Onze excuses aan de lezers in 1966: Amersfoort moet toch Rhenen zijn

‘Wees snel en royaal met correcties’, zo staat in het stijlboek van Trouw. Welnu: anders dan wij (als enige landelijke krant) berichtten op 4 februari 1966, is de ets ‘Gezicht op Amersfoort’, omstreeks 1628 vervaardigd door Hercules Segers, bij nader inzien toch een ‘Gezicht op Rhenen'.

De ets van deze kunstenaar, die in zijn tijd een lichtend voorbeeld was voor Rembrandt, stond voor 1966 allang in de boeken van het Rijksprentenkabinet als ‘Gezicht op Rhenen’. Maar langdurig lobbywerk van een Amersfoortse drukker, waarbij ook de burgemeesters van Amersfoort en Rhenen betrokken waren, leidde in 1966 tot de conclusie dat die titel niet klopte: dit moest Amersfoort zijn.

Stadsgezichten van Rhenen en Amersfoort worden vaker verwisseld, want de Rhenense Cuneratoren en de Amersfoortse Onze Lieve Vrouwetoren lijken nogal op elkaar. Ook het Rijksmuseum was overtuigd, en noemde de ets voortaan ‘Gezicht op Amersfoort’.

Spiegelbeeld

“In 2016 en 2017 werd de ets nog als ‘Gezicht op Amersfoort’ getoond op exposities die het Rijksmuseum en het Metropolitan Museum of Art in New York aan Segers wijdden”, vertelt Laurens Schoemaker, curator historische topografie bij RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Deze week publiceerde hij in het wetenschappelijke tijdschrift Oud Holland over Segers’ spiegelbeeldige stadsgezichten.

Hercules Segers, Gezicht op Rhenen, ca. 1628-1630. Beeld Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie

Hercules Segers, Gezicht op Rhenen vanuit het noorden (spiegelbeeldig), ca. 1620-1630. Beeld Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie

Want dat is de ets: een spiegelbeeldig panorama van Rhenen, zo ontdekte Schoemaker. “Segers was een heel experimentele kunstenaar. De Gemäldegalerie in Berlijn heeft twee schilderijen van hem met stadsgezichten van Rhenen, een daarvan is ook in spiegelbeeld. Etsen in spiegelbeeld komen vaker voor, maar een spiegelbeeldig schilderij uit die tijd is uniek.”

Rest de redactie haar excuses aan te bieden aan de lezers die in 1966 op het verkeerde been zijn gezet.