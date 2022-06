Ontketend en briljant Concertgebouworkest zegt moeilijke periode vaarwel

Met de benoeming vorige week van Klaus Mäkelä als chef-dirigent is een moeilijke en onzekere periode voor het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) afgesloten. Na alle beperkingen en noodgrepen die het plotse ontslag van Daniele Gatti noodzakelijk maakten, gevolgd door de verlammende corona-jaren, is er alle reden voor nieuw elan. En voor ware speelvreugde.

Die was er donderdagavond in alle groepen van het orkest. En dan vooral tijdens de uitvoering van dat geweldige Concert voor orkest (1950-54) van Witold Lutoslawski. In het laatste deel joeg de Tsjechische dirigent Jakub Hrůša het tempo dusdanig op dat je even vreesde dat het een en ander uit de rails zou vliegen. Maar hier bewees het KCO in extremis waarom het tot de beste orkesten ter wereld behoort.

Briljanter dan briljant

In dit slotdeel gooiden de musici als het ware alle frustratie van de afgelopen jaren van zich af en speelden ze werkelijk briljanter dan briljant. Een spetterend einde aan een mooi samengesteld programma, waarin overigens niet alles zo briljant was.

Want een en ander was nogal luidruchtig begonnen met muziek uit Janáčeks opera Uit een dodenhuis. De suite daaruit werd in 1990 samengesteld door František Jílek. Mooi dat deze geweldige muziek, met al die heerlijke Tsjechische ritmes zo lekker samengebald is voor de concertzaal. Maar Hrůša verkeek zich hier behoorlijk op de akoestiek van de zaal. Het was te hard en te onbarmhartig. Deze muziek, hoe virtuoos uitgevoerd die ook was, verdiende echt een genuanceerdere dynamiek.

Maar dit was vooral de avond waarop het Pianoconcert, op. 175 van de Russin Elena Firsova (1950) ten doop werd gehouden. Na Robin de Raaffs Circulus afgelopen vrijdag, was dit in Amsterdam de tweede wereldpremière van een prestigieus pianoconcert binnen een week. Het KCO verleende de opdracht aan Firsova samen met orkesten uit Göteborg, Berlijn en Liverpool, maar mocht er met meesterpianist en artist in residence Yefim Bronfman de eerste uitvoering van geven.

Geluk met pianist Bronfman

Firsova schreef een concert van circa twintig minuten, dat zich in eerste instantie gedegen en ietwat ouderwets liet aanhoren. Dreunende basakkoorden in de piano, die dankzij het pedaal door bleven klinken toen Bronfman er helemaal aan de rechterkant van het toetsenbord hoge pingeltjes boven drapeerde. Het gebruik van de eens zo moderne Flatterzunge bij de blazers, en een aanvankelijk nogal plat aandoende drietoonsmotief lagen eerst wat al te gemakkelijk in de oren.

Maar uiteindelijk voegde Firsova haar elementen geraffineerd samen, en orkestreerde haar materiaal erg goed. Ze had bovendien geluk met pianist Bronfman. Die stond met schijnbaar gemak boven de lastige materie en speelde de grote cadens in het laatste deel weergaloos. De componiste woont al dertig jaar in Engeland, en heeft haar afschuw uitgesproken over de oorlog. Toen ze door dirigent en pianist op het podium werd geroepen kreeg ze een enthousiast applaus van de lang niet volle zaal.

Na de pauze kon Firsova luisteren naar de Nederlandse première van Pastorale (1975) van Dmitri Smirnov, haar in 2020 aan corona overleden echtgenoot. Eclatante muziek, navenant uitgevoerd. Smirnov creëerde een schitterende volière aan vogelgeluiden, waarin Vincent Cortvrint op zijn piccolo excelleerde. Firsova zal vast ontroerd zijn geweest dat men zich in Amsterdam zo goed over de muziek van haar man ontfermde.

Vrijdagavond de herhaling in het Concertgebouw.

