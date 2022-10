Ongemakkelijke televisie met welwillende Jeroen Pauw

Waar oud-talkshowgrootheid Matthijs van Nieuwkerk (62) zich op tv alleen nog op het Schone richt, stort Jeroen Pauw (ook 62) zich op het Ware en het Goede. Maar maken zulke intenties alles goed?

Pauw duikt voor BNNVara diepgravend in maatschappelijke problemen, voorbij de waan van de dag. Onderzoeksserie Scheefgroei: over waarom de economische groei bij de gewone mensen niet aankwam, door kansenongelijkheid. Het recente Nederland is vol: over het teveel aan vliegbewegingen, bio-industriedieren, verkeersstromen en meer. Hij krijgt alle partijen aan tafel om vervolgens echt te luisteren.

Veel ellende en veel dankwoorden

En af en toe maakt Pauw een betrokken, verantwoord reisje naar een land in crisis. Haïti in 2011, Nepal in 2016: na de aardbevingen daar keek hij hoe het geld van Giro555 terecht was gekomen. Gisteren zagen we hem met dat doel in Pauw in Oekraïne (NOS). Een kwart van de 106.200.773 euro van de televisieactie op 7 maart (naderhand opgelopen tot 175 miljoen) moest binnen een half jaar zijn besteed. Vanuit Polen reed hij in september van west naar oost, van Lviv via Kiev en Boetsja helemaal tot aan Charkov.

In kogelvrij vest wees hij op een voorheen bloeiend stadskruispunt, met een verwoeste supermarkt, café en hotel. Helder: die Nederlandse miljoenen zijn hard nodig. Hij bezocht in Lviv distributiecentra met medicijnen, was bij opvanglocaties voor binnenlandse vluchtelingen (7 miljoen), een veldhospitaal, een mijnenopruimdienst, en kreeg veel ellende en veel dankwoorden te horen.

Soms wringt de dankbaarheid

In een vakantie-opvangpark aan de Slowaaks-Hongaarse grens sprak hij Ilya (10), een jongen die na bijna twee weken in de schuilkelder met zijn moeder naar boven ging en toen bij de buurvrouw een granaatinslag meemaakte. Kraters in zijn been, granaatscherf in moeders voorhoofd, fataal. Hij vertelt het bijna mechanisch, en vergeet niet te zeggen dat hij vroeger zo blij was met zijn twee dozen Lego, en die nu ook graag zou willen. “Lego, Lego en nog eens Lego.”

Goed dat Pauw naar Oekraïne gaat, maar het levert ongemakkelijke televisie op. Hij reist veelal ‘embedded’, met directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling, spreekt directeur Marieke van Schaik van het Nederlandse Rode Kruis. Weliswaar kritisch, maar vanuit het perspectief van de dominante speler in dit Giro555-verhaal. Soms wringt het. Die dankbaarheid. Die ‘gefixte’ mensen zoals Ilya, die al in het ziekenhuis was bezocht door president Zelenski en toen een iPad kreeg.

Een minder charismatisch en gearriveerd man als Danny Ghosen is óók altijd op de plek waar het gebeurt, maar hij spreekt mensen vaak voordat anderen al een selectie maakten. Vanaf komende dinsdag spreekt hij in In de schaduw van het WK (VPRO) Nepalese families van de overleden bouwers van het voetbalstadion in Qatar.

Vorig jaar ging hij als eerste naar Hawija, de Irakese stad waar een Nederlandse aanval op een IS-bommenfabriek in 2015 een woonwijk verwoestte en tientallen doden veroorzaakte. Zijn interview met een getroffen familie in Als de bom valt (VPRO) bracht hem een nominatie van de Sonja Barend Award voor het beste tv-interview van het jaar. Ghosen luisterde, vroeg door, en schaamde zich. Het zwijgende jongetje met brandwonden in zijn gezicht kon niet meer naar school omdat kinderen hem een ‘monster’ vinden. Hij vroeg niet om Lego.

