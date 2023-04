Ontwerpster Mary Quant bracht Swinging Sixties in de mode

Nee, ze was niet de bedenker of de ontwerpster van de minirok, maar wel de vrouw die de minirok tot mode-artikel bombardeerde.

Mary Quant, die op 93-jarige leeftijd overleed, bracht de swinging sixties in het centrum van de mode. Ze ontwierp (relatief) betaalbare en draagbare mode voor jonge, zelfbewuste vrouwen die niet meer in de bloemetjesjurken van hun moeders wilden lopen. De minirok en de hotpants die onlosmakelijk met Quant verbonden zijn – of ze nou daadwerkelijk de bedenkster was of niet – waren daar het gedurfde symbool van.

Bazaar in Londen

Quant, die na haar trouwen haar meisjesnaam Quant bleef gebruiken, opende in 1955 haar eerste boetiek Bazaar in Londen. Ze verkocht kleding en accessoires, zoals fel gekleurde panty’s en hoge laarzen, en had een restaurant dat al snel the place to be werd. Zoals de Beatles de muziek van de jaren zestig vertegenwoordigden, werd zij het mode-gezicht van dit tijdperk.

Haar ouders hadden niet gewild dat ze mode studeerde. Quant koos voor illustratie en kunsteducatie. Omdat ze niet was opgeleid tot mode-ontwerpster voelde ze zich vrij om de conventies los te laten. Ze kocht bijvoorbeeld meters mouw en ontwierp daar een nieuw jurkje bij, meestal in katoen of tweed. Zo werd haar mode betaalbaar en vrij eenvoudig van vorm.

Deze generatie zocht vrijheid

Ze begreep dat de nieuwe generatie vrouwen behoefte had aan vrijheid. Ze naaide daarom zakken op jurken en rokken, zodat vrouwen geen handtas meer mee hoefden te nemen.

Ze was ook een van de eersten die gekleurde modellen inzette. Al zal het ultradunne model Twiggy het meest met haar naam verbonden zijn.

Over de minirok zei ze zelf: “Het waren de meisjes van King’s Road die de minirok uitvonden. Ik maakte makkelijke, jeugdige, simpele kleren, waarin je je kon bewegen, waarin je kon rennen en springen, en we maakten ze in de lengte die de klant wilde. Ik droeg ze heel kort en de klanten zouden zeggen ‘korter, korter’.”

In de jaren zeventig en tachtig verlegde ze haar aandacht naar huishoudelijke producten en make up. In 2000 verkocht zij haar bedrijf. Ze verdween van de radar, maar in 2019 zette een tentoonstelling in het Victoria and Albert Museum weer even de spotlights op haar. Zo trok ze opnieuw veel jongeren.

