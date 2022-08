Ontwerper ‘Plissé’ Miyake gunde de vrouw meer dan traditionele westerse kleding

De Japanse ontwerper Issey Miyake wist vanaf de jaren tachtig de westerse modewereld flink op te schudden. Wars van trends ging hij zijn geheel eigen weg.

Zo concludeerde hij dat een dessin ook kan ontstaan zonder het te printen. Door kruit over op de grond gedrapeerde kledingstukken te strooien en dat te laten ontbranden, ontstaan lichte brandplekken die unieke patronen opleveren. Maar hij was tevens een meester in het vernuftig samenbrengen van opmerkelijke silhouetten, traditioneel ambacht en nieuwe technologieën.

Duurzaam denken avant la lettre

Vanaf 1998 ontwikkelde hij enorm grote machinaal gebreide slurven met daarin voor-gestanste lijnen van truien, sokken en andere kledingonderdelen. De koper kon kiezen voor bijvoorbeeld een shirt met lange of korte mouwen. Dat gewenste model werd precies volgens de lijnen afgeknipt, waardoor een persoonlijk item ontstond. Zonder veel restafval. Deze A-POC-collecties (‘A Piece Of Cloth’) staan nog steeds te boek als een staaltje duurzaam denken avant la lettre.

Modeshow van de Japanse ontwerper Issey Miyake 1981. ANP FOTO COR MULDER Beeld ANP / ANP

Na zijn studie grafisch ontwerpen in Tokio vertrok hij naar Parijs, waar hij halverwege de jaren zestig, samen met de later eveneens beroemd en invloedrijk geworden Japanse modevormgever Kenzo, de vermaarde Parijse coutureschool bezocht. Hij werkte als assistent voor het Franse modehuis Guy Laroche en Givenchy en in New York bij Geoffrey Beene.

Lossere ontwerpen

Terug in Tokio start hij in 1970 zijn eigen ontwerpstudio. Als hij in 1973 in Parijs als een van de eerste van een latere groep roemruchte Japanse ontwerpers – onder wie Kenzo, Rei Kawakubo en Yohji Yamamoto – zijn werk mag showen, weet hij zich meteen te onderscheiden. Hij vond dat een moderne vrouw niet moest worden afgescheept met traditionele westerse kleren en wilde ‘lossere’ ontwerpen. Door lagen over elkaar te draperen en te mixen met zogenaamde wraps (inpaksels), traditionele Japanse vormen en Afrikaanse prints, ontstaat een totaal nieuw kledingbeeld. Want ook de traditionele westerse vormgeving moest het ontgelden.

Westerse ontwerpers denken voornamelijk vanuit de halslijn tot de zoom, een voorkant en achterkant, een links- of rechts-sluiting en lengtes. Een Japanse modevormgever beziet een outfit vanuit een ander concept: meer horizontaal, asymmetrisch en in het rond. Dus geen tops en bottoms (denk: shirt en broek of rok) en ook geen specifieke accenten op taille, boezem of heupen. Eén vorm volstaat. Net als bij Japanse gerechten draait het om ordening, ritme en visuele verfijning.

Vormeloze, vale vodden

Maar toen in 1984 de inmiddels grotere groep Japanse modeontwerpers de Parijse catwalk overspoelde, deed de modepers hun ideeën onder meer af als ‘een wonderlijke ervaring van kleren die op het eerste gezicht ogen als vormeloze, vale vodden’. De kledingstukken zaten ‘vol rafels en flappen’ en hadden ‘losse pijpen en extra armsgaten’. Zo kon de drager zelf bepalen door welke opening die vandaag armen of benen zou steken en daarmee het kledingstuk persoonlijk kon maken.

Een jurk uit de Pleats Please-collectie van Miyake, 1995. Beeld AFP

Veel van Miyake’s latere ontwerpen hebben die mogelijkheid van een individuele draagwijze behouden. Zoals zijn geconfectioneerde Pleats Please-collecties. Technische hoogstandjes van geplisseerd, vormbehoudend materiaal dat geen maatbereik kent. Jong-oud, dik-dun, man-vrouw: iedereen kan het op eigen wijze dragen. In modekringen werd de bedenker trouwens ook wel liefkozend ‘Plissé’ Miyake genoemd.

In 1999 trad hij terug als ontwerper, maar hij bleef nog vele jaren toezicht houden in het bedrijf. Voor modestudenten en ontwerpers geldt Miyake wereldwijd als een baken en voorbeeld. Bij de bekendmaking van zijn overlijden meldde de woordvoerder precies waarom: ‘Miyake’s dynamische geest werd gedreven door een meedogenloze nieuwsgierigheid en het verlangen om vreugde over te brengen door middel van design’. Zijn vindingrijkheid, oorspronkelijkheid, tijdloosheid en energie zullen velen blijven inspireren. Miyake overleed op 5 augustus op 84-jarige leeftijd in Tokio aan leverkanker.

Lees ook:

Rebelse couturier Thierry Mugler (1948-2022) hield van krachtig vrouwelijk silhouet

Wat maakte de Franse couturier Thierry Mugler zo bijzonder? De combinatie van vernieuwende ontwerpen, verrassende materialen en onconventionele vormen.