige sfeer als een vallende kerstbal kapot spatte. In veel families helaas ook een weerkerende klassieker, u bent maar weer gewaarschuwd.

Kerstappels Beeld ITV Studios Netherlands/BNNVara

Een oma in een verzorgingstehuis zette ons hier thuis ook aan het denken: net als deze dementerende vrouw veerden wij spontaan op uit onze apathische kijkhouding toen Er is een kindeke geboren op aard klonk. Om in een reflex mee te zingen, zonder haperen, al was het jaren geleden dat we het liedje hoorden. Ik maak me er nog maar geen zorgen over. Wel mooi gedaan van de makers, om wat ouderwets kerstgevoel mee te geven tussen alle Engelstalige kerstsongs die over ons worden uitgebraakt.

Covid Volente

Onze-Lieve-Heer kwam er verder maar bekaaid van af. Het enige gezin op christelijke grondslag in Kerstappels –het thuisnest van het vriendje van het vaste personage Pip – werd geportretteerd als koud en onaardig. Met een moeder die niet onder stoelen of banken stak dat er veel geschiktere – want gelovige – verloofdes bestaan voor haar zoon. Kerst is geen periode om clichés te schuwen, zeg maar.

Doet u thuis aan Top & Flop? In een van de gezinnen in Kerstappels is dit een ritueel rondje aan de kerstdis waarin alle gasten zeggen wat ze op dit moment in hun leven top vinden, en wat niet. Indien nodig ga ik het proberen als gespreksaanjager zondag, wanneer we hier met zestien mensen aanschuiven. Covid Volente uiteraard, want ook die ellendeling doet zijn best een constante te worden met kerst. Houd u haaks lieve mensen, en goede dagen gewenst.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.