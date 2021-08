Onkruid of een wonder? Het is maar net hoe je kijkt

Kunsthistoricus Joke de Wolf richt de blik op een kunstwerk dat bij de actualiteit past. Deze week: de natuur bedwingen.

Ze konden hun ogen niet geloven, de leden van de Groengroep Nieuw-Sloten in Amsterdam. Vakkundig was het bijen- en bloemenlint weggemaaid dat ze vorige winter hadden ingezaaid en dat tot midden vorige maand de bermen van het openbare groen in Amsterdam-West opfleurde. “Het scheelt misschien wel duizenden vlinders”, vertelde de duurzaamheidsambassadeur van het project aan stadskrant Het Parool.

Er was een communicatieprobleem geweest tussen de gemeente en het hoveniersbedrijf. Zelfs de hekken rondom de bloemenzee hadden de maaimachines niet kunnen stoppen. Het was niet de eerste keer, in Almere en Ede gingen gemeentelijke hoveniers al eens iets te gretig los op de korenbloemen, het duizendblad en de ezelsoren.

Ook de door mij geplante stokrozen werden ooit slachtoffer: een gemeentelijke groenmedewerker vaagde de bloemen weg uit onze geveltuin, de druif ernaast overleefde met moeite. Ik stuurde foto’s (voor en na) naar de gemeente. Er kwamen excuses, mijn verbazing bleef: hoe kon iemand zulke mooie en onschuldige planten zo rigoureus willen verdelgen? Hoe kon iemand die dagelijks met planten bezig is, niet zien dat dit geen onkruid was?

Uit ‘The Miracle Series’. Beeld Elspeth Diederix

Beeldend kunstenaars zijn al eeuwen goed in het uitlichten van de schoonheid van dingen waar de meeste mensen overheen kijken. Sommigen verbeelden de werkelijkheid uit een bijzondere hoek of met een onverwachte draai, zodat onze blik, die van de kijker, blijft hangen. Anderen, zoals kunstenaar en fotograaf Elspeth Diederix (1971), geven de werkelijkheid een zetje.

Zo maakte ze ooit een foto van een bureau met daarop allerlei rommel – lege koffiekopjes, plakband, een citroen, en in het midden een enorme plas melk. Still Life Milk noemde ze het: een melkstilleven. Pas na een tijdje zie je dat er nergens een omgevallen melkbeker is te zien: het is geen toeval, geen ongeluk, het is een weloverwogen compositie.

The Miracle Garden

In het Erasmuspark in Amsterdam, zo’n park waar mensen kinderfeestjes organiseren, barbecueën en voetballen, heeft Diederix in 2018 één plantsoen toegewezen gekregen. Ze noemt het The Miracle Garden, de wondertuin. Speciaal voor het project deed ze een hoveniersopleiding, zodat er het hele jaar een interessante tuin te zien is. Ze laat er haar palet groeien.

Uit ‘The Miracle Series’. Beeld Elspeth Diederix

Het is een plantsoen waar je doorheen mag lopen, over smalle kronkelpaadjes tussen de bloemen door. Alle bloemen die ze plant, staan op de website themiraclegarden.nl, zodat ook minder ervaren bezoekers kunnen terugzoeken wat ze zagen. Bijen en hommels vliegen er af en aan. Sommige delen zijn soms wat rommelig. ‘Als fotograaf houd ik van die chaos in tuinen, maar als tuinvrouw vind ik dat lastiger’, schreef ze.

De tuin levert Diederix ook het gereedschap voor haar foto’s. Sinds 2009 gebruikte de kunstenaar de tuin van haar atelier als experimenteerruimte. Deze ‘Studio Garden’ was een proeftuin voor foto’s waarop ze aan de haal ging met de bloemen en planten. Online kon iedereen meekijken: zo maakte ze een ‘vergeet-mij-niet-wolk’, een wolk van de blauwe blaadjes van die bloem en arrangeerde ze blauwe druifjes in stervorm.

Uit ‘The Miracle Series’. Beeld Elspeth Diederix

Met de Miracle Garden in het Erasmuspark is ook het atelier openbaar geworden, de foto’s die ze er maakt waren twee jaar lang onregelmatig op reclameborden in de hoofdstad te zien: eeuwig vers, en onbereikbaar voor de maaimachine. Toch zijn ook deze foto’s geen directe weergave van de bloemen – ze geeft de werkelijkheid een zetje. In de beelden komt de vakkennis van de fotograaf en de tuinvrouw fonkelend samen.