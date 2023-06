‘Onze man bij de Taliban’ wint Zilveren Nipkowschijf van ijzersterke concurrenten

Laatst vroeg iemand me weer wat er nog op tv is tussen ‘die pulp’. Nou, er zijn verhalen bij die je blik veranderen. “Ga (terug)kijken!”, roep ik bijna. Via televisie maak je laagdrempelig de belangrijke verhalen van onze tijd mee.

Deze donderdagmiddag koos de jury van de Zilveren Nipkowschijf de winnaar van de drie programma’s die genomineerd waren voor de prestigieuze kwaliteitsprijs van de tv-critici. Eigenlijk val je dit jaar van alle drie stijl achterover.

Van de winnaar: documentaireserie Onze man bij de Taliban (VPRO) vanwege de ongelooflijk complexe productie en het doorzettingsvermogen om toch een gelaagd verhaal te maken.

Maar ook van de andere twee kanshebbers, dramaserie Rampvlucht (KRO-NCRV) en documentaireserie De jurk en het scheepswrak (NTR), die werden geroemd om hun intense, kwalitatieve voorbereiding en vertelkracht.

De gefilmde mensen bleken later meer dan eens gevlucht

De oogst van afgelopen jaar is belangrijke, veelzeggende tv. Wie gaat er nou naar dat gesloten Afghanistan, terwijl de mensen aan de vleugels van een vliegtuig probeerden te vluchten voor de Taliban? Thomas Erdbrink en regisseur Roel van Broekhoven deden het.

In het Farsi vertellen meisjes, vrouwen en mannen Erdbrink over de benauwende situatie dat ongeletterde mannen hun toekomst hebben afgepakt. Hoofdpersonen volgen bleek moeilijk, want de gefilmde mensen bleken later meer dan eens gevlucht.

Fragment uit 'Onze man bij de Taliban', winnaar van de Zilveren Nipkowschijf.

Indrukwekkend waren niet alleen de schrijnende verhalen, maar was ook het lef dat de makers hadden om überhaupt contact te leggen met de Taliban én erin slaagden. Ondertussen bezochten ze een geheime meisjesschool en spraken mensen in het geniep, die daarmee gevaar liepen. Bij het maken stond echt iets op het spel. Dat relativeert je eigen leven, en het blijft je bij.

De kritische Bijlmerbewoners samengebundeld in één personage

Rampvlucht over de Bijlmerramp van 4 oktober 1992 was ook een topproductie. Er ging een decennium van voorbereiding, onderzoek en nadenken over de vertelvorm aan vooraf. Weinigen wisten hoe erg Trouw-journalist Vincent Dekker, Volkskrant-journalist Pierre Heijboer en de Bijlmerbewoners zijn tegengewerkt, terwijl ze de waarheid zochten over onder andere de lading van het neergestorte El Al-vrachtvliegtuig. Want waarom werden mensen en dieren ziek?

Scriptschrijver Michael Leendertse deed een slimme vondst: het verhaal kende al zoveel onduidelijkheid en bizarre wendingen, dat hij de kritische Bijlmerbewoners simpel samenbundelde in één fictief personage, Asha Willems. Je moet het maar bedenken en durven in zo’n waargebeurd verhaal. Het Gouden Kalf voor beste dramaserie is al binnen, en dan zijn de bijbehorende documentaire, digitale reconstructie, podcast en artikelen nog niet genoemd. “Ik heb Rampvlucht gemaakt zodat erover gesproken kan worden”, zei Leendertse terecht tegen KRO-NCRV.

Smullen én gruwen

Als derde die maffe, doorwrochte, evenwichtige docuserie De jurk en het scheepswrak over rebelse duikers op Texel en hun eeuwenoude onderwaterschat. Die serie is op een andere manier veelzeggend. Zo’n kloof tussen de gewone burger en gespecialiseerde instituties speelt in deze tijd vaker. Maar de Texelse regisseur Arnold van Bruggen verleidt je tot begrip voor elke expert, liefhebber of duiker. Je smult én gruwt ervan om die eeuwenoude zijden jurk na de tuinslangdouche bij een barbecue te zien hangen.

Eigenlijk drie winnaars die het (terug)kijken verdienen.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.