Ontoelaatbaar gedrag wordt niet meer gepikt op Zwarte Cross

Terwijl een deel van de bezoekers onderuitgezakt zit bij te komen van de vrijdagavond, druppelen op deze zaterdagmiddag weer frisse feestgangers het terrein op. Er is genoeg te doen. Op de crossbaan wordt geracet en in het gaycafé wordt al gedanst. ‘Kom d’r uut!’, staat er op de gevel. Op hetzelfde plein wordt in een glazen hok getatoeëerd, en staan schrijvers op het podium in het verhalencafé.

De sfeer zit er goed in op het grootste muziekfestival van Nederland. En om dat zo te houden, heeft het festival haar beleid dit jaar aangescherpt. ‘Vandalisme, seksueel grensoverschrijdend gedrag, racisme, homofobie en vrouwonvriendelijkheid horen niet thuis op Zwarte Cross’, staat op de website. Er lopen onder meer speciale beveiligers rond die controleren op ontoelaatbaar gedrag, en er zijn twee meldpunten.

Een klein deel verziekt het voor de rest

Rens den Hartog, de woordvoerder van het festival, vindt het belangrijk te uiten dat er geen plaats is voor dat soort gedrag. “De meeste bezoekers maken zich daar ook niet schuldig aan”, zegt hij. Het is een klein deel dat het voor de rest verziekt, voegt Den Hartog toe. “Die denken dat je hier kan slopen, of mensen beledigen. Dat doe je thuis toch ook niet?”

Het festival raakte drie jaar geleden in opspraak, toen foto’s van een bord over het internet circuleerden. Op dat bord had een bezoeker ‘Allah’s afbakbar’ geschreven. Woordvoerder Den Hartog weet dat nog goed. “Het werd racistisch opgevat, maar zo was het niet bedoeld.” Zwarte Cross staat bekend om de borden van bezoekers met ludieke teksten. Ze lopen ermee rond, en hangen het op willekeurige plekken op het festivalterrein. Toch haalden ze dat bord weg. “We wilden niemand kwetsen.”

Meerder meldingen gemaakt

Inmiddels zijn dit weekend al verschillende meldingen binnen bij de meldpunten. Daar staan getrainde medewerkers klaar om mensen op te vangen die in aanraking zijn geweest met ontoelaatbaar gedrag. Volgens Den Hartog gaat het om verschillende soorten vergrijpen. “We zijn daarover in overleg met justitie.” Meer kan Den Hartog er niet over zeggen.

Trouwe bezoekers Kees Kemmeren (54) en zijn zwager Erik Wervers (53) merken weinig van die meldingen. Ze maken zich klaar voor de tweede avond, en doen dat met bier en een bamischijf. Zoals veel andere mannen hier dragen ze klompen. “Iedereen is hier aardig tegen elkaar”, zegt Kemmeren. Speciaal beleid? “Dat is toch niet echt nodig?”, vraagt Wervers zijn zwager. Niet echt, antwoordt Van Kammeren. “Maar het is wel goed dat ze er aandacht voor vragen.”

Voor Patrick van Son (22) uit Schijndel is Zwarte Cross nog nieuw. Hij is hier voor de tweede keer, samen met vrienden. “Natuurlijk is het hier leuk: bier drinken en cross kijken. En ja, soms gaat het even mis.” Zoals vrijdagavond, zegt hij. “Een optreden is stilgelegd na een akkefietje. Toen werd meteen omgeroepen dat we terecht kunnen bij medewerkers als we ergens over willen praten. Dat was toch fijn om te horen.”



