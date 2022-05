Onze cultuurtips voor deze week: Mysterieuze nachtfoto's, een kunstroute langs Overijsselse Vecht en de show van Henry van Loon

De redactie van Tijdgeest geeft tips voor het weekend en aankomende week.

ZIEN: HENRY VAN LOON, JANNIE THE SHOW DOG

Deventer Schouwburg, 12 mei (en verder)

Cabaretier Henry van Loon (Volkert uit De Luizenmoeder; de expert uit Promenade) is terug in de theaters met een voorstelling over zijn nieuwe levensfase. Hij werd met zijn nieuwe vriendin ook ‘stiefvader’ of ‘bonuspapa’, nam de pup Jannie in huis en kreeg zelf nog een kind met haar. Vervolgens zat het nieuwe gezinnetje in lockdowntijd thuis. Met zijn onnavolgbare grappen daarover toert hij nu het land door. Zie de speellijst op henryvanloon.nl

Ellen ten Damme toert rond in kleine zaaltjes en schaaft aan nieuw werk voor haar grote klatergoudshow Barock.

HOREN: ELLEN TEN DAMME - TRY OUTS BAROCK

So What!, Gouda, 13 mei

Ongehinderd nieuwe liedjes uitproberen in kleine zaaltjes: daarmee toert Ellen ten Damme deze lente rond. Met alleen een piano en kleinere band schaaft ze aan nieuw werk voor haar grote klatergoudshow Barock. Die gaat vanaf september op tournee, in het verlengde van haar eerdere performance-shows Paris-Berlin en Casablanca. In deze intieme try outs geeft ze een kijkje in de keuken. Zie de agenda op Ellentendamme.nl voor de speellijst. Kaarten voor Gouda via So-what.nl.

DOEN: DIERENSPOREN ZOEKEN IN SALLAND

StaatsbosbeheerBuitencentrum Sallandse Heuvelrug, 8 mei, 24 juli, 8 augustus

Een pootafdruk, een keutel, een afgekloven dennenappel of een braakbal: wat zeggen die over de dieren in dit gebied? Spoorzoeken is een oeroude vaardigheid. Het vertelt je veel over het natuurlijk evenwicht, als je ziet dat bepaalde dieren zich ergens vestigen. Ga via deze ouder-kind-excursie op pad met de gids en kijk welke sporen te vinden zijn. Vanaf 8 jaar. Boek snel (want vol = vol) op Staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/speuren-naar-sporen-in-salland.

ZIEN: VINCENT VAN GAALEN, ABSENCE

Foto-expositie, Atelier K84, Amsterdam, t/m 14 mei

Fotograaf Van Gaalen (Delft, 1984) trok naar de donkerste gebieden van Europa. Hij legde de ongerepte natuur vast in het weinige, natuurlijke nachtlicht zonder lichtvervuiling. Het resultaat: mysterieuze, grijs-zwarte foto’s van plekken waar de mens voelbaar afwezig is. Zo rustgevend dat je erin wilt wegdromen. Absence is het eerste eigen kunstproject van de portretfotograaf. Zie openingstijden op Atelierk84.com.

DOEN: KUNSTWEGEN

Fiets- of wandelroute, Vechtdal Overijssel

Via de loop van de Overijsselse Vecht voert de Kunstwegen-route 180 kilometer langs 80 kunstobjecten. Hij loopt van Hanzestad Zwolle via Dalfsen, Ommen en Hardenberg naar het Duitse kerkdorpje Ohne, vlakbij kuuroord Bad Bentheim. Bepaal zelf uw startpunt en de lengte van de etappes en raak verrast door de kunstwerken in het landschap. Overal zijn aansluitingen op NS-stations, waar al heel wat kunst te zien is. Zie Kunstwegen.nl.

Filosoofje is een maandelijkse podcast waarin kinderen met filosofen praten.

HOREN: PODCAST FILOSOOFJE

Lisa Roozen, Seizoen 1 en 2

Volwassenen vinden het soms lastig hun tijd te wijden aan de kunst van het nadenken, maar kinderen staan er nog onbevangen in: filosoferen is leuk. Filosoofje is een maandelijkse podcast waarin kinderen met filosofen praten over vragen zoals ‘Kun je echt bang zijn in je dromen?’; ‘Wat heb je nodig om vrij te zijn?’ Of ‘Is technologie goed voor ons?’ Seizoen 1 (2019-2021) is gemaakt in samenwerking met WonderWhy. Seizoen 2 (2021-2022) met Kleine Grote Denkers. Allemaal te luisteren via Filosoofje.nl en Spotify.

Koken zonder iets weg te gooien, met groente van eigen balkon

Alles hangt samen, schrijft Kyra de Vreeze in haar leefstijl-kookboek Home Grown. De naturopaat schrijft hoe een beter leefklimaat z’n uitwerking heeft op je gezondheid: hoe biodiverser de bodem, hoe smaakvoller je zelfgeteelde groenten.

