Onverwachts opent Lorenzo Viotti het aankomende seizoen van De Nationale Opera

Tot ieders verrassing werd Lorenzo ­Viotti dit voorjaar benoemd tot chef-dirigent van De Nationale Opera (DNO) en het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPhO). Hij is daar de opvolger van Marc Albrecht. Maar zoals dat gaat met dergelijke belangrijke benoemingen, de jonge Zwitser (29) zou pas vanaf september 2021 officieel zijn opwachting maken in de orkestbak van Nationale Opera & Ballet. Door een speling van het lot zal Viotti echter geheel onverwacht al op 5 september aanstaande het seizoen van DNO openen met de nieuwe productie van ‘Pagliacci/Cavalleria rusticana’.

Sir Mark Elder, die het NedPhO in deze twee eenakters zou dirigeren, moet per direct geopereerd worden in verband met beknelde zenuwen in zijn nek.Toen de afzegging van Elder onvermijdelijk werd, heeft de directie van DNO alles op alles gezet om Viotti te contracteren voor de twee opera’s van Leoncavallo en Mascagni. De repetities en de acht voorstellingen nemen samen zo’n anderhalve maand in beslag.

Contracten ontbinden

Als veelbelovende maestro had Viotti in deze periode al andere contracten, die ontbonden moesten worden. Dat is meestal geen sinecure, maar omdat alle partijen kennelijk overtuigd waren van het belang van deze kans voor Viotti, én voor DNO, zijn ze er uit gekomen.Toen Viotti in april werd benoemd, had hij slechts één keer het NedPhO gedirigeerd. In de orkestbak van de opera had hij zelfs nog nooit gestaan. Viotti zelf reageerde daar toen laconiek op: “Het is alsof ik een vrouw ga trouwen die ik nog nooit ontmoet heb”. Nu leert hij die vrouw dus gelukkig nog vóór de officiële trouwdatum in 2021 kennen.

Overigens overkwam Viotti’s voorganger hetzelfde. Marc Albrecht kon nog vóór zijn officiële inauguratie in 2011 plotseling bij DNO invallen voor Mariss Jansons, die om gezondheidsredenen zijn medewerking aan de productie van Bizets ‘Carmen’ in 2009 moest afzeggen.

Lees ook:

Onstuimige jonge Zwitser gaat huisorkest van De Nederlandse Opera leiden

Lorenzo Viotti wordt de nieuwe chef-dirigent van De Nationale Opera. Hij vervangt Marc Albrecht. Pas 29 jaar is hij, maar aan die kalenderleeftijd hecht hij weinig waarde. “Levenservaring en muzikale achtergrond zijn veel belangrijker”, zegt hij.

Het wordt spannend met de jonge, onstuimige en over-de-rand-dirigent Lorenzo Viotti

Viotti zal in 2021-2022 beginnen met Verdi’s ‘Otello’ en Puccini’s ‘Tosca’. Die keus is beslist veelzeggend.