Onzichtbare groene mannetjes en een schitterende Utrechtse Stefania: dit was de tweede halve finale van het Songfestival

In de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zaten relatief veel landen die volgens de voorspellingen geen kans maakten om hoog te eindigen bij de finale op zaterdag. Veel van de liedjes waren middenmoters en daardoor kwam de show wat traag op gang.

Vooraf werd voorspeld dat Zwitserland, IJsland, Bulgarije, San Marino, Griekenland, Finland, Portugal, Denemarken en Servië een redelijke kans maakten. Bijna al deze landen zijn dan ook door naar de finale, behalve Denemarken. Albanië en Moldavië wisten ook een plek te bemachtigen.

Nederlands tintje

Deze finale had een Nederlands tintje door de 18-jarige Stefania Liberakakis die voor Griekenland zong, maar al haar hele leven in Utrecht woont. In een schitterend paarse catsuit zong ze haar opzwepende liedje Last Dance. Het was een grappig optreden voor een ‘green screen’, een groen scherm waartegen de groene mannetjes in witte pakken onzichtbaar werden en het leek of ze alleen met broeken en hoedjes danste.

Over onzichtbaar gesproken: Polen slaagde erin totaal niet op te vallen in deze ronde. Het nogal nietszeggende liedje The Ride van Rafał (spreek uit Rafael) blonk vooral uit in middelmatigheid.

Georgië maakte daarentegen de verwachting meer dan waar. Het land bungelt al tijden onderaan de favorietenlijstjes. Zoals voorspeld was Tornike Kipiani’s ballad You traag en saai.

Blind Channel uit Finland blies het dak van Ahoy. Beeld EPA

Dak van Ahoy

Het was Finland dat erin slaagde wel op te vallen. “Put your middle fingers up”, schreeuwde de band Blind Channel uit alle macht vanaf het Eurovisiepodium. Het nummer Dark Side zorgde voor een Lordi-flashback, de Finse rockband met monstermaskers die in 2006 voor een verrassing zorgde. Officieel ‘violent pop’ maar hoe je het ook wil noemen, de Finnen rockten het dak van Ahoy.

Ook San Marino zorgde met de Amerikaanse rapper Flo Rida die plotseling live aanwezig was in Ahoy ook voor een verrassing. Het liedje Adrenalina van Senhit knapte er flink van op.

De Deense zanger Jesper Groth van Øve Os På Hinanden lijkt wel een beetje op BZN-zanger Jan Keizer. Beeld ANP

Denemarken deed ook een poging tot ‘iets anders’. Het liedje Fyr og Flamme is een vrolijke jaren tachtig disco-kraker met een vleugje palingpop. Geoefende kijkers zagen de gelijkenis tussen de Deense zanger Jesper Groth van Øve Os På Hinanden en BZN-zanger Jan Keizer. Helaas voor het Scandinavische land mocht het niet baten.

IJsland, een van de grotere kanshebbers, kon helaas niet live deelnemen door een covidbesmetting bij een van de bandleden. “Wij treden op als groep, of helemaal niet”, liet Daði & Gagnamagnið vooraf weten. Er werd een opname getoond van een repetitie vorige week, die wel was opgenomen op het Eurovisiepodium. Door het enthousiaste gejoel van de 3500 mensen in de arena van Ahoy leek het alsof ze er toch een beetje bij waren.

Spetterende show

Ondanks dat veel liedjes meer van hetzelfde waren, werd het publiek wederom getrakteerd op een wervelende avond. De show opende met een gevoelig liedje van zangeres Eefje de Visser en een breakdance-act van danser Redo die zijn rechterheup, ellebooggewricht en vijf vingers mist.

Chantal Janzen en Jan Smit bij de Songfestival trofee. Beeld Brunopress

Het presentatie-kwartet Edsilia Rombley, Chantal Janzen, Jan Smit en Nikkie de Jager was weer zeer professioneel en perfect op elkaar ingespeeld. Als pauze-act was er een verrassende pas de deux van de uit Syrië gevluchte danser Ahmad en een bmx-stuntfietser.

Zaterdag is de grote finale. Daarin nemen de winnaars uit deze ronde het op tegen de winnaars van de eerste halve finale, afgelopen maandag.

De afvallers zijn:

Estland

Tsjechië

Oostenrijk

Polen

Georgië

Letland

Denemarken

In de finale staan:

Albanië

Servië

Bulgarije

Moldavië

Portugal

IJsland

San Marino

Zwitserland

Griekenland

Finland

Zij nemen het op tegen de winnaars uit de eerste halve finale:

Noorwegen

Israël

Rusland

Azerbeidzjan

Malta

Litouwen

Cyprus

Zweden

Belgium

Oekraïne

Ook de Big Five (Spanje, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië) en organiserend land Nederland zijn zaterdag te zien.