In de eerste hoofdstukken deelt ze haar natuurvoedingskennis, haar visie op een zelfvoorzienend leven en hoe je omgaat met de aarde, zodat je een volwaardige maaltijd op je bord krijgt: ‘Alles in onze natuur functioneert op basis van symbiotische samenwerking’. Leuk zijn de tips waar je lokaal (in bulk) gezond eten kunt scoren.

Daarna lees je hoe je groente en fruit teelt, ook op het balkon, gevolgd door bijpassende recepten als moestuinsalade of frambozen-basilicum-mousse. Ze heeft genoeg ideeën om te eten zonder iets weg te gooien: maak eens een oudbroodcake. De recepten zijn soms bewerkelijk, maar zeker smakelijk. Bij ons viel de venkel-tomaatschotel met geitenkaas in de smaak. Geinig zijn haar gezinstips, al weet ik niet of alle kinderen opspringen voor een kefir-braam-­salie ijslollie. Het kan ook te gezond.

Kyra de Vreeze

Home Grown.

Kosmos;

144 blz. €22,50

Home Grown

Bij ieder mens hoort weer een andere minibieb

Een eigen boekenkoninkrijkje in de tuin: de bibliotheek-aan-huis is populair. Op 11 juni is het daarom tijd voor een Dag van de Minibieb.

De minibieb is een bekend en vrolijkmakend initiatief om de ontlezing tegen te gaan. Steeds meer mensen willen wel zo’n huisbieb in de voortuin. Tijdens een (stads)wandeling kom je de kleine boekenkastjes overal tegen. Je kunt je eigen boeken naar de minibieb brengen, die omruilen voor een pareltje dat je na lezing weer bij een andere bieb in iemands voortuin deponeert.

Mocht het een droom zijn om ook zo’n gezellig, kneuterig kastje voor het huis te hebben staan: zoek ter inspiratie vooral eens op de hashtag #minibieb op Instagram. De mogelijkheden blijken eindeloos: in elkaar getimmerde creaties in alle vormen en maten, oude nachtkastjes waar glazen deurtjes in zijn gezet en hier en daar zelfs een voormalige telefooncel of koelkast (‘koele boeken!’).

Soms ook voorzien van een geschilderde tekst: Ons boekenhuuske, Leutje Bieb, Uitgelezen kans of: Zoek, deel, ruil, kies, pak, lees en verwonder. Net als ieder mens is ook iedere minibieb uniek, en dat is af te lezen aan de stijl. Bij de een staan de boeken kriskras door elkaar op een verzakt plankje, de ander heeft de boeken keurig netjes op kleur en categorie gesorteerd.

En dit is nog niet alles. Zaterdag 11 juni 2022 is de Dag van de Minibieb in Nederland. Een soort open dag: de deelnemende biebs zijn feestelijk versierd, en de eigenaren organiseren activiteiten rondom hun kleine koninkrijk. Voorlezen voor kinderen, of een extra boekenruil-actie. Kijk op deze kaart welke minibiebs je waar kunt vinden, of meld je eigen boekenkastje aan.

Het is weer tijd voor de Best Social Awards: de ‘Oscars van het internet’. De komende dagen kan er nog worden gestemd.

“Mag ik van jou twee crispy shrimps? En ook nog een kleine cohola, lalalaa...” Faruk Kaya (@Froekie29) reed ­zingend door de drive-thru. Met zijn gitaar in zijn hand zingt hij de volledige bestelling in de bestelpaal. Daar komt aanvankelijk slechts wat gegiechel uit, maar na een paar gerechten begint de paal terug te zingen.

Het is een van de posts op sociale media die het afgelopen jaar spontaan viraal gingen en nu zijn genomineerd voor de Best Social Awards.

Jutta Leerdam

Het is alweer de negende editie van de verkiezing die ook wel de ‘Oscars van het internet’ wordt genoemd. Uit de door een jury samengestelde shortlist kiest het publiek de favorieten. Onder de genomineerden treffen we dit jaar alweer Nikkie de Jager (NikkieTutorials) die ook in 2020 de titel Beste Personality in de wacht sleepte. In de categorie Beste Sporter strijden onder andere schaatster Jutta Leerdam en voetballer Marten de Roon met elkaar.Bron:Bijschrift

De serie Boos is maar liefst twee keer genomineerd; in de categorie Beste YouTube-serie en Beste Positive Impact.

Sam en Rijk Hofman

Nieuw dit jaar is de categorie Beste Podcast, waarbij vooral wordt gekeken of er via sociale media interactie is met de luisteraars. Kanshebbers zijn Sam en Rijk Hofman met de podcast Broers en Monica Geuze en Kaj Gorgels met Geuze en Gorgels.

Tot 10 mei kan er nog worden gestemd via thebestsocial­awards.nl, maar alleen al even struinen langs de hoogtepunten op sociale media is zeker de moeite waard. Op 25 mei worden de winnaars ­bekend­ gemaakt.